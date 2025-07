Neue Single, große Bühne: Die Amadinos liefern mit „Heut feiern wir“ echten Live-Schlager mit Wumms

Die AmadinoS liefern mit „Heut feiern wir“ die Stimmungssingle des Sommers – mit Video, Show-Power und Herz. Jetzt überall erhältlich. Für Veranstalter ein echtes Bühnen-Highlight!

Mit ihrer neuen Single „Heut feiern wir (Hammerparty)“ liefern Die AmadinoS nicht nur einen mitreißenden Stimmungshit – sie geben auch einen echten Vorgeschmack auf das, was bei ihren Live-Auftritten passiert: Publikum auf den Beinen, Sitzplätze überflüssig.

Der Song stammt aus der Feder von Heinz, der ihn – wie er selbst sagt – „in einem akuten Anfall von Übermut und Tanzlust“ geschrieben hat. Und genauso klingt er auch: ehrlich, lebensfroh, laut, herzlich.

Die Single ist ab sofort auf allen Plattformen erhältlich – und das Musikvideo ist bereits online. Und das hat es in sich: Glitzer, Grölen, Gänsehaut – echte Hammerparty-Vibes. Wer da nicht tanzt, ist selbst schuld.

Sandra und Heinz, das sympathische Duo aus der Schweiz, sind seit 2015 gemeinsam auf musikalischer Reise. Zuvor standen sie in unterschiedlichen Formationen auf der Bühne – doch als Duo entfalten sie ihre volle Wirkung. Tatsächlich war es das Publikum, das AmadinoS entstehen ließ: Die emotionale Verbindung der beiden auf der Bühne fiel den Fans so stark auf, dass sie die Idee zur Gründung als Duo praktisch selbst lieferten.

Mit dem Titel „Das bist ja Du“ von Roland Eberhart (Calimeros) gelang der Einstieg in die Schlagerwelt. Ihr Debütalbum „Endlich, endlich“ brachte ihnen 2019 den Sieg beim Alpenstern auf Alpenwelle-TV. Ein Jahr später folgte Platz 2 mit „Hoffnig u Tröim“.

Ihr zweites Album „Power der Liebe“ schlug voll ein. Mit dem Titel „Du bist der absolute Hammer“ gewannen sie den Alpenstern-Jahrespreis 2022. Zusätzlich wurde ein komplettes Remix-Album von „Power der Liebe“ über das Label Lieblingsschlager veröffentlicht – tanzbar, modern und mit viel Gefühl für den Zeitgeist.

Die AmadinoS sind geborene Live-Künstler. Ob Open-Air, Stadthalle oder Clubbühne – sie bringen Stimmung, Nähe und Publikumsbindung wie kaum ein anderes Duo. Ihre Shows sind kein Playback-Gedudel, sondern echte Interaktion mit Herz, Energie und Leidenschaft.

Heinz ist übrigens im Alltag Busfahrer in der Schweiz – bodenständig, sympathisch, authentisch. Und genau das spürt man auch auf der Bühne: Keine Starallüren, sondern ehrliche Musik für echte Menschen. Die AmadinoS sind regelmäßig in der Schweiz und in Deutschland live zu erleben – mit wachsender Fanbase auf beiden Seiten der Grenze.

Seit einigen Jahren werden sie vom Label Lieblingsschlager / Star Promotion (Denny Schönemann) medial begleitet – mit starker Reichweite, professionellen Produktionen und gezielter Sichtbarkeit für Künstler im Schlagerbereich.

Jetzt reinhören und Video anschauen: „Heut feiern wir (Hammerparty)“ – ab sofort überall erhältlich. Das Musikvideo ist jetzt online auf YouTube & www.amadinos.com

Denny Schönemann ist Medienprofi, Videoproduzent und kreativer Kopf hinter Star Promotion und Lieblingsschlager. Seit über zehn Jahren unterstützt er Künstler im Schlagerbereich mit Know-how, Herz und einem starken Netzwerk – von Videoproduktion über Social Media bis hin zu Label und Musikverlag.

