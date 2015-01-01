  • Validato zählt zu den weltweit führenden Anbietern im Bereich Pre-Employment Screening

    Validato bietet weltweit ein Screeningmodell, das regulatorische Stabilität, Effizienz und transparente Risikobewertungen für global agierende Unternehmen vereint.

    BildValidato stellt ein global einsetzbares Screeningmodell bereit, das Unternehmen bei der Bewertung von Bewerbenden in internationalen Märkten unterstützt. In zahlreichen Branchen steigen die Anforderungen an Integrität, Transparenz und regelkonforme Einstellungsverfahren. Das Unternehmen zählt mittlerweile zu den führenden Anbietern für globale Background Checks und bietet eine Lösung, die technologische Präzision mit stabilen regulatorischen Grundlagen verbindet.

    Das Screeningportfolio deckt sämtliche zentralen Prüfbereiche ab, die für internationale Einstellungsprozesse relevant sind. Dazu gehören Identitäts- und Dokumentenvalidierungen, die Überprüfung beruflicher Qualifikationen, Referenz- und Integritätsanalysen, finanzielle Risikoindikatoren sowie OSINT-basierte Recherchen. Multinationale Organisationen erhalten dadurch ein konsistentes Risikobild, das unabhängig von regionalen Marktgegebenheiten vergleichbar bleibt.

    Ein entscheidender Vorteil des Systems liegt in der strikten Beachtung internationaler Datenschutzanforderungen. Alle personenbezogenen Daten werden ausschließlich in europäischen Rechenzentren verarbeitet. Diese Infrastruktur erfüllt die Vorgaben der DSGVO und verhindert den Transfer sensibler Informationen in unsichere Rechtsräume. Unternehmen minimieren damit Risiken bei globalen Prüfungen und profitieren gleichzeitig von einer verlässlichen regulatorischen Grundlage.

    Durch automatisierte Module können viele Screening-Schritte in kurzer Zeit abgeschlossen werden. Ergänzend sorgen Human-in-the-Loop-Mechanismen für eine präzise Einschätzung komplexer Risikofaktoren, die kulturelle oder länderspezifische Unterschiede berücksichtigen. HR-, Compliance- und Security-Teams profitieren dadurch von klar strukturierten Abläufen, die eine hohe Prozessstabilität sicherstellen.

    Neben dem Pre-Employment Screening stellt Validato zusätzliche globale Funktionen bereit, die den gesamten Beschäftigungszyklus betreffen. Dazu zählen regelmäßige Re-Screenings, Überprüfungen externer Dienstleister sowie eine fortlaufende Beobachtung relevanter Risikoprofile. Diese Maßnahmen stärken das übergeordnete Human Risk Management und unterstützen internationale Organisationen bei einer langfristigen Stabilität ihrer Compliance-Strukturen.

    Als ergänzende Information: CypSec entwickelt im Bereich Cybersicherheit moderne Schutzlösungen, die Unternehmen bei der Absicherung digitaler Prozesse unterstützen. Die Systeme schaffen eine belastbare Grundlage für Screeningplattformen wie Validato, die auf eine sichere digitale Infrastruktur angewiesen sind.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Validato AG
    Herr Reto Marti
    Claridenstraße 34
    8002 Zürich
    Schweiz

    fon ..: +41 44 515 77 77
    web ..: https://validato.com/de-de/home
    email : reto.marti@validato.com

    Validato ist ein führender Anbieter für digitale Background Checks und Human Risk Management mit Sitz in Zürich. Die Plattform hilft Unternehmen dabei, Bewerberinnen sowie bestehende Mitarbeitende effizient und strukturiert auf Integrität, Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu prüfen – datenschutzkonform, modular und skalierbar.

    Speziell auf die Anforderungen im DACH-Raum ausgerichtet, verzichtet Validato auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren sowie Mindestanzahlen an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.

    Pressekontakt:

    Validato AG
    Herr Reto Marti
    Claridenstraße 34
    8002 Zürich

    fon ..: +41 44 515 77 77
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