Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Wangerooger Wellen“ von Thorsten Siemens im Klarant Verlag

Nach dem Ableben ihrer Mutter sollen drei Geschwister über den Verkauf der Villa entscheiden. Nach einem Streit am Vortag wird die Schwester tot am Strand aufgefunden. Ist die Lage eskaliert?

Der neue Wangerooger Ostfrieslandkrimi von Thorsten Siemens mit einem aufregenden Kriminallfall ist da! Was zunächst wie ein harmloser Erbschaftsstreit aussieht, entwickelt sich schnell zu einem hitzigen Konflikt mit fatalem Ausgang. Die Inselpolizei muss nun tief in den Familiengeheimnissen nachforschen, um das Rätsel des Mordes zu lösen. Thorsten Siemens verspricht eine Menge Spannung, Enthüllungen und Wangerooger Lokalkolorit.

Klappentext:

»Onno, wir müssen sofort los! Am Strand wurde eine Leiche gefunden!« Nach dem Tod ihrer Mutter treffen sich drei Geschwister in der alten Familienvilla auf Wangerooge. Während Marten und Eike den lukrativen Verkauf des Hauses vorantreiben wollen, stellt sich Feemke quer. Mithilfe eines Mediators soll eine einvernehmliche Lösung gefunden werden, doch das Treffen endet in einem heftigen Streit. Am nächsten Morgen liegt Feemkes Leiche am Strand. Sie trägt nur einen Badeanzug und ist offenbar in den Wangerooger Wellen ertrunken. Ein Badeunfall? Oder hat einer der Brüder Feemke in der Nordsee ertränkt, um den Erbstreit zu beenden? Die Inselpolizisten Theda Saathoff und Onno Renken stoßen allerdings schon bald auf weitere Motive und Verdächtige. Für die Ermittler beginnt eine Spurensuche zwischen familiären Verletzungen, Doppelleben und finanziellen Abgründen …

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

„Wangerooger Wellen“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 13 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0FMFGZNWX sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1076533583.

Der Autor:

Thorsten Siemens lebt mit seiner Frau und beiden Kindern in Sande, Landkreis Friesland. Als gebürtiger Ostfriese schreibt der aus Emden stammende Autor mit Vorliebe spannende Krimis, die sowohl in seiner alten als auch in seiner neuen Heimat spielen. Seine Begeisterung für die Bewohner der ostfriesischen Halbinsel und deren einzigartige Kulissen finden sich in seinen Friesland-Thrillern und Ostfrieslandkrimis wieder. Genau richtig für die Leser, die den ostfriesischen Charme und Lokalkolorit lieben!

Zur Reihe „Die Inselpolizei ermittelt auf Wangerooge“:

Eine dauerhafte Beschäftigung auf Wangerooge kann sich Oberkommissarin Theda Saathoff anfangs so gar nicht vorstellen, denn die ehrgeizige junge Polizistin ist auf der Überholspur unterwegs. Und auf so einer idyllischen kleinen Insel ist doch außer Taschendiebstählen sowieso nichts los … Aber dann gibt es schon an Thedas erstem Tag eine Leiche!

Ganz im Gegensatz zu Theda hat sich ihr neuer Kollege, Hauptkommissar Onno Renken, vor einigen Jahren freiwillig auf die Ostfriesische Insel versetzen lassen. Die Zweifel des Familienvaters, ob er mit seiner attraktiven jungen Kollegin ein gutes Team bildet, erweisen sich schnell als unberechtigt. Auf der Mörderjagd unterstützt werden die beiden von den wachsamen Augen und Ohren der Insulaner. Frei nach dem Motto: »Es braucht eine ganze Insel, um einen Mord aufzuklären!«

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant.de

email : info@klarant.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

WonderFi gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 bekannt SafeHeal(R) erhält europäische Marktzulassung gemäß MDR für Colovac(R) Anastomoseschutz-Technologie