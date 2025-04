Neue Zolldrohungen stärken den Goldpreis

Die Goldnachfrage wird langfristig stabil bleiben, da sind sich die meisten Experten einig.

Neben der Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump wirken geopolitische Unsicherheiten weiter. In Sachen Waffenruhe geht nichts voran im Ukraine-Krieg. Der Nahe Osten ist nach wie vor ein Krisenherd. Angriffe im Gaza-Streifen haben sich jüngst sogar verstärkt. Solche Krisenängste und der Goldhunger vieler Zentralbanken sowie die wachsende Nachfrage von Investoren lassen Gold glänzen. Deutschland besitzt laut Aussagen der Bundesbank mehr als drei Millionen Kilogramm Gold, das sind die zweitgrößten Reserven weltweit. In den ersten drei Quartalen 2024 haben aufgrund des hohen Goldpreises viele Münzen, Barren und alten Schmuck verkauft. Dann hat sich Ende 2024 das Bild gewandelt. Denn dann kam der neue US-Präsident an die Macht. Seitdem geht es mit dem Goldpreis steil bergauf. Und die Ende 2024 entstandenen Unsicherheiten dauern fort.

Einige große Banken und Investmenthäuser haben aktuell ihre Goldpreisprognosen angehoben. Die UBS hält 3.200 US-Dollar je Feinunze Gold bis Ende des Jahres für möglich. Auch die Experten von J.P. Morgan sind bullisch für Gold. Goldman Sachs hat seine Prognose für das laufende Jahr von 3.000 auf 3.300 US-Dollar angehoben. Auch hält Goldman Sachs Gold für die beste Rohstoffanlage. Was der Goldpreisrally schaden könnte, wäre wenn die US-Notenbank von Zinssenkungen absieht. Aber das wird sich zeigen, derzeit sind die gestiegenen Unsicherheiten Futter für die Goldpreisrally. Und so empfiehlt die Bank of America bei Gold zuzugreifen, wenn es preislich nach unten gehen sollte. Auch auf die Goldunternehmen, die natürlich vom hohen Goldpreis profitieren, sollten Anleger schauen. Da gäbe es etwa Revival Gold oder Chesapeake Gold.

Revival Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-inc/ – freut sich über überzeugende Ergebnisse einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung für sein Mercur-Goldprojekt in Utah, USA. Dabei ist eine relativ kurzfristige Produktionsaufnahme ein weiteres Plus. Beim Goldprojekt Beartrack-Arnett laufen die Explorationsbemühungen.

Chesapeake Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/chesapeake-gold-corp/ – besitzt mit dem Metates-Projekt im mexikanischen Bundesstaat Durango eines der größten unerschlossenen Gold-Silber-Vorkommen Amerikas. Dazu kommt noch das Talapoosa-Projekt (Gold und Silber) in Nevada und das Lucy-Projekt in Mexiko.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

