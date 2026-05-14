Vorletzte regulatorische Hürde genommen! Und weiter geht´s!

Mit der Veröffentlichung des Entwurfs des Umweltverträglichkeitsberichts durch Kanadas Umweltverträglichkeitsprüfungsbehörde macht das Ausnahme-Asset Crawford den nächsten Schritt…

…zur endgültigen Genehmigung.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Canada Nickel Company Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Canada Nickel Company · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 22. Mai 2026, 5:44 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

für das laufende Jahr erwartet die International Nickel Study Group eine markante Wende im Nickelmarkt: Statt eines zuvor prognostizierten Überschusses von 261.000 Tonnen rechnet die Branchenorganisation laut April-Prognose nun mit einem Defizit von 32.000 Tonnen. Das wäre die erste Angebotslücke seit 2021 – und genau der Moment, in dem strategisch sichere Nickelprojekte wieder schlagartig in den Fokus rücken.¹

Für diese Kehrtwende gibt es mehrere Gründe. Im Mittelpunkt steht Indonesien: Dort wurden die genehmigten Nickel-Erzförderquoten für 2026 nach Marktberichten deutlich niedriger angesetzt als im Vorjahr. Nach 379 Millionen Tonnen im Jahr 2025 stehen aktuell nur etwa 260 bis 270 Millionen Tonnen im Raum. Da Indonesien der weltweit wichtigste Nickelproduzent ist, kann eine solche Drosselung die globale Angebotsbalance spürbar verschieben.

Dazu kommen aktuelle geopolitische Spannungen. Die Straße von Hormus ist nicht nur für Rohöl von enormer Bedeutung, sondern auch für Schwefel. Schwefel wiederum ist als Ausgangsstoff für Schwefelsäure ein wichtiger Bestandteil bestimmter Nickel-Lieferketten, insbesondere bei ,HPAL‘-Anlagen zur Verarbeitung von Nickel für Batteriematerialien.

Rund ein Viertel der weltweiten…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

1 https://insg.org/wp-content/uploads/2026/04/pressrel_INSG-Press-Release-April_2026-bnjjkmn7jka88.pdf

2 https://www.reuters.com/commentary/reuters-open-interest/sulfur-squeeze-piles-more-pressure-indonesian-nickel-sector-2026-05-14/

3 https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/proj/83857 und https://www.prnewswire.com/news-releases/canada-nickels-,Crawford‘-project-clears-penultimate-federal-permitting-hurdle-302769081.html

4 Canada Nickel Company Inc. Unternehmenspräsentation / FEED-Update / NI 43-101-Unterlagen zum ,Crawford‘-Projekt

5 https://www.prnewswire.com/news-releases/canada-nickel-provides-corporate-update-302765634.html

6 Mining.com, International Energy Agency (IEA), Canada Nickel Company Inc. Unternehmenspräsentation

7 https://www.fraserinstitute.org/studies/annual-survey-mining-companies-2025

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