Neue Serie VIELFALT EINT WIRTSCHAFT & WOHLSTAND: 10 Analysen, Zukunft & Zugehörigkeit erfolgreich zu gestalten

Das Wir neu entdecken: Der Wunsch nach Verbundenheit ist groß, im Alltag und am Arbeitsplatz. Ein neuer Blick auf Erfahrungen der letzten 10 Jahre zeigt, wie Firmen Polarisierung überwinden können

Köln, Mai 2025 – In einer Zeit, in der gesellschaftliche Spaltung und individuelle Vereinzelung zunehmen, startet Ungleich Besser Diversity Consulting | Engineering D&I eine neue Serie von Analysen. Ziel ist es, Wege aufzuzeigen, wie durch einen neuen Blick auf Vielfalt ein echtes „Wir-Erleben“ für alle entstehen kann.

Die Arbeitswelt als Ausgangspunkt

Unternehmen spielen hierbei eine Schlüsselrolle, da sie über gemeinsames Interesse eine Verbundenheit in Vielfalt initiieren und kultivieren können – und müssen. Diversity-Pionier Michael Stuber beschreibt dies so:

„In einer Zeit, in der die Gesellschaft auseinanderzudriften droht, bietet die konstruktive Gestaltung von Vielfalt die Chance, neue Brücken zu bauen. Unsere Analysen zeigen, wie Unternehmen durch gezielte Maßnahmen einen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten können – und dabei alle, auch die Firmen selbst, profitieren.“

Aktuelle Studien verdeutlichen die Dringlichkeit des Handelns: Laut einer Umfrage der Identity Foundation aus dem April 2025 nehmen 87 % der Befragten eine wachsende Trennung und Vereinzelung in der Gesellschaft wahr, die sie besorgt. Ganze 89 % stimmen zu, dass unsere Gesellschaft gespalten ist und ein gemeinsames „Wir-Gefühl“ verloren gegangen ist. Diese Zahlen spiegeln sich auch in der Arbeitswelt wider, wo Mitarbeitende zunehmend nach Zugehörigkeit und Sinnstiftung suchen.

Erfahrung & Evidenz empfehlen: Vielfalt als verbindendes Element gestalten

Die neue Analyse-Serie „Vielfalt eint Wirtschaft und Wohlstand“ von Ungleich Besser setzt genau hier an. Basierend auf über 20 Jahren Erfahrung und aktuellen Forschungsergebnissen zeigt sie, wie ein neues Verständnis des Diversity-Ansatzes für alle Beteiligten positiv wirken kann.

Dazu beleuchten die kommenden Beiträge unter anderem

* Wie die Kommunikation von „Vielfalt“ alle erreichen kann

* Welche Meinungsführer wichtige Rollen für Zusammenhalt spielen

* Was wir aus dem aktuellen Widerstand gegen ,DEI‘ lernen können

* Weshalb Europa die beste Grundlagen für eine weltweite Pionierrolle hat

* Warum der Wunsch, man selbst zu sein, ein positiver Antrieb für alle ist

* Warum Sinnstiftung und Werte immer wieder neuen Austausch erfordern

Was Ungleich Besser zu der Serie veranlasst, fasst Stuber wie folgt zusammen: „Als Vielfalts-Vordenker achteten wir immer auf Relevanz und Passung – in Europa und für alle Gruppen“. Viele Initiativen der letzten Jahre hätten toxische Nebenwirkungen entfaltet, die es zu bearbeiten gälte, so Stuber und „das aktuelle Weltgeschehen fordert Europa auf, mit neuen Ansätze voranzugehen.“

Info – Box

Themenauswahl der neue Serie „Vielfalt eint Wirtschaft und Wohlstand“

* Null Engagement-Gap: Wie Vielfalt zu einem Konzept für alle wird

* Schnittmenge: Gemeine Interessen als Startpunkt für Unternehmen und Gesellschaft

* Positive Wirkung: Erfolg ist, wenn alle profitieren

* Das große Miteinander: Auftrag an Haltung und Handeln

* Gender-Hack: Warum auch weiße Männer Vielfalt gestalten sollten

* Führung heißt Verantwortung für alle – auch die anderen

* Werte für alle erlebbar machen: Wie unterschiedlich Normalität sein kann, und muss

