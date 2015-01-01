Neue Unterstützung für Familien mit Prader-Willi-Syndrom: Die KI „Willi, der Erklärbär“ hilft verständlich

Verlässliche Antworten bei akuten Fragen zum PWS

Kommt ein Baby mit dem seltenen Prader-Willi-Syndrom (PWS) zur Welt, ist der Informationsbedarf der Eltern und ihrer Familien hoch. Doch im Alltag mit behindertem Kind bleibt kaum Zeit, um mühsam nach verlässlichen Fakten zu suchen. Zudem sind verfügbare Informationen im Internet häufig unübersichtlich oder widersprüchlich, was die Unsicherheit bei den Familien nur verstärkt. Um diese Situation zu verbessern, hat die Prader-Willi-Syndrom Vereinigung Deutschland e.V. (PWSVD) eine innovative Lösung entwickelt: die Künstliche Intelligenz „Willi, der Erklärbär“, die als Chatbot auf https://prader-willi.de/ zur Verfügung steht. Diese intelligente KI-Unterstützung basiert auf dem Wissen aus dreißig Jahren Angehörigenarbeit sowie gesicherten Fakten zum PWS.

Inga Koenen, Vorsitzende des Vorstands der PWSVD, erklärt: „Wir sind stolz, dass wir als Patientenorganisation mit der KI Willi eine erste deutschlandweite Initiative ins Leben gerufen haben, die Familien schnelle, kompetente und verständliche Informationen bietet – und das in einer emphatischen Tonalität.“ Die Mitglieder der Vereinigung haben die KI in der Testphase intensiv geprüft und mit ihr gechattet. Das Ergebnis ist beeindruckend: Willi erklärt das Syndrom gut strukturiert und verständlich – eine wertvolle Hilfe in einer belastenden Zeit. „Auch Großeltern waren unter den Testern. Dass Willi auf jede ihrer Fragen eine hilfreiche und freundliche Antwort hatte, hat sie schlichtweg begeistert“, so Koenen.

Verlässliche Antworten bei akuten Fragen zum PWS

Das Besondere an Willi: seine ständige Verfügbarkeit. Während die Geschäftsstelle nur zu bestimmten Zeiten erreichbar ist, steht der Erklärbär rund um die Uhr bereit, um Fragen zu beantworten und erste Informationen zu liefern. So können Eltern, Großeltern und andere Angehörige bei akuten Fragen ohne lange Wartezeit direkt Unterstützung finden. „Unseren KI-Chatbot haben wir mit der Software der Firma Chatbase entwickelt“, erklärt Koenen. „Uns war wichtig, dass er nur fundierte, korrekte und seriöse Informationen aus vertrauenswürdigen Quellen liefert und nichts erfindet, was nicht belegt ist. Deshalb haben wir genau eingegrenzt, auf welches Wissen der Erklärbär zurückgreifen kann. Im Wesentlichen sind das die Inhalte unserer Homepage sowie die von uns veröffentlichen Broschüren, die alle mithilfe von PWS-Experten geschrieben wurden.“ Die Fachkräfte der PWSVD checken im Hintergrund die Qualität der KI-Antworten, um bei Bedarf einzugreifen.

KI entlastet Familien in der Betreuung und Pflege

Mit „Willi, der Erklärbär“ setzt die PWSVD einen wichtigen Meilenstein in der Unterstützung von Familien mit PWS. Ziel ist es, schnell und einfach Informationsbarrieren abzubauen, Unsicherheiten zu verringern und Ratsuchenden eine verlässliche Orientierungshilfe an die Hand zu geben. Die Vereinigung freut sich, mit dieser innovativen Lösung einen Beitrag zu mehr Sicherheit und Entlastung in der Betreuung und Pflege zu leisten.

Willi, den Erklärbären sowie weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der PWSVD – https://prader-willi.de/.

Für Rückfragen steht die Geschäftsstelle gerne zur Verfügung.

Das Prader-Willi-Syndrom (PWS) ist aufgrund seiner Komplexität eine der herausforderndsten Seltenen Erkrankungen. Es wird durch einen Gendefekt hervorgerufen, der bei jedem 15.000sten Neugeborenen auftritt. Neben einer geistigen Behinderung und vielen körperlichen Erkrankungen sind vor allem Ess-Sucht, Wutausbrüche und akute Psychosen Ausprägungen dieses Syndroms.

Die Prader-Willi-Syndrom Vereinigung Deutschland (PWSVD) e. V. wurde vor über 30 Jahren als Eltern- Selbsthilfegruppe in Gronau gegründet und zählt aktuell rund 800 Mitglieder. Angehörige von Menschen mit PWS und Menschen mit PWS werden in sämtlichen Fragen die Erkrankung betreffend unterstützt. Es werden jährlich Workshops veranstaltet, Freizeiten organisiert, Kontakte vermittelt und Publikationen veröffentlicht. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit PWS zu einem selbstbestimmten Leben im Rahmen der individuellen Möglichkeiten zu verhelfen.

