Neuer Fachratgeber zum Golftourismus erschienen

Neues Fachbuch für den Golftourismus liefert praxisnahes Wissen für Anbieter, Veranstalter und Golfreisende.

„Golftourismus – Dein Guide für Golfreisen“ liefert praxisorientiertes Wissen für Branche und Spieler

Mit „Golftourismus – Dein Guide für Golfreisen“ erscheint ein systematischer Praxisleitfaden für alle, die Golfreisen planen, verkaufen oder professionell begleiten. Autor Mirco Timm bündelt darin fundiertes Wissen über Zielgruppen, Vertriebswege, Angebotsstruktur und aktuelle Entwicklungen im Golftourismus.

Das 260 Seiten starke Fachbuch richtet sich sowohl an Golfmanager, Golf-Pros, Hoteliers, Reiseveranstalter und Touristiker als auch an golfinteressierte Reisende. Die Inhalte sind klar gegliedert, faktenbasiert und mit vielen Praxisbeispielen hinterlegt. Leser erhalten einen Werkzeugkasten zur Entwicklung, Optimierung und Vermarktung von Golfreiseangeboten.

„_Golfreisen verdienen professionelle Strukturen. Dieses Buch will zeigen, wie das konkret gelingt_“, sagt Autor Mirco Timm. Der Golftourismusexperte bringt langjährige Erfahrung aus dem internationalen Golfreisegeschäft mit.

Das Buch behandelt unter anderem:

* Zielgruppenanalysen und Marktpotenziale

* Planung und Ablauf moderner Golfreisen

* Platzanforderungen, Hotelstandards, Transferlösungen

* Erfolgreiche Produktgestaltung und Preislogik

* Vertriebsmodelle, Partnerstrukturen und Kommunikation

* Fallstricke

Verfügbarkeit & Formate

Hardcover – 9783759272669 – 28,99 EUR

Softcover – 9783819409967 – 19,99 EUR

E-Book – 9783819422157 – 19,99 EUR

Das Buch ist gelistet im Verzeichnis Lieferbarer Bücher (VLB) und über alle Buchhändler beziehbar, darunter Amazon, Thalia, Hugendubel und der stationäre Handel.

Waschzettel: https://www.jobs-im-golf-business.de/hinweise/golftourismus-buch/waschzettel/

Mirco Timm ist ausgebildeter Kaufmann, Hotelbetriebswirt und Golfbetriebsmanager. Seine Wurzeln liegen im Golf, ergänzt durch umfassende Erfahrung in Hotellerie und Tourismus. Als Mitglied ist er aktiv in der PGA Business Division, im Golf Management Verband, im Greenkeeper Verband, bei der Club Management Association of Europe sowie im Bundesverband Golfanlagen. Als Autor bringt er Fachwissen, internationale Praxiserfahrung und Leidenschaft zusammen.

