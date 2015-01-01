Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Inselbahnmord auf Wangerooge“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Der Fund des toten Hinrich Claasen im historischen Salonwaggon der Inselbahn erschüttert Wangerooge. Doch erst ein verborgenes Geheimnis bringt die Inselpolizistinnen auf die Spur des Mörders.

Nach dem gewaltsamen Tod eines angesehenen Bahnmitarbeiters nehmen Nele und Jule Hibenga dessen Umfeld genauer unter die Lupe. Dabei stoßen sie auf Feindschaften, verletzte Eitelkeiten und lang schwelende Spannungen. Hinter der Fassade eines sympathischen Mannes verbarg sich ein wahrer Sturkopf, wenn es um seine Arbeit ging – mit tödlichen Konsequenzen?

Klappentext:

»Der Schienen-König wurde tot aufgefunden!«

In einem historischen Salonwaggon findet ein Wangerooger Bahnmitarbeiter seinen Betriebsleiter tot vor. Die Kommissarin Nele Hibenga und ihre Tochter Polizeimeisterin Jule Hibenga erkennen sofort: Hinrich Claasen wurde ermordet. Im Gespräch mit seiner Witwe erfahren die Ermittler, dass der ältere Mann zwei sehr unterschiedliche Seiten hatte. Eigentlich war er ein freundlicher und zuvorkommender Mensch, aber nicht, wenn es um seine Bahn ging. Der Beruf war für Hinrich Claasen mehr eine Berufung, ja eine Obsession. Seine Sturheit und Rechthaberei in dieser Hinsicht brachten ihn mit mehreren Personen in Konflikt. Liegt hier das Motiv für den Mord? Doch der Fall ist vielschichtiger, als es zunächst scheint. Erst als die beiden Inselpolizistinnen die wahre Bedeutung des Salonwaggons herausfinden, kommen sie dem Täter auf die Spur …

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Die Autorin:

Julia Brunjes ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Zur Reihe: „Die INSEL Polizistinnen“

Polizeiarbeit als Familiensache? Auf der idyllischen kleinen Insel Wangerooge im ostfriesischen Wattenmeer trifft dies auf jeden Fall zu, denn hier sorgen Kommissarin Nele Hibenga und Polizeimeisterin Jule Hibenga für Recht und Ordnung. Als Dienststellenleiterin verfügt die sympathische und warmherzige Nele über große Erfahrung in der Polizeiarbeit. Ihre kluge und ehrgeizige Tochter Jule steht zwar noch ganz am Anfang ihrer Laufbahn als Ermittlerin, geht aber umso engagierter an die Sache heran. Als Neles Ehemann und Jules Vater bekommt es Peter Hibenga als Chef der Touristeninformation gelegentlich ebenfalls mit den Fällen »seiner« Polizistinnen zu tun, und er kann durch hilfreiche Hinweise zur Lösung des Rätsels beitragen. Auch die attraktive Inselärztin Corinna Hofmeister hilft nach Kräften dabei, Wangerooge ein Stück weit sicherer zu machen. Nur der Bürgermeister und Strandbarbesitzer Falk Lutter geht Nele Hibenga durch seine mehr oder weniger dezenten Flirtversuche gehörig auf die Nerven.

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Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

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