Neue Safety Card für Frequenzumrichter: Effizienterer Schutz für Maschinen

Höchste Sicherheit bei geringerem technischen Aufwand:Neues Modul für ATV Frequenzumrichter von Schneider Electric

Mit der neuen Safety Card von Schneider Electric können Frequenzumrichter der Altivar-Baureihe erweitert oder nachgerüstet werden. Durch diese Erweiterung lässt sich zusätzliche Sicherheitstechnik einsparen. Gerade für Maschinen in der industriellen Anwendung bestehen anhand der europaweit geltenden Maschinenrichtlinie hohe Anforderungen, welche aufwändige Sicherheitskonzepte erfordern. Die Sicherheitstechnik erstreckt sich von visuellen und akustischen Warnsignalen über Sicherheitsrelais bis hin zu Lichtsensorik. So kann schnell einiges an redundant eingesetzter Technologie entstehen, die zusätzlich in, an und im Umfeld einer Maschine vorhanden sein muss. Durch die neue Safety Card kann der finanzielle und technologische Aufwand dafür deutlich reduziert werden.

Mehr Effizienz in Sicherheitsfragen erhöht die Produktivität

Die neue Safety Card eignet sich zum Einsatz bei den von Schneider Electric vertriebenen Frequenzumrichterfamilien ATV 340 (0 bis 75 kW) für den Maschinenbau und ATV 900 (0 bis 1200 kW) für die Prozesstechnik. Optional und modular in neue oder bestehende Systeme integrierbar, ermöglicht sie- je nach Anwendungsfall – einen kosten- und zeitsparenden Verzicht auf externe Sicherheitstechnik. Dabei verfügt die Safety Card gleich über eine ganze Reihe an nützlichen Sicherheitsfeatures, die die Anforderungen von Norm IEC 61800-5-2 nicht nur erfüllen, sondern zum Teil sogar übersteigen. Die „Safe Stop“-Funktion (SS1) etwa regelt das sichere Runterführen der Drehzahl eines Motors und überwacht den Auslauf dabei gemäß einer spezifischen Auslauframpe. Nachdem der Stillstand erreicht wurde, schaltet das Drehmoment sicher ab und die antriebsinterne Safe Torque Off-Funktion wird aktiviert. Dank des geregelten Runterführens der Drehzahl verkürzt sich die Wartezeit bis zum Stillstand einer Maschine immens und manuelle Eingriffe können mit deutlich schnellerer Taktzeit erfolgen. Damit zusammenhängend garantiert die „Guard Door Locking“-Funktion (GDL) der Safety Card stets ein sicheres Öffnen der Schutztüren.

Neben SS1 und GDL wartet die Safety Card aber noch mit weiteren, ebenfalls ohne Encodersystem realisierbaren Funktionen auf, die insbesondere Ausfallzeiten verhindern und eine Maschine vor starkem Verschleiß schützen können: „Safe Limited Speed“ und „Safe Maximum Speed“ ermöglichen die Begrenzung und Überwachung der maximalen Drehzahlen von zum Beispiel Sägeblättern und Spindeln und beugen Bedienungsfehlern vor. Damit lassen sich sowohl Energie einsparen als auch Wartungs- und Reparaturaufwände reduzieren. Bei Installation und Implementierung profitiert der Techniker zudem davon, dass sowohl Inbetriebnahme des Frequenzumrichters als auch Parametrierung der Safety Card mit nur einer Software vorgenommen werden können. Das spart Zeit und Aufwand.

Mit den in die Motorsteuerung integrierbaren Features der Safety Card sind sicherer Betrieb und Installation komplexer Automatisierungslösungen deutlich vereinfacht. Indem zusätzliche Sicherheitstechnik eingespart werden kann und der Motorenbetrieb dank Limitierungen, sicherem Runterführen sowie ständiger Überwachung und Kontrolle vor Ausfällen geschützt wird, lassen sich nicht nur Kosten einsparen. Vor allem erhöht sich der Schutz des technischen Personals und Materialverschleiß wird drastisch reduziert Auch die Zuverlässigkeit einer Anlage wird erhöht. Zusätzlich gestalten sich Bedienung, Wartung und Reparatur einer Maschine viel weniger zeitintensiv und komfortabler. Das erhöht die Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität eines Betriebs.

Altivar Frequenzumrichter

Die Altivar Machine und Altivar Prozess Frequenzumrichter von Schneider Electric garantieren eine zuverlässige Motorensteuerung von Synchron-, Asynchron- und Reluktanzmotoren. Dank ihrer digitalen Talente eignen sie sich als Teil einer ganzheitlichen Lösungsarchitektur wie EcoStruxure zur Steigerung der Gesamteffizienz einer Anlage. Nicht nur gestatten sie eine bedarfsgerechte und anwendungsspezifische Nutzung von Energie, sie schützen auch die Niederspannungsverteilung und liefern Daten über Produktionsprozesse und Stillstandszeiten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

