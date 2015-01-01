Onlinehandel im Gartenbereich gewinnt weiter an Bedeutung

er Onlinehandel im Gartenmarkt wächst – mit einem Plus von 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

München – Der Onlinehandel im Gartenmarkt wächst – und gewinnt strategisch an Bedeutung: Bereits 2025 werden im deutschen Gartenbereich rund 1,28 Milliarden Euro online umgesetzt, ein Plus von 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Parallel dazu steuert der gesamte E-Commerce in Deutschland auf ein Volumen von 96,3 Milliarden Euro im Jahr 2026 zu (+4,4 %). Gartenzubehörspezialist Rasenkante24.de sieht einen klaren Trend: Der Onlinekanal entwickelt sich zunehmend zum zentralen Zugang für Gartenprojekte – von der ersten Idee bis zur Umsetzung.

„Wir sehen sehr deutlich, dass sich das Kaufverhalten verändert: Kunden planen ihre Projekte heute digital, vergleichen intensiver und erwarten auch bei komplexen Produkten eine fundierte Online-Beratung. Dieser Trend wird sich weiter verstärken“, so Silke Tolksdorf, Geschäftsführerin von Rasenkante24.de.

Der Anteil des Distanzhandels im Gartenmarkt liegt aktuell bei rund 6,5 bis 7,1 Prozent – mit weiterem Wachstumspotenzial. Gleichzeitig prognostizieren Branchenexperten für den Gesamtmarkt ein moderates Wachstum von 0,5 bis 2,7 Prozent, wodurch der Onlinehandel zunehmend als Impulsgeber fungiert.

Vom saisonalen Geschäft zum digitalen Ganzjahresmodell

Traditionell war der Gartenhandel stark saisonal geprägt. Mit der zunehmenden Digitalisierung verschiebt sich dieses Muster. Kundinnen und Kunden informieren sich frühzeitig online über Trends, planen Projekte digital und bestellen Produkte teilweise deutlich vor Saisonbeginn.

„Wir sehen, dass Gartenprojekte heute viel stärker im Voraus geplant werden. Der Informationsprozess beginnt oft Monate vor dem eigentlichen Kauf – und findet überwiegend online statt“, so Tolksdorf weiter.

Insbesondere bei erklärungsbedürftigen Produkten wie Hochbeeten, Gabionen oder Einfassungen steigt die Nachfrage nach fundierten Informationen und konkreter Anwendungsberatung.

Content, Beratung und Sortiment als Differenzierungsfaktoren

Mit dem veränderten Kaufverhalten steigen auch die Erwartungen an Onlineanbieter. Neben einem breiten und spezialisierten Sortiment werden vor allem digitale Beratung, inspirierende Inhalte und anwendungsnahe Informationen zu zentralen Erfolgsfaktoren.

Laut Branchenanalysen lassen sich rund 80 Prozent der Konsumenten im Gartenbereich maßgeblich von Inspiration und Ideen leiten – etwa durch Ratgeberinhalte, Projektbeispiele oder visuelle Formate.

Rasenkante24.de reagiert auf diese Entwicklung mit einem ausgebauten Beratungsangebot sowie einer kontinuierlichen Erweiterung des Sortiments. Für das weitere Jahr plant das Unternehmen unter anderem den Ausbau nachhaltiger Produktlinien, etwa im Bereich organischer BIO-Dünger, sowie eine Sortimentserweiterung um rund 15 Prozent.

Logistik bleibt Schlüsselherausforderung

Eine besondere Rolle im Garten-eCommerce spielt die Logistik. Viele Produkte sind sperrig, beratungsintensiv oder sensibel im Transport. Anbieter investieren daher verstärkt in optimierte Versandprozesse, stabile Verpackungslösungen und zuverlässige Lieferketten.

Gerade bei großvolumigen Produkten wie Gabionen oder Rasenkanten wird die Kombination aus effizienter Logistik und fachlicher Beratung zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor.

Marktverschiebung zugunsten spezialisierter Anbieter

Auffällig ist zudem eine Verschiebung innerhalb des Online-Gartenmarkts: Während in den vergangenen Jahren vor allem Cross-Channel-Anbieter dominierten, gewinnen aktuell wieder spezialisierte Onlinehändler („Pure Player“) an Bedeutung. Ihr Anteil lag 2025 bei über 40 Prozent im Online-Gartenhandel.

„Diese Entwicklung zeigt, dass Spezialisierung, Fachkompetenz und digitale Kundennähe zunehmend wichtiger werden“, sieht Tolksdorf klar.

„Der Gartenmarkt entwickelt sich zunehmend zu einem digitalen, beratungsintensiven und logistisch anspruchsvollen E-Commerce-Segment. Anbieter, die Sortiment, Content und Service intelligent miteinander verknüpfen, werden sich im Wettbewerb nachhaltig positionieren.“

www.rasenkante24.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rasenkante 24

Silke Tolksdorf

Georgenstr. 42

80799 München

Deutschland

fon ..: 089-6142199-800

web ..: https://www.rasenkante24.de

email : kontakt@rasenkante24.de

Rasenkante24.de ist ein spezialisierter Online-Fachhändler für hochwertige Rasenkanten, Beeteinfassungen, Gabionen, Hochbeete und weitere Produkte rund um die moderne Gartengestaltung. Das Unternehmen verbindet ein breites Sortiment mit praxisnaher Beratung und unterstützt Privatkunden sowie Gartenbesitzer bei der Planung und Umsetzung von Gartenprojekten – von der klassischen Beeteinfassung bis zum naturnahen Selbstversorgergarten. Ein besonderer Fokus liegt auf langlebigen und nachhaltigen Materialien wie Cortenstahl sowie auf Lösungen, die Funktionalität, Design und einfache Umsetzung miteinander verbinden.

Pressekontakt:

Rosenheim Rocks

Sandra Eichner

Besengassl 4b

82346 Andechs

fon ..: 01728184667

email : se@rosenheim-rocks.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neue Rangliste „Beste deutsche Innenverteidiger“ Wagner Solar zweites Mal in Folge als Sunmaxx Premium-Goldpartner ausgezeichnet