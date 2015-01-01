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Neue Strukturen bei Achat Hotels: Zielgruppen, Hoteldirektoren und IT
In drei Bereichen haben die Achat Hotels ihre Unternehmensstrukturen optimiert: bei der Auswahl der Gästezielgruppen, in der Informationstechnologie und den Zuständigkeiten der Hoteldirektoren.
Für nachhaltige Wettbewerbskraft, eine hohe Resilienz und kurze Reaktionszeiten auf Marktveränderungen wurden Prozesse an entscheidenden Stellen fokussiert und flexibilisiert. Hinsichtlich der Zielgruppen zeigt sich die ehemals im Leisure-Bereich stärker aufgestellte Hotelgruppe nun mit einem klaren Fokus auf Businessgäste, Tagungen und Meetings. Geschäftsreisende sollen zukünftig wieder den Großteil der Gäste in den 31 Achat Hotels und Loginn Hotels ausmachen. Daneben werden standortspezifische Angebote für Familien, Citytrips, Wanderurlaub, Motorradfahrer, Oldtimerfans und Fahrradbegeisterte weiterentwickelt. „Achat Hotels bieten Business- wie Leisure-Reisenden ein hochwertiges Zuhause auf Zeit“, sagt Philipp von Bodman, Geschäftsführender Gesellschafter der Achat Hotels. „Unsere gewachsene Stärke im Markt liegt auf Geschäftsreisenden und MICE-Dienstleistungen – hier setzen wir unsere Ressourcen am effektivsten ein.“
Hoteldirektoren erhalten mehr Verantwortung
Für eine Hospitality-Dienstleistung, die punktgenau auf lokale und regionale Gegebenheiten reagieren kann, gewähren die Achat Hotels Hoteldirektoren mehr unternehmerische Freiheiten. Darunter fallen unter anderem lokale Vertriebs- und Marketingaufgaben. Die Führungsetagen einzelner Häuser können selbstständig im Bereich der lokalen Kundenakquise aktiv werden und eigenständig Volumenverträge abschließen. Auch dezentrale Kooperationen mit Stadtmarketing- und Tourismusverbänden sowie lokalen Businessnetzwerken und Partnern sind möglich. „Eine Hotelgruppe wie die unsere lebt von der Individualität ihrer Häuser unter dem Dach der Marken Achat Hotels und Loginn Hotels“, so von Bodman. „Individualität wird vor Ort gemacht, daher haben wir unseren Hoteldirektorinnen und -direktoren mehr Handlungs- und Gestaltungsspielraum übertragen.“
IT-Systeme vereinheitlicht und innovativ erweitert
Im Bereich der IT-Infrastruktur zeigen sich die Achat Hotels konsolidiert und vereinheitlicht. Ein zentrales PMS ersetzt die ehemals diversifizierten Property Management Systeme und die Hotelgruppe arbeitet mit einer einheitlichen konsolidierten Datenbank, einem Channelmanager und einer Internet Booking Engine. Zudem wurde der IT-Einsatz im Revenue Management fokussiert. Neu-Einführungen von Systemen im Bereich der Personaleinsatzplanung, der Zeiterfassung sowie der ganzheitlichen Abbildung des Recruitingprozesses helfen Achat Hotels dabei, „das gesamte Unternehmen effizienter aufzustellen und den Fokus auf das Wesentliche zu richten“, erklärt von Bodman.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Achat Hotels
Frau Sabine Dächert
Konrad-Zuse-Ring 23
68163 Mannheim
Deutschland
fon ..: +49 (0) 621 4807-0
web ..: https://max-pr.eu/achat-hotels/
email : EchtGut@achat-hotels.com
Achat Hotels
Emotional, ehrlich, echt – ACHAT Hotels sind gelebte Gastfreundschaft. In den aktuell 32 Drei- bis Vier-Sterne-Superior-Hotels begegnen Gäste ideenreicher Servicequalität, die von Herzen kommt. Mit dem Slogan „Echt Gut“ bringen die individuell gestalteten Achat Hotels zum Ausdruck, was sie ausmacht: in allem ein Original zu sein. Echt gute Qualität im mittleren Preissegment bietet Kunden länderübergreifend ein überzeugend hohes Leistungsniveau. Wirtschaftlich befindet sich die 1991 gegründete Hotel-Gruppe mit Sitz in Mannheim und Hotels in Deutschland und Ungarn auf Wachstumskurs. Seit 2016 gehört sie zum Mittelstandsinvestor HANNOVER Finanz. Achat Hotels fokussiert sich auf Pachtmöglichkeiten durch die Übernahme von Bestands-Hotel-Objekten für die Marke Achat Hotels sowie auf Hotel-Neubauten unter der Marke LOGINN Hotels & Apartments: Deren trendiges Community-Konzept richtet sich an ein weltoffenes Publikum, bei dem die Grenzen zwischen geschäftlich und privat fließend sind.
Pressekontakt:
max.pr
Frau Sabine Dächert
Leutstettener Str. 6
82319 Starnberg
fon ..: +49 (0) 179-7696650
web ..: https://max-pr.eu/
email : daechert@max-pr.euDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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