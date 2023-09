Neueröffnung Blanda Beauty Clean Concept Store in Reutlingen

Der Geheimtipp für Naturkosmetik – jetzt auch offline!

Julia Kitschenberg, die Gründerin des Online Shops Blanda Beauty, wagt sich nun auch in die Offlinewelt!

Blanda Beauty wurde von Julia 2019 gegründet und hat sich innerhalb der letzten 4 Jahre zu einem der größten Online-Shops für Naturkosmetik entwickelt. Ob internationale Nischenprodukte, aufregende neue Unternehmen oder luxuriöse Naturkosmetik Bestseller – Blanda Beauty bietet ein sorgfältig kuratiertes Sortiment aus der Welt der gehobenen Naturkosmetik. Manche Marken gibt es exklusiv nur bei Blanda Beauty. Das Angebot an veganer Clean Beauty Kosmetik in den Bereichen Gesichtspflege, Haarpflege, Düfte, Nahrungsergänzung und Make-up ist in diser Form in Deutschland einzigartig und beinhaltet inzwischen 100 Beauty Labels aus aller Welt.

Höchste Qualität, Natürlichkeit und Kundenorientierung stehen bei Blanda an erster Stelle. Mit ausführlichen Marken- und Produktinformationen, gratis Probenwünschen und kompetenter und persönlicher Beratung konnte sich das Team in der Online Welt etablieren. Die liebevoll verpackten Bestellungen mit persönlicher Grußkarte, haben bereits viele Kundinnen zu treuen Fans werden lassen.

Mit dieser Leidenschaft will Julia Kitschenberg und ihr Team nun auch die Reutlinger von den Vorzügen wirkstoffreicher Kosmetik, schadstoffreier Haarpflege und exklusiver Nischendüfte überzeugen!

Der Shop in der Wörthstr. 17, 72764 Reutlingen ist ab sofort geöffnet.

Öffnungszeigen: Montag – Freitag von 9-14 Uhr oder nach Vereinbarung.

Die offizielle Eröffnungsfeier findet am 30.09.2023 statt.

Für weitere Information ist das Blanda Team jederzeit für Sie erreichbar.

www.blanda-beauty.com

info@blanda-beauty.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Blanda Beauty

Herr Winfried Rauser

Wörthstr. / Hofeingang 17

72764 Reutlingen

Deutschland

fon ..: 01707258098

web ..: https://www.blanda-beauty.com/

email : info@blanda-beauty.com

Blanda Beauty ist ein Shop für luxuriöse Naturkosmetik. Unser Sortiment besteht aus exklusiven Nischenmarken, aufregenden neuen Unternehmen und hochwertigen etablierten Marken. Wir achten auf höchste Qualität und Natürlichkeit. Die von uns angebotenen Marken testen nicht an Tieren und ein Großteil der Produkte ist zudem für Veganer geeignet.

Pressekontakt:

Blanda Beauty

Herr Winfried Rauser

Memmingerstr. 71

72762 Reutlingen

fon ..: 01707258098

email : info@blanda-beauty.com

