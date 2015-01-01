Privatinsolvenz 2026: Drei Jahre bis zur Schuldenfreiheit – doch Millionen scheuen den ersten Schritt

Warum Tausende überschuldete Menschen in Deutschland unnötig leiden – und welche Wege aus der Schuldenfalle tatsächlich existieren

Stuttgart/Böblingen, März 2026 – Seit der Gesetzesreform im Oktober 2020 dauert eine Privatinsolvenz in Deutschland nur noch drei Jahre statt sechs. Nach der Wohlverhaltensphase werden sämtliche Restschulden erlassen – unabhängig davon, ob der Schuldner sie vollständig zurückzahlen konnte. Selbst wer kein pfändbares Einkommen hat, kann diesen Weg gehen. Doch laut aktuellen Zahlen nutzen nur rund zehn Prozent der 5,6 Millionen überschuldeten Menschen in Deutschland professionelle Hilfe.

Warum handeln so wenige?

Die Gründe sind fast immer dieselben: Scham, Angst vor den Kosten und fehlende Informationen. Viele Betroffene glauben, eine Insolvenz koste Tausende Euro, die sie nicht haben. Andere schämen sich, überhaupt Hilfe zu suchen. Und wer den Schritt wagt, steht bei öffentlichen Beratungsstellen vor Wartezeiten von drei bis sechs Monaten – während Mahnbescheide, Kontopfändungen und Inkassoforderungen weiterlaufen.

„Viele Menschen wissen nicht, dass die Gerichtskosten gestundet werden können – auch bei Bürgergeld oder Null-Einkommen. Der Weg in die Schuldenfreiheit steht jedem offen, nicht nur denen, die es sich leisten können“, erklärt Baycan Aytekin, Leiter der SchuldenStop-Geschäftsstelle Stuttgart.

Insolvenz ist nicht immer nötig – aber immer eine Option

SchuldenStop, die Regionalgeschäftsstelle Stuttgart des Bundesverband Schuldnerhilfe Deutschland e.V. (BSD e.V.), verfolgt einen klaren Grundsatz: Privatinsolvenz ist immer das letzte Mittel. In jedem Fall wird zunächst geprüft, ob eine außergerichtliche Lösung möglich ist – ein Vergleich mit den Gläubigern, eine Ratenzahlung oder ein Teilerlass. Erst wenn alle Einigungsversuche scheitern, wird der Weg über das Insolvenzverfahren vorbereitet.

Was viele nicht wissen: Auch die Verfahrenskosten der Privatinsolvenz – in der Regel zwischen 1.500 und 2.500 Euro – können auf Antrag gestundet werden. Das bedeutet: Der Schuldner zahlt erst nach der Restschuldbefreiung, auf Wunsch in Raten. Selbst völlig mittellose Personen können so den Weg in die Schuldenfreiheit gehen.

Ein konkreter Fall aus Stuttgart

Ein Betroffener aus der Ukraine, seit 2023 in der Region Stuttgart, stand vor dem Nichts: Konto gepfändet, kein Zugang zu Miete oder Lebensmitteln. Dass ein P-Konto ihn hätte schützen können, wusste er nicht. Ein Anwalt? 3.000 Euro Honorar bei leerem Konto – unmöglich.

SchuldenStop koordinierte innerhalb von 24 Stunden die P-Konto-Einrichtung und stellte den Kontakt zu einem Fachanwalt her – zu Konditionen, die sich ein verschuldeter Mensch tatsächlich leisten kann.

So funktioniert der Weg zur Schuldenfreiheit

Schritt 1: Außergerichtlicher Einigungsversuch mit allen Gläubigern. Dieser ist gesetzlich vorgeschrieben und wird durch SchuldenStop in Zusammenarbeit mit dem BSD e.V. koordiniert.

Schritt 2: Wenn keine Einigung möglich ist, wird der Insolvenzantrag beim zuständigen Amtsgericht gestellt. Die Bescheinigung nach § 305 InsO über den gescheiterten Einigungsversuch wird durch den BSD e.V. ausgestellt.

Schritt 3: Wohlverhaltensphase von drei Jahren. In dieser Zeit wird das pfändbare Einkommen an den Treuhänder abgeführt. Das Existenzminimum bleibt geschützt – der aktuelle Grundfreibetrag liegt bei 1.560 Euro monatlich.

Schritt 4: Restschuldbefreiung. Alle verbliebenen Schulden werden erlassen. Sechs Monate später wird auch der Schufa-Eintrag gelöscht.

Über SchuldenStop

SchuldenStop ist die Regionalgeschäftsstelle Stuttgart des Bundesverband Schuldnerhilfe Deutschland e.V. Das Team um Baycan Aytekin bietet kostenlose Erstberatung ohne Wartezeit – auf Deutsch und Türkisch. Informationen sind in 18 Sprachen auf der Website verfügbar. Die Beratung erfolgt persönlich, telefonisch, per Video oder WhatsApp – auch bundesweit. Rechtliche Schritte werden durch kooperierende Fachanwälte für Insolvenzrecht übernommen.

Einzugsgebiet vor Ort: Stuttgart, Böblingen, Sindelfingen, Ludwigsburg, Esslingen, Leonberg, Waiblingen, Filderstadt, Herrenberg und die gesamte Region Stuttgart. Bundesweite Online-Beratung per Video, Telefon oder WhatsApp – auch für Betroffene in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bayern und allen anderen Bundesländern.

Termin: https://www.schuldenstop.de

Pressekontakt:

SchuldenStop – Regionalgeschäftsstelle Stuttgart

Bundesverband Schuldnerhilfe Deutschland e.V.

Ansprechpartner: Baycan Aytekin

Telefon: 07031 – 71 52 822

Mobil: 0173 – 83 50 000

E-Mail: info@schuldenstop.de

Web: https://www.schuldenstop.de

WhatsApp: https://wa.me/491738350000

