Neue Lebenshelferin Rebecca Janschick mit SeniorenLebenshilfe in Bruckmühl

Rebecca Janschick ist unsere neue Lebenshelferin in Bruckmühl. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Bruckmühl, 11.01.2024. Ab sofort ist die SeniorenLebenshilfe mit ihrer bundesweiten Unterstützung für ältere Menschen durch die neue Lebenshelferin Rebecca Janschick auch in Bruckmühl und der Umgebung der Stadt vertreten. Der Dienstleister bietet Senioren bei allen praktischen Aufgaben des Alltags Hilfe an. Im vorpflegerischen Bereich möchte die SeniorenLebenshilfe als menschliche Schnittstelle den betreuten Personen mehr Lebensqualität ermöglichen.

Lebenshelfer auf selbstständig-freiberuflicher Basis mit Konzept für verbesserte Lebensqualität

Deutschlandweit will die SeniorenLebenshilfe Senioren möglichst lange zu einem selbstbestimmten Alltag im eigenen Zuhause mit dem gewohnten Umfeld verhelfen. Durch die vorpflegerische Spezialisierung der Seniorenbetreuung hebt sich der Dienstleister von sonstigen Anbietern ab. Im Dienstleistungskonzept der SeniorenLebenshilfe spielen gemeinsame Aktivitäten sowie Gespräche zwischen Helfern mit einer selbstständig-freiberuflichen Tätigkeit und Senioren eine

entscheidende Rolle. Hierfür ist seit 2012 in Deutschland ein nahezu flächendeckendes Netz mit Lebenshelfern sowie Helferinnen entstanden. In Berlin erfolgt die zentrale Koordinierung des SeniorenLebenshilfe-Netzwerks. Außerdem absolvieren Senioren-Lebenshelfer dort Fortbildungen und Schulungen.

Unterstützung für Senioren mit Menschlichkeit und individuellem Dienstleistungspaket

Mit betreuten Senioren klären Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe, bei welchen alltäglichen Aufgaben Hilfe auf Honorar-Basis erwünscht ist. Das Angebot deckt jede typische Tätigkeit im Haushalt und dem Umfeld der älteren Menschen ab. Als Haushaltshilfe bieten Lebenshelferinnen für die Haushaltsreinigung oder das Kochen und Einkaufen Unterstützung an. Zudem zählt die Begleitung bei ärztlichen oder sonstigen Terminen, die Pflegekoordination und die Beförderung im Pkw der Helfer zum möglichen Dienstleistungsumfang. Die Lebenshelfer motivieren Senioren zu

gemeinsamen Aktivitäten und stellen als sympathische Gesprächspartner die Menschlichkeit in den Mittelpunkt.

Mit Rebecca Janschick kann die SeniorenLebenshilfe ihr Angebot in Bayern weiter ausbauen

In Bruckmühl und Umgebung steht nun auch Rebecca Janschick als Lebenshelferin zur Verfügung. Der ausgebildeten Einzelhandelskauffrau liegt es am Herzen, der älteren Generation etwas Gutes zu tun. Rebecca Janschick: „Ich helfe und unterstütze gerne und bin für Andere da.“ Sie unterstützt Senioren bei den alltäglichen Aufgaben im Haushalt, hält die Wäsche in Ordnung und erledigt Tätigkeiten, die für ältere Menschen zunehmend beschwerlicher werden können. Mit ihrem PKW bietet sie zudem einen Fahr- und Begleitdienst an, der Senioren mobil macht. Gemeinsam Einkäufe zu besorgen, einen neuen Haarschnitt beim Friseur zu erhalten und viele andere Aktivitäten, die den älteren Menschen Freude bereitet, werden mit der Lebenshelferin Rebecca Janschick möglich.

SeniorenLebenshilfe und Lebenshelferin Rebecca Janschick im Überblick

Rebecca Janschick ist für die SeniorenLebenshilfe selbstständig als Lebenshelferin in Bruckmühl und dem Umkreis von ca. 30 Kilometern aktiv. Die SeniorenLebenshilfe gehört mit einem Hauptsitz in Berlin zur Salanje GmbH und ist als Marke eingetragen. Ununterbrochen befindet sich die familiengeführte Firma auf der Suche nach Lebenshelfern mit einem geeigneten Profil, um das Netzwerk deutschlandweit langfristig auszubauen. Weitere Informationen zur SeniorenLebenshilfe finden Sie unter www.seniorenlebenshilfe.de. Fortbildungen und Schulungen der SeniorenLebenshilfe tragen zu einer hohen Qualität der Seniorenbetreuung bei.

