Neue Luxus-App: Luxury First Magazin jetzt kostenlos für iOS und Android

Die neue App bietet mehr als 3.000 Berichte von Luxus, Lifestyle und Reisen – komplett kostenlos.

Mehr als 3.000 spannende Berichte und Reportagen über Luxushotels, Manufakturen, Trends in der Luxusmode und viele Tipps für den gehobenen Lebensstil bietet die neue Luxus-App LUXURY FIRST.

Pünktlich zum Sommerurlaub kommen damit alle Inhalte des beliebten Luxusmagazins über die neue Luxury First App zum Herunterladen in den Apple App Store und den Google Play Store und lassen sich somit auch unterwegs oder am Strand ganz entspannt lesen.

Mit mehr als 3.000 Beiträgen zum Luxus Lifestyle findet man so immer schnell die passende Inspiration vom Auto bis zur Zigarre. Egal ob Sportwagen, Luxusmode mit dem passenden Schmuck und Accessoires oder Tipps und Erfahrungsberichten zu den angesagtesten Events, Bars, Clubs und Gourmet-Restaurants hat man nun auch unterwegs immer die besten Ideen für das Außergewöhnliche auf dem Smartphone oder Tablet.

Und über die neuesten Beiträge im beliebten Luxus Blog kann man sich über die neue, kostenlose App auf Wunsch sofort informieren lassen und erhält dann eine Benachrichtigung direkt auf das Smartphone-Display. Mit der Leseliste der App lassen sich die besten Beiträge in einer übersichtlichen Sammlung abspeichern, damit man sie leichter wiederfindet und sie sich zum später lesen vormerken kann.

Funktionen und Vorteile der Luxury First App im Überblick:

* 3.000 Beiträge: Alle Inhalte vom Luxury First Luxusmagazin immer griffbereit

* Nichts verpassen: Optionale Push-Benachrichtigung über die neuesten Beiträge

* Merkliste: Interessante Beiträge zum später lesen in der Leseliste abspeichern

* Keine Werbebanner: Komplett ungestörtes Lesevergnügen

* Kostenlos: Die Luxury First Luxus-App ist komplett kostenlos

„Der Launch der Luxury First App markiert einen neuen Meilenstein in unserer Digitalstrategie, mit der wir das Luxusmagazin noch innovativer und moderner aufstellen wollen. Neben unseren erfolgreichen Social-Media-Kanälen bietet die App nun eine neue Möglichkeit unsere Leser zu erreichen und über Neues aus der Welt des Luxus zu informieren“ so Dr. Klarkowski, Chefredakteurin vom Luxury First Magazin.

Die neue Luxury First App kann man ab sofort kostenlos im Apple Store und Google Play Store herunterladen.

Luxury First ist eines der führenden Luxusblogs in Deutschland, daß bereits seit 2008 über Manufakturen, Designer und Erlebnisse für den gehobenen Lebensstil berichtet.

