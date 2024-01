Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesenerpresser“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Vor Kurzem brach in der neu eröffneten Snackbar Beach Burger Borkum ein Mann mit mutmaßlicher Lebensmittelvergiftung zusammen – und jetzt eine Tote in einer der ältesten Teestuben Borkums!

Spannung, Rätsel und fesselnde Ereignisse auf Borkum. Kaum Zeit zum Nachdenken bleibt den Inselkommissaren. Bei der Polizei erscheint der Besitzer des renommierten Hotels Teutonia mit einer alarmierenden Nachricht: Ein Erpresser droht mit weiteren Giftanschlägen auf der Insel, sollte er nicht eine Million Euro erhalten.

Zum Inhalt von „Friesenerpresser“:

»Es gibt im Teebudje eine Tote.« Mona Sander und Enno Moll können es kaum fassen. Gerade erst ist vor ihren Augen in der neu eröffneten Snackbar Beach Burger Borkum ein Mann mit einer mutmaßlichen Lebensmittelvergiftung zusammengebrochen – und nun eine Tote in einer der ältesten Teestuben Borkums! Doch den Inselkommissaren bleibt kaum Zeit zum Nachdenken. Der Besitzer des renommierten Hotels Teutonia taucht bei der Polizei mit einer erschreckenden Nachricht auf: Ein Erpresser droht mit weiteren Giftanschlägen auf der Insel, wenn er nicht eine Million Euro erhält. Der Hotelinhaber Dirk Cordsen, zugleich Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes Borkum, bemüht sich, bei seinen Kollegen die geforderte Summe zusammenzubringen. Die beiden Kommissare ermitteln unterdessen auf Hochtouren. Bald gerät ein ehemaliger Taschendieb, der nun in der Teebudje als Koch arbeitet, in den Fokus der Nachforschungen. Haben er und ein »Kollege« von ihm sich von dem Erpresser anheuern lassen, um mit ihrer Fingerfertigkeit die Anschläge zu verüben? Mona Sander und Enno Moll rennt die Zeit davon, denn der Termin für die Übergabe der Million rückt immer näher – und ausgerechnet die zierliche, rothaarige Kommissarin ist als »Geldbotin« vom Erpresser ausgesucht worden!

In der Ostfrieslandkrimi-Reihe mit den Borkumer Inselkommissaren Mona Sander und Enno Moll sind jetzt zweiundvierzig spannende Bände erschienen.

Das E-Book kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erworben werden. „Friesenerpresser“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 12,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen zu „Friesenerpresser“ erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0CRVP1KBV sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/friesenerpresser-ostfrieslandkrimi-mona-sander-und-enno-moll_43257850-1.

Die Autorin:

Die gebürtige Ostfriesin Sina Jorritsma aus der Krummhörn studierte in Hamburg Germanistik und Philosophie, bevor sie wieder in ihre Heimat zurückkehrte. Sie veröffentlicht unter Pseudonym, weil sie ihre Umgebung genau beobachtet und Ereignisse aus ihrem Leben in ihre Geschichten einfließen. Das Romaneschreiben ist ihr kleines Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Bei einer großen Kanne Ostfriesentee mit Sahne und Kluntjes kann sie halbe Nächte durchschreiben, tagsüber hält sie sich mit Joggen fit. Sina Jorritsma lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort bei Emden.

