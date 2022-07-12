Rekordquartal trifft auf starke Projektpipeline! Mining mal anders!

Mit Rekordumsätzen, positivem Nettoergebnis, hoher Liquidität und einer breiten Royalty- und Streaming-Pipeline positioniert sich diese Firma in einem starken Preisumfeld.

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Gold Royalty Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Gold Royalty Corp.· Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 23.05.2026, 10:12 Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold bleibt einer der zentralen Rohstoffe dieses Marktzyklus. Während klassische Minenbetreiber in einem Umfeld hoher Metallpreise zwar stark profitieren können, aber zugleich mit Kosteninflation, Genehmigungen, Bauausführung und operativen Risiken umgehen müssen, verfolgt Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC) ein deutlich schlankeres Modell: Das Unternehmen hält Royalty- und Streaming-Beteiligungen an Minen und Entwicklungsprojekten und partizipiert damit an Produktion, Projektfortschritten und Metallpreisen, ohne die Minen selbst betreiben zu müssen.

Genau diese Struktur wirkt im aktuellen Rohstoffumfeld besonders attraktiv. Gold Royalty (WKN: A2QPLC) meldete für das erste Quartal 2026 neue Rekordwerte bei den Umsätzen und dem bereinigten EBITDA, erzielte einen positiven Nettoertrag und beendete das Quartal mit hoher Liquidität, ohne Finanzschulden und mit einer vollständig ungenutzten Kreditlinie.

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Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

o Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

o Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/, https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

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o SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen und methodische Hinweise

Quellen: Gold Royalty Corp. Q1-2026-Meldung vom 6. Mai 2026; Gold Royalty Corp. Unternehmenspräsentation; IAMGOLD-Meldungen zu Côté Gold; Agnico-Eagle-Meldungen zu Canadian Malartic / Odyssey; Aura-Meldungen zu Borborema; öffentlich zugängliche Betreiberangaben und Unternehmensberichte. Eigene Einordnung und Interpretation durch SRC.

Methodik/Annahmen: Grundlage sind Unternehmensmeldungen, Finanzberichte, Unternehmenspräsentationen und öffentlich zugängliche Betreiberangaben. Es wurden keine proprietären Bewertungsmodelle, keine Kursziele und keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung erstellt. Die Darstellung ist qualitativ und werblich geprägt.

Hinweis zu Nicht-IFRS-Kennzahlen: GEOs, bereinigtes EBITDA, bereinigter Nettoertrag sowie Total Revenue, Land Agreement Proceeds and Interest sind nach Unternehmensangaben Nicht-IFRS-Kennzahlen und haben keine standardisierte Bedeutung nach IFRS. Sie sollten nicht isoliert und nicht als Ersatz für IFRS-Kennzahlen betrachtet werden.

Hinweis zu Drittinformationen: Angaben zu Projekten, an denen Gold Royalty Royalty-, Stream- oder sonstige Beteiligungen hält, beruhen überwiegend auf öffentlichen Angaben der jeweiligen Betreiber. Gold Royalty hat nach eigenen Angaben in der Regel nur begrenzten oder keinen direkten Zugriff auf die zugrunde liegenden Projekte und ist weitgehend auf Betreiberangaben und öffentlich verfügbare Informationen angewiesen.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Aussagen zu Ausblicken, erwarteten GEOs, Projektentwicklungen, Produktionsplänen, Hochläufen, Erweiterungen, Genehmigungen, Metallpreisen, Cashflows und künftigen Einnahmen sind zukunftsgerichtet. Sie beruhen auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich aufgrund bekannter und unbekannter Risiken wesentlich ändern.

Update-Policy: Kein regelmäßiges Update geplant. Einschätzungen und Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

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Art des Inhalts: Marketingmitteilung / werblicher Promotiontext. Dieser Beitrag ist keine Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Er dient der werblichen Darstellung des besprochenen Unternehmens und wurde entgeltlich im Rahmen einer IR-/Werbebeziehung erstellt.

Vergütung und Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Gold Royalty Corp. SRC erhält für die Vorbereitung, Verbreitung oder sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung eine Vergütung. Dadurch besteht ein Interessenkonflikt, auf den ausdrücklich hingewiesen wird.

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Wesentliche Risiken: Metallpreis- und Währungsrisiken, Betreiber- und Gegenparteirisiken, Verzögerungen bei Minenprojekten, Produktionsausfälle, Genehmigungs-, Standort- und ESG-Risiken, Finanzierungsrisiken, technische Risiken, Liquiditätsrisiken, Small-Cap-Risiken, Marktrisiken sowie das Risiko eines Totalverlusts. Royalty- und Streaming-Gesellschaften sind zwar nicht selbst Betreiber der Minen, bleiben aber von Projektfortschritten, Produktion und Zahlungsverhalten der Betreiber abhängig.

Wesentliche Chancen: Positives Gold- und Edelmetallumfeld, steigende Royalty- und Streaming-Einnahmen aus produzierenden Assets, Hochlauf mehrerer Partnerprojekte, potenzielle Portfolio-Akquisitionen, mögliche Ressourcenerweiterungen und Margenvorteile des Royalty-Modells. Diese Chancen sind unsicher und hängen von zahlreichen externen Faktoren ab.

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Keine individuelle Beratung: Zwischen Leser und SRC bzw. Autor kommt durch diese Veröffentlichung kein Beratungsvertrag zustande. Anlageentscheidungen sollten ausschließlich auf Basis eigener Prüfung und nach Beratung durch qualifizierte Fachpersonen getroffen werden.

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Verantwortlich im Sinne von § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger.

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Herr Jörg Schulte

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