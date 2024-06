Neue vigo-Zahntarife für Versicherte der AOK Rheinl./Hamburg orientieren sich an Bedürfnissen der Menschen

Die Angebote „vigo select Zahnvorsorge Basis und Premium“ bieten umfassenden Schutz für hochwertige Zahnerhaltungsmaßnahmen inklusive einer Flatrate für professionelle Zahnreinigung.

Düsseldorf, 11.06.2024

Wenn es bei der Gesundheit um Zusatzversicherungen geht, genießen bei den meisten Menschen die Zahnleistungen oberste Priorität. Sie wurden bei einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der AOK am häufigsten als zusätzlich gewünschter Leistungsbereich genannt. Am wichtigsten in dieser Kategorie ist den Befragten eine professionelle Zahnreinigung. Erkenntnisse aus der Marktforschung und die Erfahrungen aus der seit 2012 bestehenden Kooperation von _vigo _Krankenversicherung und AOK Rheinland/Hamburg werden bei den neuen Tarifen vigo select Zahnvorsorge Basis und Premium berücksichtigt.

Sabine Deutscher, Vorstandsmitglied der AOK Rheinland/Hamburg, Matthias Kelm, Bereichsleiter Marketing – Prävention, und Tim Gerold, Bereichsleiter Kunde und Markt, haben nun gemeinsam mit den Vorständen der _vigo _Krankenversicherung, Stefan Schumacher und Micha Hildebrandt, ein erstes Fazit nach der erfolgreichen Produkteinführung gezogen.

„Zahngesundheit lebt von Vorsorge, doch zahlreiche chronische Erkrankungen haben genau da auch ihren Ursprung. Wir richten unseren Fokus also auf die Prävention und freuen uns, gemeinsam mit der _vigo_ Krankenversicherung bedarfsgerechte Zusatztarife anbieten zu können“, sagt Sabine Deutscher, Vorstandsmitglied der AOK Rheinland/Hamburg. „Es ist uns dabei besonders wichtig, unseren Versicherten eine Rundum-Absicherung mit einfachem Zugang zu bieten.“

Leistungen des Tarifes _vigo_ select Zahnvorsorge Premium im Überblick:

* Flatrate für professionelle Zahnreinigungen und Prophylaxemaßnahmen

* Kieferorthopädische Leistungen bis 2.000 EUR

* Kunststofffüllungen 100 Prozent

* Inlays, Onlays, Overlays 100 Prozent

* Wurzel- und Parodontosebehandlung 100 Prozent

* Angst- und schmerzlindernde Maßnahmen bei Angststörung 100 Prozent (sofern eine Angststörung durch einen qualifizierten Facharzt/eine Fachärztin oder Therapeutin/Therapeuten diagnostiziert wurde)

* Schienen und Aufbissbehelfe 100 Prozent

* Inklusive Innovationsgarantie

Leistungen des Tarifes _vigo_ select Zahnvorsorge Basis im Überblick

* Professionelle Zahnreinigung bis 100 EUR/Jahr

* Kunststofffüllungen 50 EUR pro Zahn/Jahr

* Inlays, Onlays, Overlays bis zu 100 EUR pro Zahn/Jahr

* Inklusive Innovationsgarantie

Onlineabschluss für Versicherte der AOK Rheinland/Hamburg

Auf der Website www.vigo-select.de können sich Versicherte der AOK Rheinland/Hamburg über die neuen Zahnvorsorgetarife informieren und passende Angebote abschließen, ohne Gesundheitsfragen zu beantworten. Das gilt auch für die Bereiche Zahnersatz, Ein-/Zweibettzimmer sowie Auslandsreisen. Zudem sind Beratung und Abschluss im persönlichen Gespräch in den Geschäftsstellen und weiteren Servicestellen der AOK möglich.

„Die select-Tarifreihe ist bei den Versicherten der AOK Rheinland/Hamburg sehr beliebt. Unsere Absicherungen für Krankenhaus und Zähne sind leicht verständlich und alle ohne Gesundheitsfragen in wenigen Minuten online abschließbar. Wir freuen uns, dass die AOK die _vigo_-Zusatzversicherungen sehr kundenorientiert in ihre Kommunikations- und Vertriebsstrategie integriert hat“, sagt Micha Hildebrandt, Vorstandsmitglied der _vigo_ Krankenversicherung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

vigo Krankenversicherung VVaG

Herr Micha Hildebrandt

Werdener Str. 4

40227 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 02113559000

fax ..: 021135590020

web ..: https://www.vigokv.de

email : service@vigo-krankenversicherung.de

Über die vigo Krankenversicherung

Die vigo Krankenversicherung ist eine private Krankenversicherung mit Sitz in Düsseldorf, die als Versicherungs-verein auf Gegenseitigkeit geführt wird. Ihr Ziel ist es, mit Zusatzversicherungen die Leistungen der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung zu optimieren. Das Unternehmen agiert nicht gewinnorientiert, sondern sorgt dafür, dass die erzielten Überschüsse den Versicherungskunden zugute kommen.



