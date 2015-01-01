  • Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Der Tote in der Schleuse“ von Alfred Bekker im Klarant Verlag

    Ein Eigenbrötler, ein Luxusbauprojekt – und eine Leiche! Was ist bloß in Emden los? Wird Kommissar Steen das Rätsel lösen können?!

    BildDie Kripo Emden ist wieder gefordert. Was steckt hinter dem Mord an Eilert Poppinga? Hatte er eine Entdeckung gemacht, die ihn das Leben kostete? Alfred Bekker hält eine riesige Herausforderung für seine Ermittler bereit.

    Klappentext:

    »Hinnerk, bald wissen sie es alle, bald dreht sich der Wind.«
    Als der Emder Schleusenwärter Hinnerk de Vries morgens seinen Dienst antritt, macht er einen grausigen Fund: In der Schleuse treibt die Leiche von Eilert Poppinga, stadtbekannt als der Mann mit dem Metalldetektor. Wie sich herausstellt, wurde er mit einer Schleusenkurbel erschlagen.
    Der harmlose Einzelgänger durchstreifte seit Jahren Emden und Umgebung auf der Suche nach Relikten der Vergangenheit. Doch diesmal scheint er auf etwas gestoßen zu sein, das besser verborgen geblieben wäre.Die Ermittlungen von Kommissar Steen und seinem Team der Kripo Emden führen zu dem Bauprojekt »Siel-Park«. Poppinga hatte sich vehement gegen den Bau der exklusiven Luxuswohnungen ausgesprochen und wirkte in der letzten Zeit auffallend nervös. Seine rätselhaften Worte an den Schleusenwärter kurz vor seinem Tod bekommen plötzlich eine unheilvolle Bedeutung.
    Welche Wahrheit wollte Eilert Poppinga ans Licht bringen? Und wer war bereit, dafür über Leichen zu gehen?

    „Der Tote in der Schleuse“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon, Apple, Thalia, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 4,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 12,99 Euro.

    Mehr Informationen zu „Der Tote in der Schleuse“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B0H9RP6RLY sowie unter https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1080965652.

    Der Autor:

    Alfred Bekker ist ein bekannter Autor von Krimis, Fantasy-Romanen und Jugendbüchern. Seine Romane erreichten eine Gesamtauflage von über 3 Millionen Exemplaren und wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Väterlicherseits stammt seine Familie aus Ostfriesland. Sein Großvater war jahrzehntelang Bürgermeister von Twixlum, die dortige Thedastraße ist nach seiner Großmutter benannt. Er selbst lernte als Zehnjähriger auf dem Großen Meer das Segeln und kehrte auch später mit der eigenen Familie immer wieder im Urlaub dorthin zurück. So lag es für ihn nahe, diese Gegend auch zum Schauplatz seiner Kriminalromane zu machen.

    Zur Reihe „Kommissar Steen ermittelt“:

    Steen ist ein Ostfriese, wie er im Buche steht, um die 50, trägt einen alten Bundeswehr-Parka und die landestypische Prinz-Heinrich-Mütze. Ihm zur Seite steht sein junger Kollege Ulfert Jansen, der seinem hemdsärmeligen Chef jedoch ein paar Dienstjahre beim BKA Berlin voraushat und sich ihm deshalb manchmal überlegen wähnt. Und dann ist da noch Altje Remels von der Schutzpolizei: blond, blauäugig und übergewichtig. Die derbe Nebenerwerbslandwirtin packt als starke Ostfriesin auch schon mal Bullen bei den Hörnern – und damit sind dann nicht die Kollegen gemeint!

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Klarant Verlag
    Frau Hannelore Werner
    Rockwinkeler Heerstraße 83
    28355 Bremen
    Deutschland

    fon ..: 042116767647
    web ..: http://www.klarant-verlag.de
    email : info@klarant.de

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