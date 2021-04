Neue Studien: Wundermedizin von Tesla heilt die Welt

Revolution in der wahren Medizin: Hochfrequenzen heilen fast alle Krankheiten von A bis Z. Neue Studien bestätigen die wundervolle Wirkung, die lange vor der Menschheit geheim gehalten wurde.

Maskenpflicht, Quarantäne, Kontaktverbot und so viele weitere Maßnahmen – Corona setzt die ganze Welt unter Druck. Die Welt befindet sich seit gut einem Jahr in einer schweren Krise und ist inzwischen krank von den unverhältnismäßigen Maßnahmen dagegen. Inzwischen warnen sogar die Massenmedien vor Impfungen mit tödlichen Folgen. Dabei gibt es schon seit über 100 Jahren wirksame Methoden, gefährliche Viren, Bakterien und Erreger aller Art zuverlässig zu bekämpfen. Nikola Tesla, einer der genialsten Erfinder aller Zeiten, entwickelte damals einen elektrischen Heilstab, der (fast) alle Krankheiten heilen konnte. Dieser sogenannte HF-Stab ist heute wieder in die moderne Medizin zurückgekehrt und beweist jetzt seine unglaubliche Heilkraft.

Hochfrequenzen und Tachyonen heilen

An der Universität Greifswald wird intensiv im Bereich Plasma geforscht. Hier kann jeder die aktuellen Untersuchungen und Forschungsergebnisse zum Kalten Plasma einsehen und sich selbst überzeugen, dass ein HF-Plasma-Stab tatsächlich ein wahres Wunder der Medizin ist. Man braucht nur auf der Seite der Uni Greifswald unter dem Stichwort „Kaltes Plasma“ suchen und findet wundervolle Berichte. Und das Beste: Ein solcher HF-Plasma-Stab ist bereits für weniger als 30 Euro erhältlich und kann ganz einfach und schnell viele Krankheiten und Beschwerden von A bis Z im Bereich Gesundheit und Schönheit kurieren. In ihrem Bestseller DIE OXY WUNDER MEDIZIN erklärt die Autorin Vanessa Halen alles Wichtige über diese wundervolle Heilmethode, wo man günstig einen HF-Heilstab kaufen kann und wie man diesen richtig anwendet. Außerdem verschenkt die Autorin auf ihrer Website ihr nagelneues YOUniverse Project als PDF-Datei an alle Leser/innen, die sich für die Wahrheit hinter den Kulissen dieser Welt interessieren.

Das YOUniverse Project (Neue Version 2) kann man kostenlos als PDF-Datei hier downloaden:

http://wellness-infoseite.de/data/documents/YOUniverse_2.pdf

Eine kostenlose Erklärung über die Wirkung, Anwendung und Heilkraft der HF-Therapie findet man auf Philognosie.net

https://www.philognosie.net/heilpraxis/hochfrequenztherapie-erklaerung-wirkung-plasmamedizin

Weitere Informationen über die wundervolle HF-Therapie, das neue YOUniverse Project sowie kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:

http://www.wellness-infoseite.de

Die OXY WUNDER MEDIZIN – Anwendungen von A-Z in Gesundheit, Schönheit und Wellness

Der BoD-Bestseller von Vanessa Halen

ISBN 978-3-7357-7809-3

96 Seiten – 12,90 Euro

Verlag:

Books on Demand

In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Telefon: 040-534335-0

Rezensionsexemplar: presse@bod.de

Kontakt und Presseanfragen: info@wellness-infoseite.de

Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher und Bestseller bei BoD:

Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)

BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)

Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)

CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)

Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)

Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)

Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)

Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)

Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)

Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)

Hautsache schön (ISBN 978-3-7528-4299-9)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PR-Info

Frau Vanessa Halen

c/o In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Deutschland

fon ..: 040-534335-0

web ..: https://www.bod.de/buchshop/hautsache-schoen-vanessa-halen-9783752842999

email : info@wellness-infoseite.de

Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher bei BoD:

Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)

BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)

Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)

CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)

Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)

Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)

Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)

Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)

Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)

Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)

Hautsache schön (ISBN 978-3-7528-4299-9)



Pressekontakt:

PR-Info

Frau Vanessa Halen

c/o In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

fon ..: 040-534335-0

web ..: https://www.bod.de/buchshop/hautsache-schoen-vanessa-halen-9783752842999

email : info@wellness-infoseite.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Von Kunden bescheinigt: Die Qualität des Schlafes kann man mit duvetsuisse.com beeinflussen