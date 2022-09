Neuerscheinung: Digital Competence in Pharma Marketing & Sales – Our Learning Journey at AstraZeneca

Heute im HANSER Verlag erschienen, das englischsprachige eBook: „Digital Competence in Pharma Marketing & Sales – Our Learning Journey at AstraZeneca“ von Jana Sonntag und Milaid Stephan, AstraZeneca GmbH. Dieses eBook ist auch als Kapitel im neuen Buch „Digital Competence and Future Skills“ des preisgekrönten Digital-Skills-Experten und Herausgeber Dr. Philipp Ramin, CEO des Innovationszentrums für Industrie 4.0 (i40.de), erhältlich.

Die COVID-19-Pandemie brachte ein Bedürfnis nach physischer Distanzierung mit sich, das in vielfältigen Bereichen des privaten und beruflichen Lebens zu einer noch nie dagewesenen Disruption führte. Infolgedessen haben virtuelle und digitale Interaktionen den traditionellen persönlichen Kontakt zunehmend ersetzt. Auch die Gesundheitssysteme und die Gesundheitsbranche sind von diesen Veränderungen betroffen. Mit dieser Beschleunigung Schritt zu halten, die Prozesse aktiv zu gestalten und im Idealfall sogar mit Innovationen voranzutreiben, sind zentrale Herausforderungen für Unternehmen der Gesundheitsbranche und damit natürlich auch für AstraZeneca.

In diesem Kapitel wird die Omnichannel Learning Journey von AstraZeneca beschrieben, indem betont wird, dass erfolgreiche Veränderungen dann stattfinden, wenn alle Beteiligten das „Warum“ verstehen. Erst dann entsteht die Bereitschaft, die inneren Barrieren gegen Veränderungen zu überwinden und neue Methoden, Werkzeuge und Prozesse zu übernehmen. Diesen Veränderungsprozess mit geeigneten, auf die Bedürfnisse der Lernenden ausgerichteten Lernangeboten zu begleiten und den Weg nach vorne auf Basis des Feedbacks der Lernenden transparent anzupassen, hat höchste Priorität für einen erfolgreichen und nachhaltigen Kompetenzaufbau.

„COVID-19 ist der Gamechanger für die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens. Um mit dem „New Normal“ zurechtzukommen, müssen Vertrieb, Marketing und medizinische Funktionen eine reaktionsfähige und iterative Denkweise annehmen und sich auf eine neue Arbeitsweise einlassen – funktionsübergreifend, datengetrieben und kundenzentriert bis auf die individuelle Ebene.“ Jana Sonntag, Head of Business Excellence US Oncology AstraZeneca.

„Omnichannel ist ein Blitzschachspiel für Brandmanager – mit einer Partie pro Kunde. Dabei beobachten und analysieren Brandmanager als Schachspieler ständig die Züge der anderen, um daraus Vorteile für die eigene Strategie zu ziehen, gehen kalkulierbare Risiken ein und denken immer voraus.“ Milaid Stephan, Head of Capability Development Innovation and Business Excellence (IBEX) | Scientific Training, AstraZeneca GmbH

Im Bericht „Global strategy on digital health 2020-2025“ der Weltgesundheitsorganisation (WHO) stellt die WHO fest, dass die digitale Gesundheitsversorgung „die Gesundheit für alle und überall verbessern kann, indem sie die Entwicklung und Einführung geeigneter, zugänglicher, erschwinglicher, skalierbarer und nachhaltiger personenzentrierter digitaler Gesundheitslösungen beschleunigt, um Epidemien und Pandemien vorzubeugen, sie zu erkennen und auf sie zu reagieren, und indem sie Infrastrukturen und Anwendungen entwickelt, die es den Ländern ermöglichen, Gesundheitsdaten zur Förderung von Gesundheit und Healthcare zu nutzen. Ferner heißt es, dass „die Digitalisierung des Gesundheitssektors, die digitale Gesundheit die Effizienz und Kostenwirksamkeit der Versorgung verbessern kann“. Dies mag selbstverständlich erscheinen, aber der Gesundheitssektor unterliegt vielen strengen Vorschriften, die der Digitalisierung Rechnung tragen müssen, und dabei muss auch die Kompetenzentwicklung beschleunigt werden. In ihrem faszinierenden eBook zeigen Jana Sonntag und Milaid Stephan auf, wie die Omnichannel-Lernreise von AstraZeneca nach dem Coronavirus verlief und welche bahnbrechenden Talententwicklungsprogramme dies mit sich brachte. Wir freuen uns, dass dieses eBook auch ein Kapitel in unserem neuen Buch „Digital Competence and Future Skills“ ist, das kürzlich im Hanser Verlag erschienen ist.“ so Dr. Philipp Ramin, CEO und Gründer des Innovationszentrums für Industrie 4.0.

Mit 50 TOP-AUTOREN aus führenden Unternehmen und Institutionen: “ Digital Competence and Future Skills – how companies prepare themselves for the digital future“ (HANSER Verlag) – vom preisgekrönten Digitalexperten Dr. Philipp Ramin, CEO, Innovationszentrum für Industrie 4.0 herausgegeben – ist ein Handbuch für alle, die sich mit Talententwicklung, Weiterbildung und Lernen für die digitale Transformation und Digitalisierung beschäftigen. Ein ganzes Kapitel des Buches ist dem renommierten eLearning Award Projekt des Jahres 2022 gewidmet. Neben spannenden Lernprojekten und Erkenntnissen behandelt das Buch auch ein breites Spektrum an Lernmethoden wie Avatare, Robotik, künstliche Intelligenz, Virtual Reality, Augmented Reality und vieles mehr.

Hier erhältlich:

eBook

Digital Competence in Pharma Marketing & Sales – Our Learning Journey at AstraZeneca“

Autoren: Jana Sonntag, Milaid Stephan

Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

https://amzn.to/3SprC0k

Als ein Kapitel im neuerschienenen Buch:

„Digital Competence and Future Skills

— _How companies prepare themselves for the digital future_“

Herausgeber: Philipp Ramin

Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

https://amzn.to/3arACl4

#digicompetencebook

