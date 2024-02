Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesenvilla“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

In der beschaulichen Frühstückspension Meeressonne auf Borkum wird ein ehemaliger Tennisstar brutal ermordet. Mit einem Küchenmesser erstochen, deutet alles auf einen der Bewohner als Täter hin …

Spannung, Rätsel und fesselnde Ereignisse auf Borkum. Zwischen den Schatten dubioser Sportwetten und einer mysteriösen Bedrohung durch eine Frau beginnt die Inselkommissarin Mona Sander ihre verdeckten Ermittlungen, um später zusammen mit ihrem Kollegen Enno Moll die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Zum Inhalt von „Friesenvilla“:

»Der Kerl ist kein Problem mehr, der wird uns keine Steine in den Weg legen. Dafür habe ich gesorgt.« In der etwas abgelegenen Frühstückspension Meeressonne auf Borkum wird der ehemalige Tennis-Profi Ulf Kehl erstochen – mit einem Messer aus der Küche. Da niemand ohne Schlüssel das Haus betreten konnte, muss es sich bei dem Mörder um einen der Bewohner handeln! Die übrigen Gäste und das Personal haben angeblich nichts gesehen oder gehört – und haben bis auf die Besitzerin kein Alibi. Der Ermordete war in dubiose Geschäfte mit Sportwetten verwickelt. Könnte einer der Mitbewohner dadurch geschädigt worden sein? Die gerade aus dem Urlaub zurückgekehrte Kommissarin Mona Sander macht sich daran, in der zu einer Pension umgebauten alten Villa mit der Unterstützung der Pensionswirtin verdeckt zu ermitteln. Denn die bisherigen Befragungen ihres Kollegen Enno Moll haben nichts ergeben. Schon kurz nach ihrem Eintreffen belauscht sie durch Zufall ein Telefonat, das durchaus mit dem Mord im Zusammenhang stehen könnte. Als Mona Sander die verdächtige Person dann observiert, wird sie von hinten niedergeschlagen – ist ihre Tarnung etwa bereits aufgeflogen? Bei den weiteren Ermittlungen tauchen für die Borkumer Kommissare Mona Sander und Enno Moll neue Verdachtsmomente auf. Es wird deutlich, dass Kehl sich kurz vor seinem Tod offenbar von einer Frau bedroht gefühlt hat. Welche der Damen aus der Pension kommt dafür infrage?

In der Ostfrieslandkrimi-Reihe mit den Borkumer Inselkommissaren Mona Sander und Enno Moll sind jetzt dreiundvierzig spannende Bände erschienen.

Das E-Book kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erworben werden. „Friesenvilla“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 12,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen zu „Friesenvilla“ erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0CW18VDVX sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/friesenvilla-ostfrieslandkrimi-mona-sander-und-enno-moll_43523605-1.

Die Autorin:

Die gebürtige Ostfriesin Sina Jorritsma aus der Krummhörn studierte in Hamburg Germanistik und Philosophie, bevor sie wieder in ihre Heimat zurückkehrte. Sie veröffentlicht unter Pseudonym, weil sie ihre Umgebung genau beobachtet und Ereignisse aus ihrem Leben in ihre Geschichten einfließen. Das Romaneschreiben ist ihr kleines Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Bei einer großen Kanne Ostfriesentee mit Sahne und Kluntjes kann sie halbe Nächte durchschreiben, tagsüber hält sie sich mit Joggen fit. Sina Jorritsma lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort bei Emden.

