Neueröffnung: ADEA Lifestyle Suites mit dem neuen Restaurant von Stefan Marquard „UpsideDown“

Hoch hinaus und kopfüber genießen – ADEA Lifestyle Suites Fieberbrunn direkt an der Skipiste mit dem „UpsideDown“-Restaurant von Stefan Marquard

Spektakuläre Lage und Spitzengastronomie in der schneereichsten Region Tirols: Nach einer Softopeningphase sind die Türen der neuen ADEA Lifestyle Suites nun offiziell und rechtzeitig zur bevorstehenden Wintersaison geöffnet.

Es ist, als würde die Tiroler Bergwelt dem neuen, exklusiven Hideaway und seinen Gästen Spalier stehen: Gipfel und schroffe Felsen formatieren sich zu einer faszinierenden Kulisse, auf die jeder, der in den ADEA Lifestyle Suites eincheckt, einen eigenen Logenplatz hat – egal ob in den 124 Suites und Lodges oder im 1.100 Quadratmeter großen Wellnessbereich – von überall aus hat man die Berge bestens im Blick. Nur einen Skischwung entfernt liegen zwei Bergbahnen, darunter die nagelneue 10er-Gondel „Streuböden“, und so vergehen keine 10 Minuten bis zum höchstgelegenen Skihang des Gebiets. Spektakulär ist auch die Gastronomie des neuen Hotels – dafür sorgt Spitzenkoch Stefan Marquard, der mit dem „UpsideDown“ Restaurant kulinarische Konzepte im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf stellt und neue Maßstäbe setzt.

Die ADEA Lifestyle Suites in Fieberbrunn haben ihre Türen geöffnet und erfüllen alle Voraussetzungen, die neue Top-Destination für Skifahrer, Wanderer und Erholungssuchende in der Tiroler Bergwelt zu werden. Die Lage des neueröffneten Hotels ist beeindruckend: Direkt an der Skipiste oder am Wanderweg und zugleich ruhig und unaufgeregt eingebettet in schönstes Natur- und Dorfidyll. Damit das so bleibt, wurde bei der Planung größter Wert auf eine nachhaltige Raum- und Landschaftsentwicklung gelegt.

Vom Boxspringbett auf die Berge: 120 Suites und 4 Lodges

Das Design der ADEA Lifestyle Suites ist eine Hommage an die Natur und den Ort Fieberbrunn. Die Holzfassade kleidet das Hotel elegant ein, ohne der majestätisch imposanten Tiroler Bergwelt die Show zu stehlen. Das stilvoll wie komfortabel gestaltete Interieur, in sanften Taupe-, Braun- und Blautönen, spiegelt das Design der umliegenden Natur wider. Die Farbwahl Blau schafft eine unmittelbare Assoziation zu Fieberbrunn, das mit der Legende des heilenden Brunnens eng verbunden ist.

Cocooning Deluxe: In den Suites und Lodges finden Gäste Privatsphäre in behaglichem Ambiente. Komfortable Boxspringbetten, edle Möbel und modernstes Infotainment sind genauso Teil der hochwertigen Ausstattung wie ein großzügiger Balkon, von dem aus das Kitzbüheler Horn, die Leoganger Steinberge und der Wilde Kaiser zum Greifen nah sind. Die Größe der Suites variiert von 35 m² bis 172 m², während die Lodges zwischen 125 m² und 152 m² messen. In den größeren Suites befindet sich auch eine hochwertige von Schreinerhand gefertigte Küche. Es stehen jeweils zwischen ein und vier Schlafzimmer sowie ein bis drei Badezimmer zur Wahl. In den Wellness-Suites und in den Lodges gibt es darüber hinaus eigene Saunen.

Wellness im Antlitz der Berge

Wer seinen kuscheligen ADEA-Bademantel überstreift, ist auch schnell im Wellnessbereich. Auf 1.100 m² verteilen sich zwei Saunen, eine Infrarotkabine, ein Indoorpool sowie ein Ruhebereich und ein Atrium zum Abkühlen nach dem Saunagang. Durch das Panoramafenster der finnischen Sauna fällt der Blick auf die Berge. An warmen Tagen können Spa-Gäste ganz ohne Glas zwischen sich und den Gipfeln im charmanten Außenbereich relaxen oder sich im Schwimmteich erfrischen.

Kulinarische Konzepte auf den Kopf gestellt

Mit dem „UpsideDown by Stefan Marquard“ eröffnet in den ADEA Lifestyle Suites Fieberbrunn ein innovatives Restaurant, das bisher dagewesene Konzepte buchstäblich auf den Kopf stellt und das Prinzip Restaurant in allen Bereichen neu denkt. Sowohl bei den Methoden in der Küche als auch bei der Mitarbeiterführung, bei der Marquard auf ein Miteinander auf Augenhöhe setzt und auf Hierarchien verzichtet. Verzichtet wird auch auf Lebensmittelimporte aus fernen Ländern. Stattdessen bedient sich das Küchenteam seiner Kreativität und qualitativ hochwertiger heimischer Produkte. Die Auswahl und Zusammensetzung der Speisen und Getränke stehen im Fokus der Saisonalität, Regionalität und Nachhaltigkeit.

Dass hier im UpsideDown die kulinarische Welt auf den Kopf gestellt wird, spürt der Gast schon beim Betreten des Restaurants: Von der verkehrt eingebauten Wendeltreppe, die in den Weinkeller führt, über die Stehlampen, die gegen ihre Bestimmung von der Decke hängen.

Nachhaltigkeit im Fokus

Die ADEA Lifestyle Suites setzen auf nachhaltige Raum- und Landschaftsentwicklung. Dabei wurde eine bestehende Hotelimmobilie weitergenutzt, was den ökologischen Fußabdruck minimiert. Für Gäste ist die Nachhaltigkeit spürbar – sei es durch Wasserspender mit frischem Fieberbrunner Bergwasser oder die regionalen Produkte im Hotelrestaurant. Das Hotel wird zudem mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz geheizt.

Hotspot für Wintersportler: Direkt an der Piste in einem der schneereichsten Gebiete Österreichs

Mit der perfekten Lage direkt an der Piste und der Eröffnung der neuen Streubödenbahn im Dezember 2024, die Skifahrer in weniger als 10 Minuten auf die Pisten bringt, wird der Name „ADEA“ noch zur bevorstehenden Skisaison weit über die Tiroler Bergwelt hinaus hallen und bei Wintersportlern bekannt werden. Denn neben der Toplage des Hotels zählt der Ort Fieberbrunn zu den schneereichsten Gebieten Österreichs. So wundert es nicht, dass die Freeride World Tour das Skigebiet im gesamten deutschsprachigen Raum ausgewählt hat, damit sich hier die weltbesten Tiefschneefahrer messen können. Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Freeride, Schneeschuhwandern und vieles mehr ist im „Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn“ möglich. Rund 270 Pistenkilometer und 70 Lifte im „Home of Lässig“ gibt es aktuell. Der „Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn“ ist auf dem Weg, Österreichs größtes zusammenhängendes Skigebiet zu werden.

Die ADEA Lifestyle Suites in Fieberbrunn sind eine exklusive Mischung aus Luxus, Natur und Erlebnis. Inmitten des Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn gelegen, überzeugt das Hotel mit 124 modernen Suites und Lodges, einem großzügigen Wellnessbereich und dem innovativen Restaurant „UpsideDown by Stefan Marquard“. Direkt an der Talstation der Fieberbrunner Bergbahnen gelegen, ist das Hotel der perfekte Ausgangspunkt für Winter- und Sommeraktivitäten in den Tiroler Alpen. Website www.adea-fieberbrunn.at

