Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesenholz“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Ein toter Krimi-Podcaster, pikante Fotos von Mona Sander und eine verschwundene Zeugin! Im neuen Ostfrieslandkrimi von Sina Jorritsma auf der Nordseeinsel Borkum gibt es viele Geheimnisse!

Lorenz Schenk wird tot am Loopdeelenweg gefunden – einem idyllischen Holzpfad zwischen den Dünen, der bei Wanderern und Spaziergängern auf Borkum äußerst beliebt ist. Offenbar wurde der junge Mann vormittags erstochen. Wer beging diese Tat, obwohl er jederzeit mit Zeugen hätte rechnen müssen? Mona Sander und Enno Moll nehmen die Ermittlungen auf.

»Wenn dein Mann das zu sehen bekommt, möchte ich nicht in deiner Haut stecken, Mona!«

Auf Borkum wird auf dem Loopdeelenweg, einem aus Holzplanken gefertigten Pfad, die Leiche des Krimi-Podcasters Lorenz Schenk gefunden. Mit Schrecken muss Kommissarin Mona Sander feststellen, dass er Fotos von ihr besaß, auf denen sie leichtbekleidet mit ihm posierte. Deep Fakes natürlich, doch erst mal muss sie diese Manipulationen erklären: ihrem Vorgesetzten Oltbeck und der aufgebrachten Freundin des Opfers, die ihr an den Kragen will. Hat sie ihren Freund in einem Wutanfall ermordet? Hinweise in ihrem Hotelzimmer deuten darauf, doch die junge Frau ist verschwunden. Schenk war aber wohl auch einer Telefonbetrugsbande auf der Spur und wollte bei einer Lesung auf Borkum seine Erkenntnisse öffentlich machen. Hat ihn jemand daran hindern wollen? Und dann überschlagen sich die Ereignisse, die Ermittlerin gerät gleich in zwei lebensbedrohliche Situationen. Mona kommt fast nicht mehr zum Durchatmen …

„Friesenholz“ ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon, Apple Book, Thalia, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

„Friesenholz“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 12,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0GPRNXQJJ sowie auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1078364555.

Die Autorin:

Sina Jorritsma ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die mehrere Bestseller Ostfrieslandkrimi-Serien im Klarant Verlag veröffentlicht hat.

Als gebürtiger Ostfriesin fällt es Sina Jorritsma nicht schwer, ihre Romane in der schönen Nordseeregion anzusiedeln. Sie mag die Landschaft und die Menschen, und mit ihrer Familie und ihren vielen Haustieren lebt sie in einem kleinen Dorf in der Krummhörn.

Die friesischen Orte und Sehenswürdigkeiten kennt die Krimiautorin sehr gut. Wenn sie gerade keine Bücher schreibt, arbeitet Sina Jorritsma gern im Garten, macht Radtouren, geht shoppen oder trifft sich mit Freundinnen. Dabei schnappt sie übrigens oft Ideen für Romane auf.

Zur Reihe „Mona Sander und Enno Moll ermitteln“:

Die rotblonde Mona erreicht nur ganz knapp die vorgeschriebene Mindestlänge für Frauen im Polizeidienst. Ihre Klappe ist dafür aber umso größer. Ihr vorlautes Mundwerk und ihre unbeherrschte Art haben ihr schon oft Schwierigkeiten bereitet. Ansonsten ist ihr älterer und lebenserfahrener Kollege Enno Moll, der Inbegriff des tiefenentspannten Ostfriesen, ihr Fels in der Brandung. Die Gemütsruhe des zwei-Meter-Manns ist ein Gegengewicht zum quirligen Charakter seiner Kollegin Mona Sander.

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Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

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