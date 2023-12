Neue Zähne zu besten Preisen: Renommierte Hamburger Zahnärzte und Kieferchirurgen eröffnen Praxis in Budapest

Mit ihrer neuen Praxis Medismile verwirklichen Hans und Veronika Krehn in Ungarn ihr Konzept, zahnärztliche und chirurgische Top-Qualität zu günstigsten Preisen anzubieten.

Zahnersatz wie Implantate, Kronen oder auch Korrekturen mit Veneers sind normalerweise teuer. Auf der Suche nach kostengünstigen Alternativen gehen viele Menschen zur Behandlung ins Ausland. Vor allem Ungarn hat sich als Land für Zahntourismus etabliert, da dort Material- und Personalkosten geringer sind. Eine neue Dimension der Möglichkeiten eröffnet nun die Praxis Medismile der Zahnärzte und Fachärzte für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Dr. Dr. Hans Krehn und Dr. Dr. Veronika Krehn in Ungarns Hauptstadt Budapest.

Die Hamburger Ärzte sind Ungarn seit langem verbunden: Dr. Dr. Hans Krehn hatte zunächst in Budapest Medizin und Zahnmedizin studiert und beim Studium auch seine heutige Frau Veronika, selbst Ungarin, kennengelernt. Nach ihren Facharztausbildungen, u .a. an der Berliner Charité, ließen sie sich zunächst mit einer heute sehr erfolgreichen Praxis in Hamburg nieder, hatten aber immer zum Ziel, die heutigen Angebote an innovativer Zahnmedizin nochmals zu optimieren.

Dies gelingt ihnen jetzt mit ihrer neuen Praxis Medismile in Budapest: Hervorragend ausgestattet mit einem einzigartigem, hauseigenen High-End-Labor und einem besonderen Gesamtkonzept, das nicht nur die Materialkosten für Zahnimplantate, Kronen oder Veneers nochmals senkt, sondern auch durch optimalisierte Arbeitsabläufe und den Einsatz modernster Technologien können die Ärzte jetzt schnellstmögliche Leistungen und nochmals günstigere Preise für ihre Klienten anbieten.

„Mit Medismile schaffen wir eine neue Dimension für alle, die neue und schöne Zähne möchten.“

„Ich bin Zahnarzt und Chirurg aus Berufung und Leidenschaft,“ sagt Dr. Dr. Hans Krehn: „Daher war es für uns seit langem das ehrgeizige Ziel, alle Möglichkeiten der modernen Zahnmedizin, sei es handwerklich oder technologisch, optimal auszuschöpfen und all dies zu Kosten anzubieten, die bisher so nicht möglich waren. In Ungarn ist dies, gepaart mit unserem eigenen Konzept, realisierbar geworden.“

Medismile ist auf neue Zähne an einem Tag, Zahnersatz, Zahnimplantate und Totalsanierungen sowie auf Kieferkorrekturen spezialisiert: Computernavigierte Implantologie, eigene Zahntechnik, spezielle Verfahren wie der Einsatz sogenannter „kurzer Implantate“ sowie fachkundige Kieferkorrektur bieten den Patienten Leistungen auf internationalem Top-Niveau zu gleichwohl günstigsten Preisen: „Wir haben es geschafft, dass wir in unserer Praxis in Budapest ein Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten können, das wohl absolut einzigartig ist,“ freut sich Dr. Dr. Hans Krehn. Dies zeigt er bei Medismile eindrucksvoll mit seinen Eröffnungsangeboten: 24 Kronen aus Zirkon auf 12 Implantaten für EUR 9.999,– bzw. 28 Zirkon-Kronen auf 15 Implantaten für EUR 11.111,– bieten die Krehns als Welcome-Packages an.

All inclusive mit lebenslanger Garantie: Neue Zähne und Zahnersatz bei Medismile

In diesen Angeboten sind auch die komplette Beratung und Anamnese, die gesamte Diagnostik, Röntgen inklusive 3-D-Röntgen, Modell- und Funktionsanalysen sowie nötige Zahnextraktionen und Knochenaufbau im Preis bereits inbegriffen. Wohl ebenso einzigartig: Medismile gibt zu diesen Leistungen eine lebenslange Garantie: „Wir sind ausgewiesene Experten auf unserem Gebiet. Da ist es nur selbstverständlich, dass wir solch eine Garantie geben können, was sonst bekanntermaßen nicht üblich ist,“ so Dr. Dr. Krehn, der gemeinsam mit seiner Frau in Deutschland zu gefragten Fachexperten in zahlreichen Medien zählt.

Lebensbegleitende Gesichtsästhetik: Die zweite Säule bei Medismile

Schöne Zähne und neue Zähne sind jedoch nicht die einzige Kernkompetenz bei Medismile. In das Gesamtkonzept fließt auch der Wunsch vieler Klienten nach schöner Haut und jugendlicher Ausstrahlung ein. „Mit jugendlicher Ausstrahlung meinen wir nicht, dass unsere Klienten sich künstlich verjüngen sollen“, erklärt Dr. Dr. Veronika Krehn: „Wir nennen unser Konzept ,lebensbegleitende Gesichtsästhetik‘. Menschen können in jedem Lebensalter frisch und schön aussehen. Wir nutzen unser breit gefächertes Angebot, von Lifting über Radiofrequenztherapie bis hin zu individuellen Hyaluron- und Botox-Behandlungen, um die natürliche Ausstrahlung und die individuelle Schönheit unserer Kunden auf effektive, aber schonende Weise zu unterstreichen.“ Auch hier kann Medismile höchste Kompetenz mit denkbar niedrigsten Preisen verbinden, so dass sich eine Reise nach Ungarn auch auf diesem medizinischen Segment durchaus lohnt.

Weitere und aktuelle Informationen zu den Leistungen der neuen Praxis Medismile in Budapest sind unter https://medi-smile.com/de zu finden.

Medismile ist eine innovative, vom Hamburger Zahnarzt und Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Dr. med. Dr. med. dent. Hans Krehn geführte Zahnarztpraxis in Budapest, Ungarn. Medismile verfügt über höchste Expertise in den Bereichen Zahn-Implantologie mit Schwerpunkt auf Totalsanierungen, Kronen und Veneers. Das hauseigene High-End-Labor bietet Spitzentechnologie nach neuesten Maßstäben. Darüber hinaus sind die Ärzte auf ästhetische Behandlungen spezialisiert.

