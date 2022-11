Neueröffnung in Bielefeld: Dauerhafte Haarentfernung mit Lumenis & Hautpflege mit HydraFacial

ZELEGAN Esthétique bietet als neues Kosmetikstudio in Bielefeld mit dem Lumenis & HydraFacial

neuartige Lösungen für Haarentfernungen und Gesichtsbehandlungen an.

Der Schwerpunkt liegt im Skin Care. Denn die Haut ist das größte Organ und mitunter eines der wichtigsten. ZELEGAN Esthétique bietet als neues Kosmetikstudio in Bielefeld die dauerhafte Haarentfernung mit dem Lumenis LightSheer Duet, ein neuartiges Lasergerät, an, was Zeit und Geld spart. Mit dem LightSheer Duet werden schnell und mit geringem Schmerzempfinden lästige und unerwünschte Haare dauerhaft per Diodenlaser entfernt. Das LightSheer® DUET ist ein 800 nm- Diodenlasersystem. Statt 10-15 Sitzungen werden bei ZELEGAN Esthétique in Bielefeld nur 4-6 Sitzungen gebraucht.

Gesichtsbehandlungen werden mit der Diamant Mikrodermabrasion, dem HydraFacial, dem ONETEC und dem Micro Needling angeboten. Hier liegen die Schwerpunkte in der Öffnung / Vorbereitung, der Versorgung und der Verschließung der Haut, um einen frischen langanhaltenden Teint mit Anti-Aging zu erzielen.

Die Diamant-Mikrodermabrasion ist eine moderne Peeling-Methode in Bielefeld, bei der abgestorbene Hautzellen mit einem diamantbestückten Stab entfernt werden, um das Wachstum gesunder neuer Haut zu fördern. Diese Hautzellen werden abgesaugt, während die Durchblutung gefördert und die Zellregeneration angeregt wird.

Microneedling ist ein schnelles Anti-Aging-Verfahren. Es ist ein leicht invasives Verfahren in Bielefeld, bei dem feine Nadeln in die Haut eindringen. Das Punktieren der Haut mit feinen Nadeln löst einen natürlichen Verjüngungsprozess aus. Neben der Korrektur von Hautzuständen sorgt Microneedling auch für ein verbessertes Erscheinungsbild.

Die einzigartige Technologie ONETEC mit neustem Behandlungssystem in Bielefeld ermöglicht mit minimaler Gewebebelastung eine effektive Behandlung von zum Beispiel roten Äderchen (Couperose), Spinnenmalen (Spider Navi), Fibromen (Stielwarzen), Altersflecken, Blutschwämmchen, Gesichtshaaren und vielem mehr.

Besonders das HydraFacial in Bielefeld steht hier im Mittelpunkt – die wahrscheinlich wirkungsvollste nicht-invasive Behandlung. Kein Leiden vor, während oder nach der Behandlung. Je nach Bedürfnis der Haut kann eine Behandlung in 30-60 Minuten durchgeführt werden. Sehr wenig Zeitaufwand für das Verfahren der Gesichtsbehandlung und kann in der Mittagspause in 30 Minuten durchgeführt werden. Sofortige, sichtbare Ergebnisse resultieren für die Gesichtsreinigung. Es ist wirksam für alle Hauttypen, auch für die Empfindlichsten, und behandelt spezifische Hautprobleme. Die erzielbaren Ergebnisse: sichtbare Porenverfeinerung, Reduktion von Linien und Falten, gesteigerte Elastizität, Entfernen von Unreinheiten und sichtbarer Soforteffekt. In etwa einer 60 minutigen Behandlung werden 10 Phasen der Gesichtsbehandlung durchlaufen.

Als neues Kosmetikstudio in Bielefeld werden weitere diverse Behandlungen in der Lash- & Brow-Bar angeboten wie Lash-Lifting, Brow-Lifting, Perfect Brow, Glow Lips, Haarpigmentierung und Permanent Make-Up. Mit einem „Lash-Lifting“ werden im Handumdrehen sinnlich geschwungene Wimpern kreiert, die wochenlang halten. Das Lash-Lifting ist die „Next Generation“ der Wimperndauerwelle, die es ermöglicht, natürliche Wimpern von der Wurzel gerade nach oben zu schwingen, um die natürliche Wimpernlänge zu maximieren. Auch als „Brow Lamination“ bekannt, ist „Brow Lifting“ eine mit Keratin angereicherte Behandlung, die Brauen bändigt und formt. Es stärkt jedes Brauenhaar und verleiht ihm Dicke, Volumen, Textur und Farbe für ein saubereres, volleres und voluminöseres Aussehen. Das Permanent Make-Up ist eine nicht mehr wegzudenkende Beautybehandlung. Sie ist eine sehr angefragte Methode bei Damen als auch bei Herren.

ZELEGAN Esthetique bietet als Kosmetikstudio in Bielefeld klassische als auch modernste apparative Kosmetiklösungen an. Angebotene Behandlungen sind die dauerhafte Haarentfernung mit dem Lumenis Diodenlaser, das Waxing, die Diamant-Mikrodermabrasion, das HydraFacial, das ONETEC, das Microneedling, das Lash-Lifting, das Brow-Lifting und das Permanent Make-Up.

