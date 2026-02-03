  • Neue Produktgruppe für Fahrzeugdisplays: Saubere Sicht & langlebiger Schutz mit dem CCM® Display-Sortiment

    Neues CCM® Display-Sortiment: Nachhaltige Reinigung und langlebiger Schutz für Fahrzeugdisplays – einfach anzuwenden, für Auto, Motorrad und Boot.

    BildOverath, 03.02.2026 – Große Touchdisplays prägen heute das Cockpit moderner Fahrzeuge – vom PKW über Nutzfahrzeuge bis hin zu Motorrädern und Booten. Mit steigender Displaygröße wächst auch der Reinigungsbedarf: Fingerabdrücke, Hautfette und Staub beeinträchtigen schnell Sicht und Bedienkomfort.

    Mit dem neuen CCM® Display-Sortiment präsentiert die CCM GmbH eine umfassende Lösung für Reinigung und Schutz empfindlicher Bildschirmoberflächen in Fahrzeugen.

    Im Mittelpunkt der neuen Produktgruppe steht eine innovative Liquid-Glass Display-Versiegelung, die eine ultradünne, unsichtbare Glasschutzschicht auf dem Display bildet. Diese erleichtert die Reinigung deutlich, wirkt wasserabweisend, schützt vor Mikrokratzern und bietet eine biostatische Oberfläche, auf der Bakterien nicht wachsen können – bei voller Funktionalität von Touch- und Bedienelementen. Die Schutzwirkung hält mindestens ein Jahr an und ist TÜV-geprüft sowie hitzebeständig.

    Ergänzt wird die Versiegelung durch abgestimmte Reinigungsprodukte – wahlweise als Spray oder feuchte Tücher. Die Reiniger basieren auf pflanzlichen, biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen, enthalten natürliche ätherische Öle für einen angenehmen Duft und Tenside organischen Ursprungs. Das Ergebnis: eine schnelle, streifenfreie Reinigung und dauerhaft klare Sicht auf Bord- und Infotainmentdisplays.

    Das CCM® Display-Sortiment eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter PKW, LKW und Busse, Nutz- sowie Bau- und Kommunalfahrzeuge, Motorräder, land- und forstwirtschaftliche Maschinen, Wohnmobile, Boote sowie Navigations-, Kamera- und Zusatzmonitore – sogar Smartphones und Tablets lassen sich damit schonend schützen und pflegen.

    Zum Sortiment gehören ein komplettes Liquid Glass-Display-Versiegelungsset sowie verschiedene Reinigungsvarianten.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    CCM GmbH
    Herr Bernd Zimmermann
    Diepenbroich 8
    51491 Overath
    Deutschland

    fon ..: 02206 938590-10
    web ..: https://www.ccm-international.eu
    email : zimmermann@ccm-international.eu

    Die CCM GmbH entwickelt und vertreibt hochwertige Pflege- und Schutzsysteme für Fahrzeugoberflächen. Mit innovativen Technologien und nachhaltigen Inhaltsstoffen unterstützt das Unternehmen professionelle Anwender und Endkunden dabei, Werterhalt und Optik moderner Fahrzeuge langfristig zu sichern.

    Pressekontakt:

    CCM GmbH
    Herr Bernd Zimmermann
    Diepenbroich 8
    51491 Overath

    fon ..: 02206 938590-10
    email : zimmermann@ccm-international.eu


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Graffitischutz 7626: Innovativer 1-Komponenten-Schutz ohne Opferschicht
      Dauerhafter Oberflächenschutz für bis zu 20 Jahre und mindestens 20 Reinigungen...

    2. Neue Kathodenmaterialien von Nano One zielen darauf ab, Batterien sicherer und langlebiger zu machen
      Vancouver (Kanada) (TSX-V: NNO, OTC – Nasdaq International Designation: NNOMF, Frankfurt: LBMB). Dr. Stephen Campbell, Chief Technology Officer von Nano OneTM Materials Corp., stellt einen Überblick über die neuesten Innovationen...

    3. CCM: Erfinder der Liquid-Glass-Versiegelung für Mobiltelefone – Trendbegriff bekommt neuen Aufwind
      "Liquid Glass" ist ein Trendthema. Die CCM GmbH entwickelte bereits 2011 die erste Versiegelung für Handy-Displays - High Tech Made in Germany....

    4. Kraftwerk erweitert Sortiment als offizieller MBRP Händler für Deutschland
      Kraftwerk, Anbieter von hochwertigen Zubehörteilen für US-Fahrzeuge, ist nun offizieller Händler von MBRP Abgasanlagen in Deutschland....

    5. Kraftwerk erweitert Sortiment von Brisk Zündkerzen für Alltag und Motorsport
      Ab sofort bietet Kraftwerk-Shop eine breite Auswahl an Brisk Zündkerzen - von Alltagsanwendungen bis hin zu Hochleistungs- und Racing-Setups für Chrysler, Dodge, Jeep und RAM....

    6. AMS Auto GmbH baut Youngtimer-Sortiment gezielt aus
      oldtimer-ersatzteile24.de, eine Marke der AMS Auto GmbH, stärkt den Bereich Youngtimer-Ersatzteile durch eine strukturierte Sortimentsentwicklung....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.