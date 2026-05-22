Zwischen MRT und Alltag: Warum viele Rückenschmerz-Patienten in Berlin nicht weiterkommen

Viele Berliner mit Rückenschmerzen stecken in einer Behandlungsschleife fest. Woran liegt das?

Berlin, 22.05.2026: Rückenschmerzen zählen zu den häufigsten Gründen für Arztbesuche – auch in einer medizinisch hervorragend versorgten Stadt wie Berlin. MRT-Termine sind schnell organisiert, Befunde liegen oft innerhalb weniger Tage vor. Und dennoch berichten viele Betroffene von einer ernüchternden Entwicklung: Trotz Diagnosen, Therapien und Maßnahmen bleiben die Schmerzen bestehen oder kehren immer wieder zurück.

„Wir sehen hier in der Praxis regelmäßig Patienten, die schon eine ganze Odyssee hinter sich haben“, berichtet Rocco Zühlke, Osteopath und zertifizierter Schmerztherapeut nach Liebscher & Bracht in Berlin-Mitte. „Die Diagnostik ist meist vollständig – aber die Verbindung zum Alltag fehlt.“ Der erfahrene Heilpraktiker ist Inhaber des Zentrums für alternative Schmerztherapie und beschäftigt dort zwei weitere Therapeuten.

Wenn Bilder keine Antworten liefern

Die Magnetresonanztomographie, kurz MRT, gilt als Goldstandard in der bildgebenden Diagnostik. Sie zeigt Bandscheiben, Wirbelkörper und Gewebe in hoher Detailtiefe. Doch genau darin liegt auch ein Problem: Nicht jede sichtbare Veränderung ist automatisch die Ursache für Schmerzen.

Studien und klinische Erfahrungen zeigen, dass viele Menschen strukturelle Auffälligkeiten wie Bandscheibenvorwölbungen oder Verschleißerscheinungen aufweisen – ohne Beschwerden zu haben. Umgekehrt leiden Patienten mit unauffälligen Befunden teilweise unter erheblichen Schmerzen.

„Das MRT liefert wichtige strukturelle Informationen, aber es beantwortet nicht die zentrale Frage: Warum tut es genau jetzt weh?“, so Zühlke. „Auf dem MRT sind etwa Überspannungen in den Muskeln und Faszien unsichtbar. Der Arzt sieht dort nichts auffälliges. Diese Lücke sorgt häufig dafür, dass Therapien ansetzen, ohne die tatsächlichen Auslöser zu treffen.“

Der Alltag als entscheidender Faktor

Ein Blick auf den Lebensstil vieler Berliner liefert Hinweise: langes Sitzen im Büro, wenig Bewegungsvielfalt, hoher Stresslevel. Diese Faktoren beeinflussen den Bewegungsapparat oft stärker als einzelne strukturelle Befunde.

Muskeln und Faszien reagieren auf einseitige Belastung mit Anpassung – sie verkürzen, verspannen oder verlieren an Elastizität. Dadurch entstehen Zug- und Druckverhältnisse, die sich auf Gelenke und Wirbelsäule auswirken können.

„Der Körper passt sich dem an, was wir täglich tun – oder eben nicht tun“, erklärt der erfahrene Heilpraktiker. „Wenn diese Anpassung dauerhaft einseitig ist, entstehen Spannungen, die sich als Schmerz äußern können.“

Zwischen passiver Behandlung und aktiver Veränderung

Viele klassische Therapieformen setzen primär auf passive Maßnahmen: Massagen, Medikamente oder physikalische Anwendungen. Diese können kurzfristig entlasten, führen jedoch nicht zwangsläufig zu einer nachhaltigen Veränderung der zugrunde liegenden Muster.

Ein Ansatz, der genau hier ansetzt, ist die Therapie nach Liebscher & Bracht. Sie kombiniert gezielte manuelle Techniken mit aktiven Übungen, die Patienten selbst durchführen. Ziel ist es, muskulär-fasziale Spannungen zu reduzieren und dem Körper wieder mehr Bewegungsfreiheit zu ermöglichen.

„Für viele Patienten ist es ein Aha-Moment, wenn sie merken, dass sie selbst Einfluss auf ihre Schmerzen nehmen können“, meint Zühlke. „Das verändert die gesamte Herangehensweise.“

Warum viele Patienten nicht weiterkommen

Die Diskrepanz zwischen Diagnostik und Alltagserfahrung führt dazu, dass viele Patienten zwar wissen, _was_ im Körper sichtbar ist, aber nicht, _warum_ sie Schmerzen haben – und was sie konkret dagegen tun können.

Hinzu kommt: In einem komplexen Versorgungssystem mit vielen Schnittstellen fehlt oft die Zeit, individuelle Bewegungsgewohnheiten oder alltägliche Belastungsmuster detailliert zu analysieren.

„Es geht nicht darum, einzelne Methoden infrage zu stellen“, betont Rocco Zühlke. „Aber wir müssen die Brücke schlagen zwischen Befund und Lebensrealität – sonst drehen sich viele Patienten im Kreis.“

Ein Perspektivwechsel als Chance

Für Betroffene kann es entscheidend sein, den Fokus zu erweitern: weg von rein strukturellen Befunden, hin zu funktionellen Zusammenhängen. Wer versteht, wie Alltag, Bewegung und Spannung im Körper zusammenwirken, erhält neue Ansatzpunkte für Veränderung.

In einer Stadt wie Berlin, die von Dynamik und gleichzeitig von sitzenden Tätigkeiten geprägt ist, könnte genau dieser Perspektivwechsel eine wachsende Rolle spielen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Zentrum für alternative Schmerztherapie

Herr Karsten Sedler

Christinenstraße 5

10119 Berlin

Deutschland

fon ..: +493020847547

web ..: https://schmerztherapie-berlin.com/

email : info@roccozuehlke.de

Das Zentrum für alternative Schmerztherapie in Berlin-Mitte ist eine Privatpraxis mit Spezialisierung auf ganzheitliche Schmerzbehandlung. Der Fokus liegt auf der Kombination aus Osteopathie und der Therapie nach Liebscher & Bracht. Viele gesetzliche Krankenkassen bezuschussen osteopathische Behandlungen anteilig. Patienten schätzen insbesondere den individuellen Ansatz sowie die hohe Zufriedenheit, die sich auch in zahlreichen positiven Bewertungen widerspiegelt.

Pressekontakt:

Zentrum für alternative Schmerztherapie

Herr Karsten Sedler

Christinenstr. 5

10119 Berlin

fon ..: +493020847547

email : info@roccozuehlke.de

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