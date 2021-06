Neuer Immobilienreport für München Allach

Auswertung der über 450 Verkaufsangebote aus dem letzten Jahr

Allach ist ein Stadtteil im Nordwesten Münchens mit dem Image einer einfachen und familienfreundlichen Wohngegend. Das Stadtteilbild ist im Gegensatz zu den inneren Stadtteilen zu einem guten Teil von ländlichen Strukturen geprägt, die Bebauung ist vorwiegend durch Ein-, Zweifamilien- und Reihenhäuser gekennzeichnet. Mehrgeschossige Siedlungen gibt es zwar auch, allerdings eher eingeschränkt im südlichen Teil. Eine wesentliche Bedeutung hat Allach auch als Industriestandort. Mehrere bedeutende Firmen haben hier ihren Sitz. Insgesamt ist Allach ein vorteilhaftes Wohngebiet mit den Vorzügen der Großstadt und bietet gleichzeitig eine nette ländliche Atmosphäre mit viel Grün und Freizeitflächen.

Immobilienpreise Allach (Preise im Angebot, Juni 2020 bis Juni 2021, statistische Mittelwerte):

Häuser Allach:

In den vergangenen zwölf Monaten wurden für München Allach insgesamt 137 Hausverkaufsangebote erfasst, davon handelte es sich bei rund einem Drittel um Neubauobjekte. Die Preise bewegten sich bei Einfamilienhäusern im Wohnflächenbereich 120 m² bei durchschnittlich 975.000 EUR, im Bereich 150 m² bei 1,25 Mio. EUR und im Bereich 200 m² im Schnitt bei 2,25 Mio. EUR. Bis 150 m² bewegte sich der Quadratmeterpreis im Schnitt bei gut 8.000 EUR pro m², bei größeren Objekten um die 200 m² waren eher 10.000 EUR pro m² anzutreffen. Das lässt sich bei größeren Objekten zum Teil auf wesentlich größere Grundstücke zurückführen, was umgeschlagen auf die Wohnfläche einen höheren Preis pro m² bedingt. Im Segment Doppelhaushälfte bewegten sich Objekte bis 150 m² im Durchschnitt bei etwa 1 – 1,2 Mio. EUR, im Bereich 180 m² Wohnfläche waren dann eher Preise um die 1,5 – 1,7 Mio. EUR anzutreffen. Und im Segment Reihen-/Reiheneckhaus gab es häufig Angebote im Bereich 120 m² für durchschnittlich 850.000 EUR und im Bereich 150 m² für durchschnittlich 1,15 Mio. EUR.

Eigentumswohnungen Allach:

Der Wohnungsmarkt bot 284 Objekte, wobei über die Hälfte als neu gebaut inseriert waren. Während der Quadratmeterpreis für Wohnungen aus dem Bestand bei durchschnittlich 7.800 EUR pro m² lag, bewegte sich dieser für Neubauwohnungen im Mittel bei 8.700 EUR pro m². Preislich war damit für eine 75 m² Wohnung gebraucht mit rund 600.000 EUR zu rechnen, als Neubau mit und 650.000 EUR. Über 100 m² waren Preise unter 1 Mio. EUR selten, meist reichten die Preise bis 1,2 Mio. EUR, bis 1,6 Mio. EUR an der Spitze.

Grundstücke Allach:

33 Grundstücke befanden sich im letzten Jahr im Verkauf. Der durchschnittlich verlangte Quadratmeterpreis bei Wohngrundstücken für Einfamilienhausbau lag bei etwa 2.200 EUR pro m².

„Allach hat sich als Wohnlage auch durch die Grünanlagen entlang der Würm sehr gut entwickelt. Betrachtet man die Immobilienpreise in München, so sind sie in Allach aktuell noch halbwegs bezahlbar und es lassen sich manchmal durchaus schöne Häuser zu vernünftigen Preisen finden“, sagt Rainer Fischer, Immobilienmakler München und Inhaber der Firma Fischer Immobilien aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.

Quellen: Wikipedia, muenchen.de, Statistik der IMV Marktdaten GmbH. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung eines Sachverständigen oder Maklers. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rainer Fischer Immobilien

Herr Rainer Fischer

Nymphenburger Straße 47

80335 München

Deutschland

fon ..: 089-131320

web ..: https://www.immobilienbesitzer-muenchen.de

email : rainer@immobilienfischer.de

Das Münchner Maklerbüro startete im August 1994 mit dem Immobilienverkauf. Nach über 22 Jahren am Rotkreuzplatz, ist es seit 2017 in der Nymphenburgerstraße in der Maxvorstadt ansässig. Es hat sich auf die Vermarktung von Wohnimmobilien im Großraum München spezialisiert. Seit Bestehen wurden über 1.100 Häuser, Eigentumswohnungen und Grundstücke an solvente Käufer vermittelt. Der Münchner Immobilienmakler arbeitet unter anderem mit externen Finanzierungsberatern zusammen, präsentiert alle Angebote auf sieben verschiedenen Internetplattformen und geht auch mal neue Wege in der Vermarktung von Immobilien. Telefonische Erreichbarkeit ist 7 Tage die Woche sichergestellt. Ansprechpartner für Immobilienverkäufer ist Herr Rainer Fischer.

