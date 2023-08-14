Neue Technologien treiben Kobalt- und Nickelverbrauch an

Die Batterieindustrie, also die Produktion von Energiespeichern und Elektrofahrzeugen, ist auf bestimmte Rohstoffe angewiesen.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von der Canada Nickel Company Inc. und Aurania Resources Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 23.05.2026, 12:45 Uhr Zürich/Berlin

Alternative Antriebe haben auf dem Automarkt Chinas im April eine Marktdurchdringung von mehr als 61 Prozent erreicht. Dies ist ein neuer Rekord, nämlich ein Anstieg von 9,7 Prozent im Vergleich zum April 2025. Weltweit wächst das Vertrauen in die Elektromobilität, zudem sorgen die hohen Ölpreise für teure Spritpreise. Hierzulande ist die E-Auto-Kaufprämie zurückgekehrt, sogar rückwirkend zum 1. Januar und dürfte neue Kunden anziehen. Mit der Prämie sollen von 2026 bis 2029 rund 800.000 Fahrzeuge gefördert werden können.

Die E-Mobilität entwächst den Kinderschuhen. Die umweltfreundlichen Autos werden günstiger, die Reichweiten steigen und die Ladestellen mehren sich. Aus globaler Sicht ist die Nachfrage nach Plug-in-Hybriden und Elektrofahrzeugen zwei Monate in Folge gestiegen. Hierzulande sind bei der Stromproduktion zeitweise die erneuerbaren Energien stärker vertreten als die herkömmlichen Energien. Bisher stammten übrigens in diesem Jahr rund 22 Prozent der im EU-Land verkauften Elektroautos aus China.

Hochleistungsbatterien sind auf Kobalt angewiesen, ebenso wie bestimmte Legierungen und chemische Katalysatoren. Dass dabei etwa zwei Drittel aus dem Kongo, einem eher unsicheren Land stammen, lässt Verbraucher auf Regionen blicken, die politisch stabiler sind. Denn der Kongo ist mit Unsicherheiten verbunden. Auch wenn das Kobalt-Recycling etwas an Fahrt aufnimmt, so steigt doch der Kobaltbedarf stetig an. Dafür verantwortlich ist zusätzlich zu den Elektrofahrzeugen die wachsende Zahl an stationären Speichern. Auch Nickel, dessen Bedarf bis 2030 sich ungefähr laut Schätzungen verdreifachen wird, gehört zur Elektrifizierung dazu. Und je moderner die Batterien werden, desto mehr Nickel wird verbaut. Seit Jahresanfang sind die Nickelpreise auch kräftig angestiegen.

Aurania Resources (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ -) konzentriert sich auf Edelmetalle und kritische Energierohstoffe in Europa, in Italien (Nickel, Kobalt, Eisen, Kupfer und Chrom) und in Frankreich. Dort hat das Unternehmen zudem über eine Tochtergesellschaft drei neue Explorationslizenzen (Gold, polymetallische Metalle) hinzugefügt. Das Nickel-Kobalt-Projekt in Norditalien überzeugt bei den neuesten Bohrergebnissen mit den gefundenen Nickel-, Kobalt- und Kupferwerten. In Island engagiert sich Aurania Resources bei einem Goldprojekt.

Die Canada Nickel Company (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ -) verfügt über Nickel und Kobalt, dies in seinem Crawford-Projekt in Ontario (Platz zwei im Fraser-Ranking). Bei der Genehmigung dieses Projektes hat das Unternehmen einen bedeutenden Meilenstein in Sachen Umweltverträglichkeit erlangt. Laut der kanadischen Regierung handelt es sich um ein Projekt mit strategischer Bedeutung. Eine Privatplatzierung hat frisches Geld in die Kasse gespült. Zusammen mit GeoRedox wird das Unternehmen an der ersten stimulierten geologischen Wasserstoffbohrung im Projekt arbeiten.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -) und Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/.

Quellen: Canada Nickel Company, Aurania Resources,

ortunebusinessinsights.com/de/kobaltmarkt-114211;

https://www.edelmetalle.de/nickelpreis;

https://www.elektroauto-news.net/news/china-nev-ueber-60-prozent-marktanteil;

https://www.elektroauto-news.net/news/eauto-nachfrage-weltweit-in-folge-gestiegen;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/.



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