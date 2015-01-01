Neue Schuldenhilfe in Stuttgart – SchuldenStop bietet kostenloses Erstgespräch ohne Wartezeit

Regionalgeschäftsstelle des Bundesverband Schuldnerhilfe Deutschland e.V. startet in der Region Stuttgart

Stuttgart/Böblingen, März 2026 – In der Region Stuttgart hat eine neue Anlaufstelle für überschuldete Menschen eröffnet: SchuldenStop, die Regionalgeschäftsstelle Stuttgart des Bundesverband Schuldnerhilfe Deutschland e.V. (BSD e.V.), bietet ab sofort professionelle Schuldnerberatung ohne Wartezeit – mit kostenlosem Erstgespräch.

Schnelle Hilfe statt Warteliste

Laut dem Schuldneratlas 2025 sind über 5,6 Millionen Menschen in Deutschland überschuldet. Allein in Baden-Württemberg sind Hunderttausende betroffen. Wer Hilfe sucht, steht bei öffentlichen Beratungsstellen oft vor Wartezeiten von mehreren Monaten – während die Situation weiter eskaliert.

Ein Beispiel aus der Praxis

Ein Betroffener aus Stuttgart – Familienvater, drei Kinder – verlor seinen Job und geriet in die Schuldenspirale. Über 40.000 Euro Schulden, Mahnbescheide, Inkassoforderungen, Mietschulden. Zur öffentlichen Beratungsstelle: vier Monate Wartezeit. Zum Anwalt: 3.000 Euro Honorar – Geld, das er nicht hatte. Wenn er das Geld gehabt hätte, hätte er seine Schulden bezahlt.

Bei SchuldenStop bekam er innerhalb von drei Tagen einen Termin – auf Türkisch, in seiner Muttersprache. Keine Fachsprache, kein Paragraphen-Dschungel, sondern ein Gespräch auf Augenhöhe. Die Kosten? Deutlich günstiger als klassische Anwaltshonorare. Das Erstgespräch war komplett kostenlos.

„Wer Schulden hat, kann nicht warten. In der Zeit, in der Menschen auf einen Termin warten, kommen Mahnbescheide, Kontopfändungen und im schlimmsten Fall Räumungsklagen. Wir bieten innerhalb weniger Tage einen Termin an.“ – Baycan Aytekin, Leiter der Geschäftsstelle Stuttgart

Faire Konditionen statt utopischer Anwaltskosten

Klassische Anwaltshonorare für Insolvenzberatung liegen bei 2.000 bis 3.000 Euro – Geld, das überschuldete Menschen nicht haben. SchuldenStop bietet faire, transparente Konditionen: deutlich günstiger, mit kostenlosem Erstgespräch und flexiblen Zahlungsmöglichkeiten. Weil wir verstehen, dass wer Schulden hat, nicht auch noch utopische Beratungskosten tragen kann.

Umfassendes Leistungsangebot

SchuldenStop unterstützt Betroffene im gesamten Prozess der Schuldenregulierung und koordiniert alle weiteren Schritte in Kooperation mit dem Bundesverband Schuldnerhilfe Deutschland e.V.:

– Kostenloses Erstgespräch

– Analyse der individuellen Schuldensituation

– mehrsprachig auf Deutsch und Türkisch

– Schuldenanalyse und Dokumentation

– Erfassung aller Gläubiger und Forderungen

– Unterstützung bei der Gläubigerkorrespondenz

– Koordination von Vergleichen und Ratenplänen

– Privatinsolvenz-Vorbereitung

– Restschuldbefreiung nach drei Jahren

– P-Konto Schutz

– Soforthilfe bei Kontopfändung, Lohnpfändung und Schufa-Problemen

– Online-Beratung – Per Video, Telefon oder WhatsApp

– Bundesweit erreichbar

– Budgetberatung

– Für langfristige finanzielle Stabilität

– Rechtliche Schritte werden durch kooperierende Fachanwälte für Insolvenzrecht übernommen.

Bundesweites Netzwerk – regionale Nähe

SchuldenStop ist als Regionalgeschäftsstelle Teil des Bundesverband Schuldnerhilfe Deutschland e.V. (BSD e.V.), der seit über 20 Jahren bundesweit tätig ist und sich seit über 20 Jahren für die Rechte überschuldeter Menschen einsetzt. Mit über 590.000 durchgeführten Beratungen und Geschäftsstellen in ganz Deutschland bietet der BSD e.V. professionelle Unterstützung von der Schuldenanalyse bis zur Restschuldbefreiung.. Die Geschäftsstelle verbindet die Stärke dieses Netzwerks mit persönlicher Betreuung vor Ort – für Stuttgart, Böblingen, Sindelfingen, Ludwigsburg, Esslingen und die gesamte Region. Informationen in mehr als 18 Sprachen – darunter Arabisch, Ukrainisch, Rumänisch, Russisch und Bulgarisch – auf der Website verfügbar.

Das Erstgespräch ist kostenfrei und unverbindlich. Termine können telefonisch, per WhatsApp oder über das Kontaktformular auf der Website vereinbart werden: https://www.schuldenstop.de

Pressekontakt:

SchuldenStop – Regionalgeschäftsstelle Stuttgart Bundesverband Schuldnerhilfe Deutschland e.V.

Ansprechpartner: Baycan Aytekin

Telefon: 07031 – 71 52 822

Mobil: 0173 – 83 50 000

E-Mail: info@schuldenstop.de

Web: https://www.schuldenstop.de

Whatsapp: https://wa.me/491738350000

