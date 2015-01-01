Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Auricher Hass“ von Martin Windebruch im Klarant Verlag

Feiko Tamma wird erstochen mit einer Forke in einer abgebrannten Scheune aufgefunden. Die Kommissare Brookmer und Jacobs stoßen bei ihren Ermittlungen auf sehr viel Feindseligkeit gegenüber dem Opfer.

Martin Windebruch zeigt in seinem neuen Titel eine der ältesten menschlichen Emotionen in einem spannenden Ostfrieslandkrimi. Das Opfer hatte Streit mit vielen Personen und machte sich durch seine kriminelle Vergangenheit mehrere Feinde. Natürlich hat der Autor auch wieder brisante Wendungen eingebaut und erzeugt ein aufregendes Leseerlebnis für Krimi-Fans.

Klappentext:

Ein Mord und viele Verdächtige! Die Kommissare Wiebke Jacobs und Dr. Evert Brookmer von der Kripo Aurich werden zu einem Bauernhof in Hinte gerufen! Dort hat nicht nur eine Scheune gebrannt, sondern in ihr wurde auch die Leiche eines Mannes gefunden. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei um Feiko Tamma, der auf dem Hof seines Bruders lebte. Feiko war erst seit Kurzem aus dem Gefängnis entlassen worden und hatte während seiner jahrelangen Zeit als Kleinkrimineller etlichen Leuten auf die Füße getreten. So ist es auch kein Wunder, dass viele Menschen aus seiner Vergangenheit ihn hassen und den Tod wünschen: ehemalige Komplizen, Geschädigte und die Familie seiner Ex. Selbst mit seinem Bruder Tilo gab es Streit. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse und alles Bisherige wird in ein ganz neues Licht gerückt …

„Auricher Hass“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 4,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 13 Euro.

Mehr Informationen zu „Auricher Hass“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B0FMTS6PB9 sowie eine Leseprobe unter https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1076576332.

Der Autor:

Martin Windebruch ist verheiratet und stammt aus einer Familie mit ostfriesischen Wurzeln. Sein Großvater wurde in Rysum geboren. Er selbst hat im Rahmen seines Studiums zu dem Themengebiet »Ostfriesische Auswanderer« geforscht. So kennt er sich bestens zwischen Großem Meer und Krummhörn aus. Für Martin Windebruch lag es daher nahe, seine Kriminalromane in Ostfriesland anzusiedeln und sich Geschichten auszudenken, die sich so, wie er sie beschreibt, eigentlich auch nur im Land hinter den Deichen ereignen können.

Zur Reihe „Ein Fall für Brookmer und Jacobs“:

Zwei gebürtige Auricher Ermittler gehen mit Polizeihund Fiete in Ostfriesland auf Verbrecherjagd! Dabei sind die Kollegen des Polizeikommissariats Aurich zunächst wenig begeistert, einen Theoretiker wie Dr. Evert Brookmer in ihr Team zu bekommen. Evert hat in Kriminologie promoviert, aber von wirklicher Polizeiarbeit hat der junge nach Aurich zurückgekehrte Kommissar doch keine Ahnung – oder?

Auch die heimatverbundene Kommissarin Wiebke Jacobs, der Evert zugeteilt wird, ist skeptisch, doch sie muss zugeben, dass der Neue mehr draufhat, als sie gedacht hätte. Denn Dr. Brookmer besitzt ein untrügliches Gespür dafür, wie man mit Leuten reden muss, während die introvertierte Wiebke manchmal etwas zu lange überlegt, bevor sie etwas sagt.

So werden die beiden ostfriesischen Ermittler schon bald zu einem richtigen Team, und wenn sie in einem Fall einmal partout nicht weiterkommen, erhält Evert oft den entscheidenden Hinweis von Oma Tieske, die in ihrem Kiosk stets über jedes aktuelle Gerücht informiert zu sein scheint.

