Neuer Ratgeber von Nina Deißler: „Du bist nicht beziehungsunfähig“ erscheint am 26. Februar 2026

Hamburg, 19. Februar 2026 – Am 26. Februar 2026 erscheint mit „Du bist nicht beziehungsunfähig“ das neue Buch von Nina Deißler im Buchhandel.

Der Ratgeber richtet sich an Frauen, die beruflich erfolgreich sind, in Liebesfragen jedoch wiederkehrende Muster erleben. Deißler beleuchtet dabei Themen wie Bindungsangst, Schutzstrategien und Selbstwert – verständlich, nahbar und mit Blick auf Beziehungsdynamiken sowie emotionale Kompetenz.

Viele Frauen erleben, dass Karriere, Selbstständigkeit und ein erfüllter Alltag nicht automatisch zu Stabilität in der Partnerschaft führen – manchmal sogar ganz im Gegenteil. „Du bist nicht beziehungsunfähig“ setzt genau an dieser Schnittstelle an: Dort, wo Klarheit im Job auf Unsicherheit im Privaten trifft, wo sich der Wunsch nach Nähe mit dem Impuls zur Distanz abwechselt und wo Enttäuschungen dazu führen, sich innerlich zu schützen.

Das Buch greift diese Spannungsfelder auf und ordnet sie in nachvollziehbare Muster ein – ohne vorschnelle Etiketten und ohne die Leserinnen auf ein Defizit zu reduzieren.

Beziehungsdynamiken verstehen: Bindungsangst und Schutzstrategien greifbar erklärt

Im Mittelpunkt stehen Dynamiken, die sich in Beziehungen wiederholen können: Rückzug, Überanpassung, starke Kontrolle, ein hoher Anspruch an sich selbst oder das Gefühl, emotional nicht richtig „anzukommen“.

Deißler beschreibt diese Muster als Schutzstrategien, die häufig aus dem Bedürfnis entstehen, sich vor Verletzung zu bewahren. Statt Schuldzuweisungen in den Vordergrund zu stellen, legt der Ratgeber den Fokus auf Einordnung und bewusste Veränderung.

Nina Deißler sagt: „Wer sich nach Nähe sehnt und gleichzeitig vor Nähe zurückschreckt, ist nicht beziehungsunfähig. Oft wirken Schutzstrategien, die früher sinnvoll waren – und heute Beziehungen schwer machen.“

Mit dieser Perspektive lädt das Buch dazu ein, sich selbst differenziert zu betrachten: nicht als „zu kompliziert“ oder „zu anspruchsvoll“, sondern als jemand, der einen vermeintlich sicheren und wirksamen Umgang mit Nähe, Vertrauen und Abgrenzung entwickelt hat, der jedoch in erwachsenen Beziehungen nicht hilfreich ist für Liebe, Nähe und Vertrauen.

Selbstwert stärken und emotionale Kompetenz ausbauen

„Du bist nicht beziehungsunfähig“ verknüpft Beziehungsfragen eng mit dem Thema Selbstwert. Der Ratgeber thematisiert, wie innere Überzeugungen das eigene Dating- und Beziehungsverhalten prägen können – etwa die Angst, nicht zu genügen, oder das Gefühl, nur mit Leistung liebenswert zu sein.

Deißler macht deutlich, dass emotionale Kompetenz nicht abstrakt bleibt, sondern im Alltag sichtbar wird: in Kommunikation, in Grenzen, in der Fähigkeit, Bedürfnisse wahrzunehmen und auszusprechen.

„Wenn du dich ständig fragst, warum du immer wieder an denselben Punkt kommst, lohnt sich der Blick auf das Muster – nicht auf die Selbstabwertung“, so Deißler. Das Buch positioniert sich damit als Begleiter für Frauen, die sich nicht mit wiederkehrenden Enttäuschungen abfinden möchten, sondern ihre Beziehungsdynamiken verstehen und bewusster gestalten wollen.

Als Coachin, Speakerin und Autorin mit Fokus auf Beziehungsdynamiken und Persönlichkeitsentwicklung erweitert Nina Deißler mit diesem Titel ihr Angebot rund um Partnerschaft und emotionale Kompetenz. „Du bist nicht beziehungsunfähig“ erscheint am 26.02.2026 im Humboldt Verlag.

Nina Deißler ist Coachin, Speakerin und Autorin. Ihre Arbeit fokussiert sich auf Beziehungsdynamiken, Persönlichkeitsentwicklung und den Aufbau emotionaler Kompetenz. Sie begleitet Menschen dabei, wiederkehrende Muster zu erkennen, Selbstwert zu stärken und Beziehungen bewusster zu gestalten.

