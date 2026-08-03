  • Neuer Magazinartikel von Gesa Heiten zeigt, wie Kommunikation Teams schleichend schwächt

    Warum scheitern Teams trotz hoher Kompetenz an ihrer Zusammenarbeit? Gesa Heiten zeigt, wie vier Kommunikationsmuster Vertrauen zerstören – und was Business Council dem entgegensetzt.

    BildDer Beitrag „Die vier apokalyptischen Reiter im Unternehmen“ gibt einen Einblick in das kommende Buch „Business Council“ und zeigt, wie Zuhören destruktive Kommunikationsmuster verändern kann.

    3. August 2026 – Warum geraten Teams trotz hoher fachlicher Kompetenz in Misstrauen, Abwehr und Rückzug? Mit dieser Frage beschäftigt sich Gesa Heiten in ihrem neuen Magazinartikel „Die vier apokalyptischen Reiter im Unternehmen“. Der Beitrag ist Teil einer fortlaufenden Artikelreihe rund um ihr Buch _“Business Council – Warum Organisationen an Meinungen scheitern und durch Zuhören klüger werden“_, das im Herbst 2026 erscheinen soll.

    Im Mittelpunkt stehen vier Kommunikationsmuster, die der Psychologe John Gottman ursprünglich in der Paarforschung beschrieben hat: Kritik, Verteidigung, Verachtung und Rückzug. Heiten überträgt diese Dynamiken auf Unternehmen und zeigt, wie sie dort häufig in unauffälliger Form auftreten. Ironie ersetzt offene Kritik, Humor verdeckt Verachtung, Schweigen wird zum Rückzug und ausführliche Rechtfertigungen dienen der Verteidigung.

    Die Folgen reichen über angespannte Meetings hinaus. Werden solche Muster zur Gewohnheit, sinken psychologische Sicherheit, Lernbereitschaft und Innovationsfähigkeit. Konflikte werden nicht mehr gemeinsam bearbeitet, sondern über Positionen, Bewertungen und Schutzreaktionen ausgetragen.

    Als Gegenbewegung beschreibt Heiten die Praxis des Business Council. Der strukturierte Gesprächsrahmen basiert auf Zuhören ohne Unterbrechung, dem Sprechen aus eigener Erfahrung und dem Verzicht auf unmittelbare Bewertung. Ziel ist keine künstliche Harmonie. Vielmehr soll ein Raum entstehen, in dem Unterschiede und Spannungen angesprochen werden können, ohne die Beziehung aufzugeben.

    „Die vier Reiter reiten nicht ein. Sie sind längst da. Die Frage ist nur, ob ihr sie hört“, schreibt Gesa Heiten in ihrem Beitrag.

    Ihre Perspektive beruht auf mehr als 6.500 Stunden Council-Praxis. Im kommenden Buch verbindet sie diese Erfahrungen mit Erkenntnissen über Vertrauen, Zuhören und organisationale Verbindung. Bis zur Veröffentlichung erscheinen im Magazin regelmäßig weitere Beiträge, die zentrale Gedanken des Buches vertiefen.

    Der vollständige Artikel ist hier abrufbar:

    https://business-council.de/blog/vier-apokalyptische-reiter-im-unternehmen.html

    Weitere Informationen zum Buch sowie die Warteliste:

    https://business-council.de/index.html

    Über Gesa Heiten

    Gesa Heiten beschäftigt sich mit Council, Dialog und der Frage, wie tragfähige Verbindung in Organisationen entsteht. In ihrem kommenden Buch _“Business Council“_ untersucht sie, warum Unternehmen an verhärteten Meinungen scheitern können und wie konsequentes Zuhören neue Handlungsfähigkeit ermöglicht.

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