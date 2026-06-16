  • Immobilienmarktbericht 2026 für den Landkreis Gifhorn

    Dominic Leirich, Geschäftsinhaber von Leirich Immobilien, hat die Marktdaten des niedersächsischen Gutachterausschusses ausgewertet.

    BildRötgesbüttel, 16. Juni 2026 – Leirich Immobilien hat den Immobilienmarktbericht 2026 für den Landkreis Gifhorn veröffentlicht. Der Bericht fasst die Marktentwicklung des Jahres 2025 zusammen. Kerndaten: 1.975 Kaufverträge und ein Transaktionsvolumen von rund 448 Mio. Euro – verbunden mit deutlichen Segmentverschiebungen.

    Zahlen und Trends: Mehr Dynamik bei Mehrfamilienhäusern und Eigentumswohnungen

    Im Mittelpunkt des Marktberichts stehen die im Jahr 2025 registrierten Kaufverträge im Landkreis Gifhorn. Insgesamt wurden 1.975 Kaufverträge geschlossen. Das dabei erzielte Transaktionsvolumen lag bei rund 448 Mio. Euro. Damit beschreibt der Bericht nicht nur die Größenordnung des regionalen Marktes, sondern auch, in welchen Teilsegmenten sich die Nachfrage besonders stark gebündelt hat.

    Auffällig ist die Entwicklung bei Mehrfamilienhäusern und Eigentumswohnungen. Mehrfamilienhäuser verzeichneten einen Zuwachs von +26,3 %, Eigentumswohnungen stiegen um +18,8 %. Gleichzeitig gingen Einfamilienhäuser um -17,3 % zurück. Diese Verschiebung bildet einen zentralen Befund des Berichts, weil sie für die Praxis eine veränderte Ausgangslage schafft: Für Eigentümer, die über einen Verkauf nachdenken, verändern sich die Vergleichsmaßstäbe; für Interessenten und Investoren verschieben sich Suchprofile und die Bewertung einzelner Objekte stärker in Richtung der Segmente, die 2025 spürbar zulegten.

    „Die Zahlen zeigen, dass sich der Markt im Landkreis Gifhorn im Jahr 2025 innerhalb der Segmente unterschiedlich entwickelt hat“, sagt Dominic Leirich. „Genau diese Differenzierung ist entscheidend, wenn es um fundierte Entscheidungen zu Verkauf, Vermietung oder Bewertung geht.“

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Dominic Leirich Immobilien
    Herr Dominic Leirich
    Össelkämpe 23a
    38531 Rötgesbüttel
    Deutschland

    fon ..: 053047790832
    web ..: https://leirich-immobilien.de
    email : info@leirich-immobilien.de

    Leirich Immobilien ist ein 2020 gegründetes, unabhängiges Immobilienunternehmen mit Sitz in Rötgesbüttel. Das Unternehmen begleitet Kunden in Gifhorn, Braunschweig und Umgebung bei Themen rund um Wohn- und Anlageimmobilien – von der Vermarktung über die Vermittlung bis zur Einordnung von Immobilienwerten auf Basis regionaler Marktentwicklungen.

    Pressekontakt:

    Dominic Leirich Immobilien
    Herr Dominic Leirich
    Össelkämpe 23a
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