Neue Realitäten, aber Gold hilft

Die Weltwirtschaft wird neu geschrieben. Anpassung an neue Realitäten ist geboten.

Menschen können sich meist nur schwer an neue Gegebenheiten anpassen. Um erfolgreich zu sein, ist dies aber notwendig. Bereits früher in der industriellen Revolution durchlief die Welt einen großen Wandel. Heute ist wieder ein Wandel im Gange, der aber noch dramatischer ist. Denn die Veränderungen gehen viel schneller vor sich und haben eine größere Wirkung. Grundsätzlich sind vier Trends auszumachen, die die Welt verändern. Zum einen leben wir im Zeitalter der Urbanisierung. Die wirtschaftliche Aktivität wird sich mehr und mehr in die Schwellenländer verlagern. Bis 2025 soll es laut Prognosen in China mehr große Unternehmen geben als in den USA. Stark ansteigend ist auch die Zahl der städtischen Bevölkerung.

Zum anderen ändert der technologische Wandel vieles. Technologie ist allgegenwärtig heute. Es zählen Rechenleistung, Konnektivität und grenzenlose Informationsmöglichkeiten. Ein dritter Punkt sind größere globale Verbindungen. Dabei entwickelt sich Asien zur größten Handelsregion.

Ein weiterer Punkt ist die zunehmende Alterung der Weltbevölkerung. Damit in Zusammenhang ist die immer wieder hochkochende Diskussion über eine Anhebung des Rentenalters. Private Vorsorge für das Alter empfiehlt die Politik. Aktuell ist dies aber schwierig, denn die negativen Realzinsen lassen das Ersparte schrumpfen. Auf der Bank geparktes Vermögen wirft keine Zinsen ab. Anleger müssen also nach Alternativen suchen. Und hier kommen Aktien ins Spiel, angesichts der als positiv angesehenen Entwicklung des Goldpreises, vor allem Aktien von Goldgesellschaften.

Da wäre etwa GoldMining – https://www.youtube.com/watch?v=_jF3N2fCiZg -. Eine Vielzahl von aussichtsreichen Projekten in Nord- und Südamerika befindet sich im Portfolio, Goldprojekte und Gold-Kupferprojekte.

Tarachi Gold – https://www.youtube.com/watch?v=jeSodK8ie4k – besitzt im Sierra Madre-Goldgürtel ein Goldprojekt sowie das Mühlen- und Abraumprojekt Magistral in Durango, Mexiko (Produktionsstart wohl 2022).

