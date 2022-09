Ziele – Ein wirkungsvolles Werkzeug der Führung

Jeder kennt es aus seinem eigenen Leben: Ohne Ziele geht es nicht. Sie geben Orientierung und Motivation.

Doch wie sieht es mit dem Thema Ziele in der Führung aus? Wie können Führungskräfte ihre Mitarbeiter motivieren und zum Erreichen der Unternehmensziele beitragen?

Diese und weitere Fragen werden in diesem Blog Beantwortung finden.

1. Ziele als Werkzeug der Führung

Ziele sind eines der wichtigsten Werkzeuge für erfolgreiche Führungskräfte. Sie bieten Orientierung und Richtung, geben Motivation und Zielstrebigkeit vor und helfen so, die Leistung deiner Mitarbeiter zu steigern.

Doch was ist das beste Vorgehen beim Setzen von Zielen? Welche Fehler lauern? Und welchen Stellenwert hat das Thema „Ziele“ in unserer heutigen, schnelllebigen Zeit?

In diesem Blogbeitrag beteiligen wir uns mit einigen Gedanken zum Thema „Ziele als Werkzeug der Führung“.

2. Vorteile einer klaren Zielsetzung

Die Zielsetzung ist ein wesentliches Element der Führung. Mit Hilfe von Zielen können Unternehmen und Organisationen erreichen, was sie sich vorgenommen haben.

Ziele dienen als Steuerungsinstrument und helfen, die Ressourcen effektiv und effizient zu nutzen. Sie geben Richtung vor und motivieren Mitarbeiter, ihr Bestes zu geben. Eine klare Zielsetzung hat also viele Vorteile für ein Unternehmen oder eine Organisation.

Durch die Festlegung von Zielen wird die Arbeit gezielt ausgerichtet, es entsteht Motivation bei den Mitarbeitern und die Ressourcen werden effektiv genutzt.

3. Nachteile einer klaren Zielsetzung

Ein klares Ziel vor Augen ist sicherlich eine gute Motivation, um ans Werk zu gehen. Allerdings gibt es auch Nachteile, die bei der Zielsetzung berücksichtigt werden sollten. Denn nicht immer ist das Erreichen eines klaren Ziels möglich oder sinnvoll. In manchen Fällen kann es sogar hinderlich sein.

Wenn Mitarbeiter beispielsweise unter hohem Druck stehen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, kann dies zu Stress und Frustration führen. Auch wenn das Ziel unrealistisch ist oder keine Rückmeldung über den Fortschritt gibt, kann es demotivierend wirken.

In solchen Situationen ist es besser, die Ziele offener und flexibler zu gestalten oder den Fokus auf andere Aspekte des Jobs zu legen.

4. Beispiele für gute und schlechte Ziele

Ein gutes Ziel ist ein klar formuliertes, messbares und realistisches Ziel. Ein schlechtes Ziel ist ein vage formuliertes, unklar messbares oder unrealistisches Ziel.

Beispiele für gute Ziele: -Reduzierung der Kundenbeschwerden um 25% in den nächsten 3 Monaten -Steigerung der Umsätze um 15% in den nächsten 6 Monaten -Verringerung der Produktfehler um 50% in den nächsten 12 Monaten

Beispiele für schlechte Ziele: -Verbesserung der Kundenzufriedenheit -Steigerung der Umsätze -Verringerung der Produktfehler

5. Fazit

Ziele sind ein wesentliches Werkzeug der Führung, da sie die Mitarbeiter motivieren und ihnen Orientierung geben. Allerdings sollten Ziele immer realistisch und an die jeweilige Situation angepasst sein. Zu hohe oder unrealistische Ziele können zu Frustration und Resignation führen.



