Unverwüstlich und hitzefest bis 550 Grad: GreenKitchen launcht PFAS-freie Titan-Plasma-Pfanne „TiKenko“

Das niederrheinische Start-up Value for Generations GmbH erweitert nach dem erfolgreichen Start seiner Serobond Labor-Edition das Portfolio. Die neue „TiKenko“-Pfanne nutzt Titan-Plasma.

Willich, 17. Juni 2026 – Zerkratzte Beschichtungen und die Angst vor giftigen Dämpfen bei Überhitzung gehören zu den größten Ärgernissen in europäischen Küchen. Während herkömmliche PTFE-Pfannen ab 260 °C beginnen, sich zu zersetzen und gesundheitsschädliche Gase ausstoßen, verlangen insbesondere scharf angebratene Gerichte wie Steaks nach massiver Hitze. Die Value for Generations GmbH aus Willich präsentiert nun unter ihrer Marke GreenKitchen die Lösung für dieses Dilemma: Die TiKenko Titan-Plasma Pfanne.

Die „Spitzen und Täler“-Technologie: Ein Panzer für die Antihaft-Schicht

Das Geheimnis der TiKenko liegt in ihrem aufwendigen PVD-Verfahren (Physical Vapor Deposition). Bei diesem Hochtemperatur-Plasma-Prozess wird flüssiges Titan auf den dreilagigen Edelstahlkörper (3-Ply) der Pfanne geschossen.

„Wir erschaffen auf dem Stahl mikroskopisch kleine, ultrahart gebaute Titan-Berggipfel“, erklärt Dr. Alexander Granderath, Gründer und Geschäftsführer der Value for Generations GmbH. „Die Täler zwischen diesen harten Spitzen füllen wir anschließend mit einer hochwertigen, PFAS-freien Keramik-Schicht (Sol-Gel) auf. Wenn man nun mit einem Pfannenwender aus Metall durch die Pfanne fährt, gleitet das Werkzeug sicher über die Titan-Spitzen ab. Die sensible Antihaft-Beschichtung liegt geschützt unten in den Tälern. Das Ergebnis ist eine Symbiose aus extremer Kratzfestigkeit und hervorragenden Gleiteigenschaften.“

Extreme Leistung für den Alltag

Durch den massiven Edelstahl-Aluminium-Kern und den Verzicht auf temperaturempfindliche Kunststoffe ist die TiKenko bis zu atemberaubenden 550 °C hitzebeständig. Sie ist damit das robuste Arbeitstier der GreenKitchen-Familie und verzeiht auch den rauen Umgang in einer hektischen Familien- oder ambitionierten Hobbyküche.

Neben der kompromisslosen Funktionalität setzt GreenKitchen auch bei der TiKenko auf sein „enkelfähiges“ Design-Versprechen: Die Pfanne wird standardmäßig mit einem hochwertigen Glasdeckel ausgeliefert, der über einen zweiteiligen Magnetgriff aus FSC-zertifiziertem Walnussholz verfügt. Dieser Griff lässt sich vor der Reinigung oder der Nutzung im Backofen mühelos mit einem Handgriff abnehmen.

Konsequenter Aufbau des schadstofffreien Ökosystems

Nach der im Frühjahr vorgestellten Zen-Pan Pure (mit kaltem Serobond(TM)-Plasma) positioniert val4gen die TiKenko strategisch als den unzerstörbaren Allrounder im mittleren Preissegment.

„Mit der TiKenko beweisen wir, dass man für eine herausragende Brat-Performance und Langlebigkeit keine Ewigkeitschemikalien wie PFAS braucht“, ergänzt Markus Schwinge, Mitgründer und Geschäftsführer. „Wer sein Kochgeschirr nicht alle zwei Jahre wegen Kratzern in den Restmüll werfen möchte, findet in der Titan-Plasma-Technologie eine Lösung für Generationen. Genau dafür steht unser Unternehmensname.“

Die GreenKitchen TiKenko Pfanne (28 cm inkl. Deckel) ist seit dem 15. Juni 2026 exklusiv im Direktvertrieb über den eigenen Onlineshop erhältlich.

Weitere Informationen zur TiKenko Titan-Plasma Pfanne finden Sie unter: https://green-kitchen.com/products/greenkitchen-tikenko-pan-28cm-mit-deckel

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Value for Generations GmbH

Herr Alexander Granderath

Hörenweg 26

47877 Willich

Deutschland

fon ..: 070047263372

web ..: https://green-kitchen.com

email : Alexander.Granderath@val4gen.com

Das niederrheinische Start-up Value for Generations GmbH aus Willich entwickelt und vertreibt hochwertiges Kochgeschirr mit dem Fokus auf gesunde, schadstofffreie Zubereitung und Kreislaufwirtschaft. Unter der Eigenmarke GreenKitchen bietet das „enkelfähige“ Unternehmen kompromisslose Alternativen zu klassischen PTFE-Pfannen an, darunter die Premium-Keramiklinie ZEN-Pan, die TiKenko Titan-Hybrid-Pfanne sowie das Flaggschiff ZEN-Pan Pure mit Serobond(TM)-Plasma-Technologie.

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Herr Alexander Granderath

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Willich 47877

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