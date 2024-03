Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Auricher Jubiläum“ von Martin Windebruch im Klarant Verlag

Eine Feier zum 20-jährigen Jubiläum des Abiturs in Ostfriesland nimmt eine tragische Wendung, als am nächsten Morgen die Leiche eines ehemaligen Schülers im Ottermeer in Wiesmoor aufgefunden wird!

In Martin Windebruchs neuestem Ostfrieslandkrimi stehen die Auricher Ermittler Brookmer und Jacobs vor einer Vielzahl offener Fragen: War Neid auf den beruflichen Erfolg des Opfers das Mordmotiv? Oder handelte es sich um die Begleichung einer lang zurückliegenden, niemals verwundenen Kränkung? Fakt ist, dass theoretisch jeder Teilnehmer der Jubiläumsfeier als Täter in Frage kommt und Jakob Tebben die tödliche Dosis verabreicht haben könnte.

Zum Inhalt von „Auricher Jubiläum“:

»Der Jakob war einer, der immer eine Frau links und rechts hatte!« 20 Jahre Abitur! Doch die große Jubiläumsfeier in Ostfriesland endet tragisch, denn am Morgen danach liegt einer der damaligen Schüler tot im Ottermeer in Wiesmoor. Zunächst kommt auch ein Unfall infrage, aber die Obduktion bringt Gewissheit: Jakob Tebben wurde vergiftet! In der Schulzeit derjenige, der besonders gut mit den Mädchen konnte, war der Auricher Immobilienmakler 20 Jahre später im Beruf nicht weniger erfolgreich. Hat der Mörder oder die Mörderin ihm den Erfolg nicht gegönnt? Wurde eine alte, nie vergessene Rechnung beglichen? Jedenfalls könnte jeder, der auf der Feier war, Jakob Tebben vergiftet haben. Und so haben die Kommissare Wiebke Jakobs und Dr. Evert Brookmer eine ganze Abijahrgangsstufe voller potenzieller Mordverdächtiger, sehen aber kein echtes Motiv …

„Auricher Jubiläum“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 12,99 Euro.

Mehr Informationen zu „Auricher Jubiläum“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B0CWDHY5KH sowie eine Leseprobe unter https://www.weltbild.de/artikel/ebook/auricher-jubilaeum-ostfrieslandkrimi-ein-fall-fuer-brookmer_43583955-1.

Der Autor:

Martin Windebruch ist verheiratet und stammt aus einer Familie mit ostfriesischen Wurzeln. Sein Großvater wurde in Rysum geboren. Er selbst hat im Rahmen seines Studiums zu dem Themengebiet »Ostfriesische Auswanderer« geforscht. So kennt er sich bestens zwischen Großem Meer und Krummhörn aus. Für Martin Windebruch lag es daher nahe, seine Kriminalromane in Ostfriesland anzusiedeln und sich Geschichten auszudenken, die sich so, wie er sie beschreibt, eigentlich auch nur im Land hinter den Deichen ereignen können.

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

