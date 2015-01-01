  • Neuer Translogica-Standort in Düsseldorf erfolgreich gestartet

    Neue Chancen für Kunden und Talente im Rheinland

    BildDüsseldorf – Translogica setzt seinen dynamischen Wachstumskurs fort und hat mit der Eröffnung des neuen Standorts in Düsseldorf einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. Mit dem Büro im renommierten Medienhafen stärkt das Unternehmen seine regionale Präsenz bei bestehenden und neuen Kunden im Rheinland und im Ruhrgebiet – und schafft gleichzeitig eine attraktive Anlaufstelle für Talente, die die Zukunft der Logistik aktiv mitgestalten möchten.

    „Mit unserer neuen Niederlassung schaffen wir kürzere Wege und einen intensiveren, persönlichen Kontakt mit unseren viele langjährigen und neuen Kunden im Rheinland und Ruhrgebiet“, so Geschäftsführer Marc Pfaffenberger bei der Schlüsselübergabe. Der Fokus auf individuelle Betreuung, enge Zusammenarbeit und Kundennähe zählt seit jeher zu den zentralen Stärken der Translogica und wird durch den neuen Standort weiter ausgebaut.

    Auch Site Manager Tommy Schrick unterstreicht die Bedeutung der neuen Dependance: „Unser modernes Büro im Medienhafen ist ideal gelegen und ein attraktiver Arbeitsort mit Fitnessstudio, tollem Restaurant und Barista direkt im Gebäude.“ Die Lage steht stellvertretend für das Selbstverständnis des Unternehmens: moderne Arbeitsumgebungen, kurze Wege und ein Umfeld, das Raum für Innovation, Austausch und Wachstum bietet.

    Seit der Gründung im Jahr 2024 hat sich Translogica zu einem international erfolgreichen Softwareunternehmen mit rund 140 hoch qualifizierten Mitarbeitenden an nun sechs Standorten entwickelt: neben dem Hauptsitz in Innsbruck (A) sind diese Krems (A), Wien (A), Kempten, Hamburg und nun auch Düsseldorf.

    Jetzt Teil des Teams werden
    Wenn Sie gemeinsam mit uns erfolgreich werden möchten, bewerben Sie sich jetzt für unseren Standort Düsseldorf – oder einen unserer anderen Standorte. Hier geht es zur Karriereseite.

    https://translogica.net/karriere

    Mit dem Transport-Dokumenten-Management-System (TDMS) translogica/dotiga ins papierlose Speditionsbüro der Zukunft.

