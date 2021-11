Neuer Nachbarschaftlichkeit mit MamaMANNA

Viele Menschen wünschen sich aktuell eine neue, resistente Form von Gemeinschaft auf lokaler Ebene. Die Mitkochzentrale MamaMANNA unterstützt den Ausbau der Nachbarschaftlichkeit auf leckere Art.

Die Einschränkungen der letzten 1,5 Jahre ließen gesellschaftliche und individuelle Sicherungsnetze löchrig werden. Während Eltern sich plötzlich mit der Aufgabe konfrontiert sahen, alle Familienmitglieder rund um die Uhr versorgen zu müssen, erlebten Singles aller Altersstufen oft Einsamkeit und Isolation.

Online reale Kontakte knüpfen

MamaMANNA bietet über selbstgemachtes Essen neue Kontaktmöglichkeiten in der Nachbarschaft. Über die Online-Plattform finden Menschen, die gerne kochen, und Menschen, die auf der Suche nach frischem Essen sind, zusammen. Der Auftakt ist digital: Die Speisen werden online angeboten bzw. bestellt. Der daran anschließende Kontakt ist real: Die bestellten Portionen werden abgeholt und der vereinbarte Selbstkostenbeitrag wird bezahlt.

Davon profitieren alle: Wer alleine ist, kommt mit anderen ganz unkompliziert in Kontakt und wem die Zeit zum Selberkochen fehlt, muss nicht auf frisches und leckeres Essen verzichten.

Heute gibt es: Küchenmagie

Beim Essenabholen kann mehr entstehen. Der Schlemmer (so heißt der Bestellende auf der Plattform) kommt in eine Küche, in der frisch gekocht wurde. Es duftet und man kommt schnell ins Plaudern, stellt seine mitgebrachten Behälter auf den Tisch und schaut zu, wie der Koch, die Köchin diese füllt. Lecker. Zufrieden zieht der Schlemmer ab und erfreut sich im eigenen Zuhause an der hausgemachten Mahlzeit. Es ist das Gefühl umsorgt zu werden.

Auch der Koch, die Köchin ist zufrieden: Mit der eigenen Arbeit hat man jemanden eine Freude machen können. Einfach so und fast nebenher. Wenn über MamaMANNA Schlemmer für die eigenen Kochkunst gefunden werden, lohnt es sich auch, mal wieder aufwändiger zu kochen und größere Lebensmittelmengen können einfacher verbraucht werden.

Im Laufe der Zeit kann sich so eine gute nachbarschaftliche Beziehung entwickeln. Selbst einmalige Kontakte stärken das Gefühl der Verbundenheit mit dem Kiez. Je mehr persönliche Kontakte und Erlebnisse man im Stadtviertel hat, desto vertrauter, sicherer und heimeliger fühlt man sich in der Umgebung.

MamaMANNA kann noch mehr. Lesen Sie hier, warum MamaMANNA ein Sicherheitsnetz für Familien ist und wie die Plattform hilft, Lebensmittelabfälle zu vermeiden: https://www.mamamanna.de/presse/585039,de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MamaMannaUG (haftungsbeschränkt)

Herr Geske Houtrouw

Dehlenkamp 11 11

32756 Detmold

Deutschland

fon ..: 0152 3394 6236

web ..: http://www.mamamanna.de

email : geske@mamamanna.de

Auf unserer digitalen Nachbarschaftsplattform kommen Menschen zusammen, die die Begeisterung für selbstgemachtes Essen teilen!

MamaMANNA ist Deutschlands erste Mit-Koch-Zentrale: Der eine kocht was mit – der andere holt’s ab.

Wir glauben, dass man mit gutem Essen viel Gutes tun kann!

Pressekontakt:

MamaMannaUG (haftungsbeschränkt)

Frau Geske Houtrouw

Dehlenkamp 11 11

32756 Detmold

fon ..: 0152 3394 6236

web ..: http://www.mamamanna.de

email : geske@mamamanna.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Aufrüttelnder Animationsfilm wird zum viralen Hit – 500.000 Aufrufe in wenigen Tagen Was ist die CATWOE Technik?