Neueröffnung: Mara Toto Tree Camp – das Safari-Camp in den Baumwipfeln von Kenias Masai Mara

Great Plains öffnet die Türen zu seinem jüngsten Camp-Neuzugang.

Das Mara Toto Tree Camp heißt seine Gäste ab dem 15. Juli 2024 in Kenias Masai Mara willkommen und ist Teil der exklusiven Safari-Camps aus der Great Plains‘ Réserve-Collection.

Das Mara Toto Tree Camp liegt inmitten eines Walddachs und bietet Platz für bis zu acht Erwachsene in vier luxuriösen Zeltsuiten. Das romantische Camp genießt eine atemberaubende und abgeschiedene Lage mit Blick auf den Ntiakitiak-Fluss. Das 150.000 Hektar große Masai Mara-Nationalreservat mit privatem Zugang zum 26.000 Hektar großen Mara North Conservancy bietet den ultimativen Ausgangspunkt für alle, die diese Region und ihre üppige, unberührte Tierwelt mit Stil entdecken möchten.

Anlässlich der Eröffnung des neuen Camps sagt Dereck Joubert, CEO und Gründer von Great Plains: „Es ist uns eine Freude, das neue Mara Toto Tree Camp – eines der ehrgeizigsten und einzigartigsten Camps in unserem Portfolio – mit unseren Mitforschern zu teilen. In diesem Baumwipfel-Camp trifft Tarzan auf Robinson Crusoe. Das Safari-Erlebnis für unsere Gäste dauert weiter an, wenn sie von Ausfahrten ins Camp zurückkehren. Es wurde mit größter Sorgfalt darauf geachtet, ein Design zu schaffen, das die Außenwelt in die Innenräume holt und die kühle Brise einfängt, die auch Mitbaumbewohner wie Buschbabys genießen, ohne die natürliche Schönheit ihres Lebensraums zu stören. Von diesem unvergleichlichen Aussichtspunkt aus gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Wildtiere zu beobachten. Leoparden sind oft zu sehen, Löwen fast jede Nacht zu hören. Das Mara Toto Tree Camp ist die ultimative Safari-Wahl in Kenia für Familien oder kleine Gruppen, Entdecker, Abenteurer und Fotografen, die Afrika so erleben möchten, wie Beverly und ich es seit vielen Jahren tun- und jetzt auf Baumwipfelhöhe!“

Design

Das Mara Toto Tree Camp bietet seinen Gästen vier helle, luftige und geräumige Zeltsuiten in den Baumkronen, jeweils mit eigenem Bad mit Doppelwaschbecken, Badewannen aus gebürstetem Stahl und riesigen Safariduschen. Ein zentraler Wohn- und Essbereich bietet reichlich Platz zum Entspannen und Genießen eines feinen Dinners nach einem Tag in der Prärie. Eine Sitzecke im Freien mit Feuerstelle ist genau der richtige Ort, um Sundowner zu genießen.

Das Innendesign wurde mit äußerster Sorgfalt von Dereck und Beverly Joubert entworfen. Entstanden ist ein Raum, der die Schönheit seiner Umgebung widerspiegelt und respektiert. Ein sanftes Schema aus luftigen Grautönen und einem Hauch von Blaugrün harmoniert perfekt mit dem natürlichen hellen Holz und spiegelt das Thema „in den Bäumen“ wider. Die meisten Stoffe stammen aus der Region. Eine auffällige Installation aus Blättern schimmert über dem Esstisch, zwischen hängenden Samenschalenlichtern aus den Baobab-Bäumen von Kilifi an der Küste Kenias. Lebensspuren aus den Bäumen sind in jedem Detail des Camps zu erkennen, von den Türklinken in Spechtform, auffälligen Affen-Schreibtischlampen bis hin zu den hängenden Stühlen in Webernestform auf jedem Suite-Deck. Erhöhte Gehwege zwischen den Hauptbereichen und Suiten schlängeln sich zwischen Baumstämmen hindurch.

Wie bei allen Camps von Great Plains wurde sorgfältig auf Nachhaltigkeit geachtet. Ein Großteil der Möbel und Baumaterialien wurde speziell für das Mara Toto Tree Camp aus recyceltem Holz gefertigt, unter anderem von alten Segel-Dhaus vor der kenianischen Küste. Aufgrund der Anweisung der Jouberts, bei der Errichtung des Camps keinen Baum zu fällen oder zu beschädigen, wurde eine wahrhaft kreative Architektur entwickelt: Badezimmer wurden um Ebenholzbäume gebaut, der Hauptterrassenbereich ist um die Äste eines weiteren Baumes geschlungen. Aufgrund der Naturgegebenheiten entstanden völlig einzigartige Unterkünfte für die Gäste.

Wildleben und Aktivitäten

Das Mara Toto Tree Camp liegt mitten im Territorium der Großkatzen Ostafrikas. Die Safarifahrten erfolgen mit persönlichem Guide für maximal vier Gäste auf den drei speziell gestalteten Land Cruisern des Mara Toto Tree Camps. Die 300-Grad-Aussicht ist völlig offen – eine Seltenheit in der Mara – und bietet ideale Bedingungen zum Fotografieren. In ihrer Suite finden die Gäste hochwertige Ferngläser und ein professionelles Canon-Kameraset vor. Alle während ihres Abenteuers aufgenommenen Fotos werden vor der Abreise auf einen USB-Stick heruntergeladen. Fotokurse – entweder mit den Kameras des Camps oder mit den eigenen Kameras der Gäste – können ebenfalls im Voraus arrangiert werden.

Der Standort des Camps lässt Abenteurer zwei Migrationen in der Masai Mara erleben: die berühmte jährliche Südmigration von über einer Million Tieren aus der Serengeti, die normalerweise im Juli und August stattfindet, sowie die Migration in der grünen Jahreszeit von den Loita Plains im Frühjahr, bei der über hunderttausend Zebras und Gnus aus dem Nordwesten ankommen. Wer auf der Suche nach einem echten Buscherlebnis ist, kann sogar eine Fahrt mit dem Heißluftballon über die Mara buchen – eine atemberaubende Art, die legendäre Landschaft und einen unvergesslichen Sonnenaufgang zu erleben.

Wer nach den Abenteuern etwas Ruhe und Entspannung sucht, kann eine verwöhnende Spa-Behandlung im Zimmer buchen. Ohne Zweifel die ideale Möglichkeit, sich zu entspannen und dabei den Geräuschen des Busches um sich herum zu lauschen.

Nur wenige Kilometer entfernt vom neuen Baumhaus-Camp liegen die Schwestercamps: Mara Plains Camp und das Mara Expedition Camp. Das neue Mara Toto Tree Camp passt perfekt zum ebenso nicht weit entfernten Mara Nyika Camp im privaten Naboisho Conservancy. Ein Besuch in der Ol Donyo Lodge in den Chyulu Hills komplettieren das kenianische Safari-Erlebnis mit Great Plains.

www.greatplainsconservation.com

