CanCambria Energy erzielt im Joint-Venture-Verfahren für das Projekt Kiskunhalas wichtige Meilensteine

Es wurden erhebliche Fortschritte erzielt; die technische Due-Diligence-Prüfung ist abgeschlossen und Geschäftsgespräche mit möglichen strategischen Partnern wurden aufgenommen

Vancouver, BC / 16. Juni 2026 / IRW-Press / CanCambria Energy Corp. (TSXV: CCEC) (FWB: 4JH) (OTCQB: CCEYF) (CanCambria oder das Unternehmen) hat heute über neue Entwicklungen in seinem Joint-Venture-(JV)-Verfahren für sein Projekt Kiskunhalas (das Projekt Kiskunhalas) in Südungarn, das Tight-Gas-Vorkommen in großer Tiefe beherbergt, berichtet.

CanCambria hat in seinem bereits am 16. Oktober 2025 angekündigten JV-Farmout-Verfahren unter der Leitung der Raiffeisen Bank International AG (RBI) zur Einbringung einer Beteiligung von bis zu 50 % an der 32.604 Netto-Acres großen, bohrbereiten Bergbaukonzession Ba-IX erhebliche Fortschritte erzielt. Im Rahmen von Investorenansprachen und eingehenden Gesprächen mit Geheimhaltungsvereinbarungen wurden bereits potenzielle strategische Partner ermittelt. Nachdem das JV-Verfahren mehrere Phasen im technischen und kommerziellen Bereich und auch die Einbindung diverser Interessengruppen durchlaufen hat, hat sich der Zeitplan allerdings wegen einer Reihe branchenrelevanter und makroökonomischer Faktoren sowie Inlandsthemen, wie den ungarischen Parlamentswahlen am 12. April 2026 und der anschließenden Bildung einer neuen Regierung am 9. Mai 2026, über die ursprünglichen Erwartungen des Unternehmens hinaus verlängert.

Die technische Projektevaluierung durch die beteiligten Parteien wurde erfolgreich abgeschlossen und damit ein entscheidender Schritt im Due-Diligence-Verfahren vollzogen. Die Geschäftsverhandlungen sind im Gange. Ziel ist der Abschluss eines formellen, unverbindlichen Term Sheets, auf dessen Grundlage die Due-Diligence-Prüfung finalisiert, die Long-Form-Transaktionsdokumente ausgehandelt und unterzeichnet sowie die gesamte Transaktion im Laufe des Jahres 2026 zum Abschluss gebracht werden soll.

Sofern das Joint-Venture-Verfahren erfolgreich abgeschlossen, alle entsprechenden Auflagen erfüllt und alle Genehmigungen erteilt werden, rechnet CanCambria mit dem Beginn der ersten Bohrarbeiten im ersten Quartal 2027. Die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der ersten Gasförderung bleiben unverändert; mit der Förderung soll Mitte 2027 begonnen werden.

Die Fortschritte, die wir in unserem JV-Verfahren erzielen, sind wichtige Impulsgeber für die Erschließung und Vermarktung eines Tight-Gas-Projekts, das aus unserer Sicht zu den bedeutendsten unerschlossenen Vorkommen im europäischen Onshore-Bereich zählt, so Dr. Paul Clarke, President und Chief Executive Officer des Unternehmens. Der Abschluss der technischen Evaluierung und die Aufnahme von Geschäftsverhandlungen sind wichtige Meilensteine im Rahmen der Wertschöpfung des Projekts Kiskunhalas. Unseren Fokus richten wir nun darauf, das rege Brancheninteresse, das uns bekundet wurde, in strategische Partnerschaften umzuwandeln, um die weitere Erschließung zu beschleunigen und gleichzeitig unseren Aktionären die größtmögliche Wertschöpfung zu sichern. Wir halten an unserem ursprünglichen Zeitplan für die erste Gasförderung im Jahr 2027 fest und freuen uns darauf, über den weiteren Verlauf des Verfahrens zu berichten.

Es besteht zwar keine Garantie, dass das Joint-Venture-Verfahren tatsächlich zum Abschluss einer Transaktion führen wird; aber angesichts der bedeutenden Fortschritte, die bislang erzielt wurden, war es dem Unternehmen ein Anliegen, die Marktteilnehmer über diese Entwicklungen zu informieren. Jede potenzielle Transaktion unterliegt letztendlich diversen Faktoren, wie der Aushandlung und Unterzeichnung finaler Vereinbarungen, einschließlich eines gemeinsamen Betriebsabkommens, der üblichen behördlichen Genehmigungen sowie der Erfüllung weiterer wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Verfahren jederzeit abzuändern, auszusetzen oder zu beenden, und kann nicht garantieren, dass eine Transaktion innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens bzw. überhaupt zum Abschluss gebracht wird. CanCambria hält an der Fortführung des JV-Verfahrens fest und wird weitere Informationen veröffentlichen, sobald diese vorliegen.

Über CanCambria Energy Corp.

CanCambria Energy Corp. ist ein kanadisches Explorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Tight-Gas-Vorkommen (Anm.: Erdgaslagerstätten mit sehr gering durchlässigem Gestein) spezialisiert hat. CanCambria konzentriert sich mit seinem weltweit erfahrenen Führungsteam auf hochwertige, risikoreduzierte Projekte mit direktem Zugang zu profitablen Märkten. Durch den Einsatz der fortschrittlichsten Technologien der Branche strebt das Unternehmen die Kommerzialisierung seines Vorzeigeprojekts an, des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Kiskunhalas im Süden Ungarns, einer bedeutenden Gaskondensatressource im Herzen Europas.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Paul Clarke PhD

CEO & President

paul.clarke@cancambria.com

Larry Busnardo

VP, Investor Relations

larry.busnardo@cancambria.com

Investor Relations – Nordamerika

KIN Communications Inc.

604-684-6730

ccec@kincommunications.com

E-Mail: info@CanCambria.com

Website: www.CanCambria.com

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