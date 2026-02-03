Neue Produktgruppe für Fahrzeugdisplays: Saubere Sicht & langlebiger Schutz mit dem CCM® Display-Sortiment

Neues CCM® Display-Sortiment: Nachhaltige Reinigung und langlebiger Schutz für Fahrzeugdisplays – einfach anzuwenden, für Auto, Motorrad und Boot.

Overath, 03.02.2026 – Große Touchdisplays prägen heute das Cockpit moderner Fahrzeuge – vom PKW über Nutzfahrzeuge bis hin zu Motorrädern und Booten. Mit steigender Displaygröße wächst auch der Reinigungsbedarf: Fingerabdrücke, Hautfette und Staub beeinträchtigen schnell Sicht und Bedienkomfort.

Mit dem neuen CCM® Display-Sortiment präsentiert die CCM GmbH eine umfassende Lösung für Reinigung und Schutz empfindlicher Bildschirmoberflächen in Fahrzeugen.

Im Mittelpunkt der neuen Produktgruppe steht eine innovative Liquid-Glass Display-Versiegelung, die eine ultradünne, unsichtbare Glasschutzschicht auf dem Display bildet. Diese erleichtert die Reinigung deutlich, wirkt wasserabweisend, schützt vor Mikrokratzern und bietet eine biostatische Oberfläche, auf der Bakterien nicht wachsen können – bei voller Funktionalität von Touch- und Bedienelementen. Die Schutzwirkung hält mindestens ein Jahr an und ist TÜV-geprüft sowie hitzebeständig.

Ergänzt wird die Versiegelung durch abgestimmte Reinigungsprodukte – wahlweise als Spray oder feuchte Tücher. Die Reiniger basieren auf pflanzlichen, biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen, enthalten natürliche ätherische Öle für einen angenehmen Duft und Tenside organischen Ursprungs. Das Ergebnis: eine schnelle, streifenfreie Reinigung und dauerhaft klare Sicht auf Bord- und Infotainmentdisplays.

Das CCM® Display-Sortiment eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter PKW, LKW und Busse, Nutz- sowie Bau- und Kommunalfahrzeuge, Motorräder, land- und forstwirtschaftliche Maschinen, Wohnmobile, Boote sowie Navigations-, Kamera- und Zusatzmonitore – sogar Smartphones und Tablets lassen sich damit schonend schützen und pflegen.

Zum Sortiment gehören ein komplettes Liquid Glass-Display-Versiegelungsset sowie verschiedene Reinigungsvarianten.

Die CCM GmbH entwickelt und vertreibt hochwertige Pflege- und Schutzsysteme für Fahrzeugoberflächen. Mit innovativen Technologien und nachhaltigen Inhaltsstoffen unterstützt das Unternehmen professionelle Anwender und Endkunden dabei, Werterhalt und Optik moderner Fahrzeuge langfristig zu sichern.

