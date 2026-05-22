  • Warum Banken 2026 deutlich strenger prüfen – und wer jetzt noch durchkommt

    Ein Baufinanzierungsexperte erklärt, warum Finanzierungen häufiger scheitern – und worauf Banken heute wirklich achten.

    BildBerlin, 22. Mai 2026. Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist groß – doch immer mehr Kaufinteressenten stoßen auf ein unerwartetes Hindernis: die Finanzierung. Was noch vor wenigen Jahren vergleichsweise unkompliziert möglich war, wird 2026 zunehmend zur Hürde. Banken prüfen strenger, detaillierter – und lehnen häufiger ab.

    „Viele Käufer sind überrascht, wenn eine Finanzierung scheitert, obwohl das Einkommen eigentlich gut ist“, sagt Baufinanzierungsexperte Karsten Sedler von der Kreditmeisterei in Berlin. „Das liegt daran, dass sich die Maßstäbe der Banken deutlich verschoben haben.“

    Strengere Prüfung statt schneller Zusage

    Die Zeiten schneller Finanzierungszusagen sind weitgehend vorbei. Kreditinstitute bewerten Finanzierungen heute konservativer – aus mehreren Gründen:

    * gestiegenes Zinsniveau
    * höhere regulatorische Anforderungen
    * gestiegene Ausfallrisiken
    * volatile Immobilienmärkte

    „Banken kalkulieren heute nicht mehr mit dem besten Fall, sondern mit einem realistischen – oft sogar vorsichtigen Szenario“, erklärt Sedler.

    Der Kern der Prüfung: die Haushaltsrechnung

    Im Mittelpunkt jeder Entscheidung steht die sogenannte Haushaltsrechnung. Sie beantwortet eine zentrale Frage: Bleibt nach allen Ausgaben genügend finanzieller Spielraum übrig?

    Dabei gehen Banken systematisch vor – und häufig strenger als Käufer erwarten:

    * Lebenshaltungskosten werden pauschal angesetzt (oft höher als real empfunden)
    * Sicherheitsabschläge auf Einkommen werden berücksichtigt
    * zukünftige Kostensteigerungen werden einkalkuliert

    „Selbst bei gutem Einkommen kann die Rechnung am Ende zu knapp sein“, so Sedler. „Und dann wird die Finanzierung abgelehnt – unabhängig vom Wunsch des Kunden.“

    Typische Gründe für Ablehnungen

    In der Praxis zeigen sich immer wieder ähnliche Muster, warum Finanzierungen scheitern:

    1. Zu geringe monatliche Überschüsse
    Nach Abzug aller Kosten bleibt zu wenig Puffer – selbst wenn die Rate rechnerisch tragbar wäre.

    2. Unsichere Einkommenssituation
    Befristete Arbeitsverträge, Probezeit oder schwankende Einnahmen bei Selbstständigen führen zu Risikozuschlägen oder Ablehnung.

    3. Unzureichendes Eigenkapital
    Nicht nur die Höhe zählt – auch die Verfügbarkeit von Rücklagen wird geprüft.

    4. Kritische Objektbewertung
    Lage, Zustand und Wiederverkaufbarkeit der Immobilie fließen stärker in die Entscheidung ein.

    „Viele denken, es geht nur um sie selbst als Kreditnehmer“, sagt Sedler. „Aber die Immobilie wird genauso streng bewertet.“

    Die unterschätzte Rolle der Immobilie

    Ein wachsender Ablehnungsgrund liegt im Objekt selbst. Banken prüfen heute intensiver:

    * Mikrolage und Entwicklungspotenzial
    * energetischer Zustand
    * Vermarktbarkeit im Krisenfall

    „Eine Immobilie muss für die Bank im Zweifel wieder verkaufbar sein – und zwar ohne Verluste“, erklärt Sedler. „Das beeinflusst die Finanzierung stärker als viele erwarten.“

    Wer aktuell noch gute Chancen hat

    Trotz der strengeren Kriterien gibt es klare Profile, die weiterhin gute Finanzierungschancen haben:

    * stabile, unbefristete Einkommen
    * solide Eigenkapitalbasis (inkl. Rücklagen)
    * realistisch kalkulierte Haushaltsrechnung
    * werthaltige, gut einschätzbare Immobilien

    „Es geht nicht darum, perfekt zu sein“, so Sedler. „Aber die Finanzierung muss auch unter Stress funktionieren.“

    Was Kaufinteressenten jetzt konkret tun sollten

    Um die eigenen Chancen deutlich zu verbessern, empfiehlt Sedler:

    1. Haushaltsrechnung realistisch aufstellen
    Nicht nur aktuelle Ausgaben betrachten, sondern auch zukünftige Entwicklungen einbeziehen.

    2. Liquidität sichern
    Nicht das gesamte Eigenkapital in den Kauf investieren – Rücklagen sind entscheidend.

    3. Objekt sorgfältig auswählen
    Nicht jede Immobilie ist finanzierbar – auch bei ausreichendem Einkommen.

    4. Frühzeitig prüfen lassen
    Eine fundierte Finanzierungsprüfung vor der Immobiliensuche spart Zeit und Enttäuschungen.

    Fazit: Finanzierung ist heute eine Belastungsprobe

    Die Baufinanzierung hat sich 2026 grundlegend verändert. Sie ist weniger ein formaler Prozess – und mehr eine umfassende Belastungsprüfung.

    „Wer heute finanziert, muss zeigen, dass er nicht nur jetzt zahlen kann, sondern auch in schwierigen Phasen stabil bleibt“, sagt Sedler. „Genau darauf achten die Banken.“

    Über den Experten:
    Karsten Sedler ist Baufinanzierungsexperte und berät Kunden bundesweit bei der Strukturierung und Optimierung von Immobilienfinanzierungen. Sein Fokus liegt auf realistischen, langfristig tragfähigen Finanzierungskonzepten.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Die Kreditmeisterei
    Herr Karsten Sedler
    Schönhauser Allee 167c
    10435 Berlin
    Deutschland

    fon ..: +493068079999
    web ..: https://www.ihr-baufinanzierungsspezialist.de/
    email : ks@kreditmeisterei.de

    Die Kreditmeisterei vermittelt seit 2009 günstige Darlehen für Käufer von Wohnimmobilien, für Modernisierungen, Kapitalbeschaffungen und Umschuldungen. Im Mittelpunkt steht dabei die ganzheitliche Beratung der Kunden. Intelligente Tilgungskonzepte runden die Beratung ab und schaffen einen finanziellen Vorsprung zu klassischen Finanzierungen

    Pressekontakt:

    Die Kreditmeisterei
    Herr Karsten Sedler
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