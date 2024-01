Übertragung von Unternehmerpflichten – Online-Webinar beleuchtet grundlegende Aspekte

Hamburg, 16.01.2024

Ein Informationsangebot für all jene, die in der Wirtschaft tätig sind und sich mit dem Thema Unternehmerpflichten auseinandersetzen: Dr. Hartmut Frenzel, ein renommierter Experte bezüglich Arbeitsschutz-Compliance, hält ein 60-minütiges Online-Webinar zu jenen grundlegenden Aspekten der Übertragung von Unternehmerpflichten. Er wird wertvolle Einblicke in die Rahmenbedingungen liefern und aufzeigen, wie Pflichten effektiv und rechtskonform übertragen werden können.

Webinar mit Dr. Hartmut Frenzel

Dr. Hartmut Frenzel, der Referent dieses Webinars, ist ein renommierter Fachmann in seinem Gebiet. Mit jahrelanger Erfahrung und einem tiefen Fachwissen im Bereich Arbeitsschutz und betrieblichem Umweltschutz ist er einer der führenden EHS-Experten. Sein tiefes Verständnis für den Aufbau von Managementsystemen ist von unschätzbarem Wert für Unternehmer und Geschäftsführer, die die Anforderungen an ihre eigenen Organisationen verstehen und erfüllen möchten. Das Webinar findet am 30.01.2024 statt und wird online auf der Plattform edudip – https://t1p.de/3pjcm – gehalten. Es handelt sich dabei um eine digital zugängliche Veranstaltung, die es ermöglicht, ortsunabhängig teilzunehmen.

Übertragung von Unternehmerpflichten – ein aktuelles und relevantes Thema

Die Übertragung von Unternehmerpflichten gehört zu den wichtigsten Herausforderungen, die sich den in einer Organisation Verantwortlichen stellen. Dies gilt besonders, wenn der Umfang und die Komplexität der Agenden steigen. Hier ist es wichtig, sicherzustellen, dass alle Aspekte korrekt gehandhabt und die Aufgaben in vertrauenswürdige Hände gelegt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Hartmut Frenzel | Trusted Advisor

Herr Hartmut Frenzel

Fuhlrottstr. 15

42119 Wuppertal

Deutschland

fon ..: +492022541472

web ..: https://dr-frenzel.com

email : frenzel@dr-frenzel.com

Mit einer jahrzehntelangen Expertise im Bereich Arbeitsschutz und betrieblichem Umweltschutz steht Dr. Hartmut Frenzel für ein fundiertes Fachwissen und eine nachhaltige Kompetenz im Umgang mit unternehmerischen Pflichten und Compliance-Maßnahmen. Seine Arbeitsphilosophie – vom erreichten Ziel her zu denken – ermöglicht eine effektive Umsetzung von Ideen und Strategien und die Sicherstellung einer durchgängigen Compliance in allen betrieblichen Belangen.

