  • Photovoltaik-Direktinvestments: Steuervorteile und planbare Erträge im Zusammenspiel

    Photovoltaik wird nicht nur als Beitrag zur Energiewende, sondern zunehmend auch als Kapitalanlage betrachtet. Die Frank Finanzplanung aus Pronsfeld begleitet Anleger bei solchen Direktinvestments.

    Pronsfeld – Der Ausbau erneuerbarer Energien schreitet voran – und mit ihm das Interesse an Photovoltaik als Anlageform. Neben dem Beitrag zur Energiewende rücken dabei auch die wirtschaftlichen und steuerlichen Aspekte solcher Investments stärker in den Vordergrund, insbesondere bei Anlegern mit höherem Einkommen.

    Photovoltaik-Direktinvestments können steuerlich auf mehreren Ebenen wirken. Über den Investitionsabzugsbetrag (IAB) und Sonderabschreibungen lassen sich Teile der Investition bereits vor oder im Jahr der Anschaffung steuerlich geltend machen. Auf der Ertragsseite stehen Einnahmen aus dem Stromverkauf – entweder über die staatlich garantierte Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) oder über individuell verhandelte Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreements, PPA).

    Auf solche Direktinvestments hat sich die Frank Finanzplanung GmbH & Co. KG aus Pronsfeld als einen ihrer Schwerpunkte spezialisiert. Das Familienunternehmen wählt nach eigener Darstellung geeignete Anlagen aus, begleitet die Kunden durch die bürokratischen Schritte und unterstützt bei der Finanzierung. Ziel ist es, die Verbindung aus steuerlicher Entlastung und langfristig planbaren Erträgen für die jeweilige Situation des Anlegers nutzbar zu machen.

    Anders als bei rein digitalen Anbietern setzt das Unternehmen dabei auf persönliche Betreuung durch ein festes Team und arbeitet von einem eigenen Firmengebäude in der Eifel aus – bundesweit, überwiegend über Videoberatung. Das Unternehmen beschreibt sich als marktunabhängig und vermittelt nach eigenen Angaben ausschließlich Konzepte, in die es selbst investieren würde.

    Wie bei jeder Kapitalanlage gilt auch bei Photovoltaik-Investments: Erträge und steuerliche Effekte hängen von zahlreichen Faktoren ab – darunter Standort, Anlagengröße, Finanzierungsstruktur und die individuelle steuerliche Situation. Eine sorgfältige Prüfung sowie die Abstimmung mit dem eigenen Steuerberater sind im Einzelfall ratsam.

    Über Frank Finanzplanung GmbH & Co. KG
    Die Frank Finanzplanung GmbH & Co. KG mit Sitz in Pronsfeld (Eifel) ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen in zweiter Generation. Seit 1986 berät das Unternehmen Gut- und Spitzenverdiener zu steueroptimierten Sachwert-Kapitalanlagen mit den Schwerpunkten vermietete Immobilien, Photovoltaik-Direktinvestments und Edelmetalle. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen ein Investitionsvolumen von über 120 Millionen Euro vermittelt und betreut mehr als 1.200 Kunden bundesweit.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Frank Finanzplanung GmbH & Co. KG
    Herr Jonas Frank
    Hauptstraße 37
    54597 Pronsfeld
    Deutschland

    fon ..: +49 (0) 6556 9007536
    web ..: https://frank-finanzplanung.de
    email : info@frank-finanzplanung.de

    Pressekontakt:

    Frewert-Media
    Frau Jonas Frewert
    Leopoldstraße 2-8
    32051 Herford

    fon ..: 052617000503
    email : beyza.bozan@frewert-media.de


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