Wohnen, wo der Wein wächst – Hotels mit eigenem Weingut

Direkt im luxuriösen Weinfass oder am Weingut aus dem 12. Jahrhundert – egal bei welchem Vinum Hotel man sich für den Urlaub einbucht, die Nähe zu besten Weinen ist garantiert.

Mitglieder der Vinum Hotels sind alle passionierte Weinkenner oder sogar selbst Winzer und das Kulturgut Wein kann auf viele unterhaltsame Arten erlebt und genossen werden.

Das Schöne an einem Hotel mit eigenem Weingut ist, dass die Rebe zum Greifen nah ist und die edelsten Tropfen nur einen Steinwurf entfernt lagern. Zudem sind die Hoteliers auch Winzer aus Leidenschaft und teilen ihr Wissen rund um die Rebe: Wie kommt der edle Tropfen in die Flasche? Wie läuft die Weinlese ab und worauf kommt es beim Keltern an? Diese und viele weitere Fragen beantworten sie meist persönlich bei einer Weinverkostung oder beim Abendessen. Sommelier oder Winzer sind hier immer in der Nähe und nehmen Gäste gerne mit auf eine Genussreise durch die Weinwelt, die in ihren Kellern schlummert.

Und das Beste: keiner muss sich Gedanken über den Heimweg machen, da das Zimmer oder die eigene Weinfass-Lodge nur wenige Reben-Reihen entfernt ist. Und nach dem Urlaub kann man sich die Lieblingsweine bequem in den Koffer packen und das Wein-Urlaubsfeeling mit nach Hause nehmen.

Sechs Hotels und ihre Weine

Wohnen im Weinfass oder im Weingut aus dem 12. Jahrhundert: Vinum Hotels Pacherhof & Spitalerhof im Weingebiet Eisacktal

Das Eisacktal ist das nördlichste Weinbaugebiet Italiens und besticht durch seine beeindruckende Lage entlang des Eisacks. Die Weinberge erstrecken sich hier auf bis zu 1.000 Meter über dem Meeresspiegel und sind vor allem für Weißweine wie Sylvaner, Müller-Thurgau oder den kräftigen Kerner bekannt.

Das Hotel und Weingut Pacherhof setzt auf traditionelle Rebsorten und präsentiert stolz seinen Sylvaner, der sich durch feine Fruchtaromen und eine sanfte Säure auszeichnet. Im historischen Weinkeller zwischen alt-ehrwürdigen Gemäuern aus dem 12. Jahrhundert werden die Trauben schonend gepresst und unter den wachsamen Augen von Winzer Andreas Huber behutsam in große Edelstahltanks und in Holzfässern vergoren und ausgebaut. Weinkellerführung und Weinverkostungen finden regelmäßig für Hotelgäste statt, die sich darüber hinaus auch über neue Zimmer und einen neuen Wellnessbereich freuen dürfen, die im Mai dieses Jahres umfassend renoviert wurden.

Im Genusshotel Spitalerhof hat der Hausherr und Winzer „Muga“ seinem Lieblingswein den Namen verliehen, den er selbst als Spitznamen trägt. Den Grünen Veltliner würde man nach einem Besuch im Spitalerhof aber auch so nicht vergessen, da der fruchtige Weißwein das gute Lebensgefühl des Hauses widerspiegelt. Am besten genießt man ein Glas davon im Whirlpool auf der Sonnenterrasse der Fassl-Lodge, einem luxuriös ausgestatteten Weinfass mit Doppelbett, Bad und viel Privatsphäre. Das bewohnbare Fassl würde 44.000 Liter fassen, was 58.000 Flaschen entspricht.

Vinum Hotel Klosterhof am Kalterer See mit eigenem Wein-SPA

Die Hausherren im Vinum Hotel Klosterhof sind Gründungsmitglieder der „Freien Weinbauern Südtirol“ und kellern ausschließlich von ihren drei Spitzenlagen hervorragende Eigenbauweine ein. Verkostungen, Kellereibesichtigungen und Weinbergbegehungen gehören zu den beliebtesten Angeboten des Hauses. Da Wein schönheitsfördernde Kräfte hat, wird in den Vinum Hotels auch Wein-Wellness angeboten. Im Vinum Hotel Klosterhof gibt es nicht nur Treatments rund um die Traube sondern einen ganzen Wein-Wellnessbereich, in dem sich alles um die Rebe dreht werden aus den eigenen Trauben-Treatments gemacht, die der Schönheit auf die Sprünge helfen. Dazu gibt es den passenden Rotwein – nämlich den, aus dessen Trester die Anwendung hergestellt wurde: Schwarze Madonna.

Vinum Hotel Schloss Korb und Stroblhof an der Weinstraße in Eppan

Hoch oben über Eppan thront das mittelalterliche Märchenschloss Vinum Hotel Schloss Korb. Neben einem sagenhaften Panoramablick ist es die Gourmetküche sowie die exquisiten Weinschätze, die zum Teil in einem ehemaligen Bunker – einem alten Luftschutzstollen – gelagert werden, die den Aufenthalt hier zu einem Wein-Highlight machen. Schlossherr Fritz Dellago führt jeden Montag persönlich durch den hauseigenen Wein-Kulturbunker aus dem Zweiten Weltkrieg sowie durch den Barrique-Stollen.

Der Stroblhof, ein Weingut mit Wurzeln im 16. Jahrhundert, umringt von den Weinbergen der hauseigenen Kellerei, am Waldrand in der Nähe der berühmten „Eislöcher“. In besten Hanglagen reifen hochwertige Weiß- und Rotweinsorten. Viel Zeit und Liebe wird der Qualitätsarbeit im Weinberg und Keller gewidmet. Das Ergebnis aus Tradition und Mut zur Innovation sind ausdrucksvolle Weine mit guter Lagerfähigkeit.

Jeden Montag Führung durch Weinberg und Keller sowie anschließende Verkostung mit dem Weinbauer Andreas Nicolussi-Leck. Sogar im Wellnessbereich bleibt der Fokus auf dem Wein: Vor dem Saunafenster stehen die Weinreben Spalier und im Spa-Programm finden sich Wellness- und Gesichtsbehandlungen mit wertvollen Produkten aus der Weinrebe.

Vinum Hotel Oberwirt mit Weingut Eichenstein und Märchenschloss Plars im Weingebiet Meraner Land

Von 550 Metern Höhe blickt das Weingut Eichenstein von Freiberg auf Meran, das Etschtal und die Texelgruppe. Den mineralhaltigen Boden prägen Porphyr-Quarzit und Granit, die ein vorzeitlicher Vulkan einst zutage befördert hat. Diese idealen Voraussetzungen von Boden, Klima und Landschaft begünstigen das Gedeihen der Rebstöcke und das Gelingen der Weiß- und Rotweintrauben. Ab 2014 begann Seniorchef im Hotel Oberwirt, Josef Waldner, dort seinen eigenen Wein anzubauen und abzufüllen und führte damit eine Tradition weiter, die schon über Generationen in der Familie Waldner Bestand hat. Die Angebotspalette ist vielfältig: Neben den Sortenweinen Sauvignon, Chardonnay und Riesling bestechen vor allem die Cuvées „Gloria Dei“ und „Baccara“ durch ihre unvergleichlichen Aromen.

Nur 16 Zimmer und Suiten finden sich im Vinum Hotel Plars, das an die Kulisse eines Märchenfilms erinnert. Öffnet man die rot-weiß-gestreiften Fensterläden, zeigen sich Reben, wohin das Auge blickt. Winzer und Gastgeber Andreas Theiner baut hier direkt vor den Schlosstüren Weißweine sowie Rotweine an. Geheimtipp: Irene Theiner um einen Picknickkorb mit wunderbaren Köstlichkeiten bitten, sich von ihrem Mann noch eine gute Flasche vom Marzan Weißwein und die Wegbeschreibung zum kleinen Ansitz mitten im Weinberg holen.

Hotel Turm mit Weingut Grottnerhof aus dem 13. Jahrhundert bei Bozen

Am Fuße des Schlerns, in der malerischen Region rund um Völs, liegt das Hotel Turm mit dem Weingut Grottnerhof. Das Weingut ist ein Traditions-Weingut aus dem 13. Jahrhundert mit rund 3,5 Hektar Weinbergen. Die Bewirtschaftung der Weinberge stellt eine große Herausforderung dar: Wegen einer Neigung von 50-70% muss viel per Handarbeit erledigt werden. Gäste können während der Weinlese auch mit anpacken. Die Trauben werden am Grottnerhof so gekeltert, dass der Wein den Charakter seiner Umgebung und den der Menschen, die dahinterstehen, widerspiegelt. Die Weine zeichnen sich durch ihre Vielschichtigkeit, ihre lebendigen und mineralischen Noten und den besonderen Abgang aus. Der Ausbau erfolgt im Stahltank sowie im großen Holzfass, bedarf großer Aufmerksamkeit und einer langen Zeit. Dadurch, dass Stephan Pramstrahler reinsortige Weine bevorzugt, wurde auf Cuvées verzichtet. Alle Weine tragen die Namen sehr charakterstarker Vögel – der Blauburgunder zum Beispiel wurde nach dem Kolkraben benannt: CORVUS CORAX.

