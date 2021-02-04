Neue Rangliste „Beste deutsche Innenverteidiger“

Jonathan Tah wurde vom Fußball-Fachportal beste-spieler.de zum besten deutschen Innenverteidiger gekürt

Das Fußball-Fachportal beste-spieler.de hat unter https://beste-spieler.de/beste-deutsche-innenverteidiger/ analysiert, wer die derzeit 20 besten deutschen Innenverteidiger sind.

Der beste deutsche Innenverteidiger 2026 ist Jonathan Tah vom FC Bayern München. Er spielte eine sehr starke Saison in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League. Auch in der Nationalmannschaft konnte er regelmäßig überzeugen.

Mit der gleichen Punktzahl wie Tah wurde auch Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund bewertet. Auch er hat eine sehr gute Spielzeit hinter sich. Bei der Weltmeisterschaft 2026 bilden Tah und Schlotterbeck gemeinsam die deutsche Innenverteidigung.

Auf den dritten Platz kam Antonio Rüdiger von Real Madrid. Er hat eine schwierige Saison hinter sich, zeigte zuletzt aber wieder aufsteigende Form. Hinter Rüdiger wurden punktgleich fünf Spieler platziert: Malick Thiaw (Newcastle United), Matthias Ginter (SC Freiburg), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Yann Bisseck (Inter Mailand) und Jeff Chabot (VfB Stuttgart).

Die Bewertungen beziehen sich auf die Saison 2025/26. Einsätze auf internationaler Ebene wurden dabei am höchsten gewichtet. Besonders im Fokus standen Leistungen in der Champions League und in der Nationalmannschaft.

Neben der Bewertung der Innenverteidiger wurde auch die aktuelle Rangliste „Beste deutsche Linksverteidiger“ veröffentlicht: https://beste-spieler.de/beste-deutsche-linksverteidiger/.

Danach ist der beste deutsche Linksverteidiger 2026 David Raum von RB Leipzig. Punktgleich hinter ihm landeten Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart und Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt.

In den kommenden Tagen folgen auch Ranglisten für alle anderen Positionen. Bereits erschienen sind Rankings zu den besten deutschen Torhütern und Rechtsverteidigern.

Alle Informationen zu den Ranglisten finden sich unter www.beste-spieler.de.

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