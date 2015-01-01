Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Die Leiche im Wattenmeer“ von Jan Olsen im Klarant Verlag

Der Besitzer einer Ferienanlage wurde brutal ermordet und ins Wattenmeer gebracht. Hauptverdächtiger ist der adoptierte Sohn des Opfers. Doch ist die Lösung so einfach?

In Jan Olsens neuem Ostfrieslandkrimi ist das bekannte Weltnaturerbe vor Greetsiel, der Ort des Geschehens. Eine Familie mit unverarbeiteter Vergangenheit bereitet der Polizei Greetsiel Kopfzerbrechen. Mit feinem Gespür für Spannung entführt der Autor die Leser in die düstere Seite Ostfrieslands.

Klappentext:

»Das ist kein Seehund, das ist ein Mensch!« Auf einer Sandbank im Wattenmeer entdeckt die Besatzung eines Krabbenkutters die Leiche von Pidder Gödden. Die Stichverletzungen am Körper des Greetsieler Ferienanlagen-Besitzers sprechen eine klare Sprache: Es war Mord. Ins Visier der Greetsieler Polizisten Ruth Fasan und Hagen Reese gerät Pidders Adoptivsohn, dessen Fischerboot zur Tatzeit in unmittelbarer Nähe gesehen wurde. Doch auch die seltsam kühle Reaktion der Tochter des Opfers wirft Fragen auf. Geht es um dunkle Familiengeheimnisse, oder kommt der Täter doch von außerhalb? Kommissarin Ruth Fasan wird bald klar, dass dieser Mordfall offenbar einiges an Fingerspitzengefühl erfordert …

„Die Leiche im Wattenmeer“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 4,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 13 Euro.

Mehr Informationen zu „Die Leiche im Wattenmeer“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B0FPD7D3TZ sowie eine Leseprobe unter https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1076695371.

Der Autor:

Jan Olsen ist das Pseudonym eines seit 1991 in verschiedenen Genres erfolgreichen Schriftstellers. Jan ist mit einer Hebamme verheiratet, hat drei inzwischen erwachsene Kinder und darf sich seit Kurzem auch Großvater nennen. Als Kind des Nordens ist er der Nordsee mit all ihren rauen und lieblichen Facetten besonders zugetan und ließ kaum eine Ferienzeit verstreichen, ohne diese Gestade mit seiner Familie zu besuchen. Auch heute noch stehen Ferien an der Nordsee jedes Jahr auf dem Programm. Seine Vorliebe für die Nordsee und die dort lebenden Menschen kann er in seinen Ostfrieslandkrimis nun nach Herzenslust ausleben.

Zur Reihe „Polizei Greetsiel ermittelt“:

Fasan & Reese – ein ungleiches Ermittlerduo kommt den ostfriesischen Mördern mit Witz und Akribie auf die Spur!

Die erfahrene Hauptkommissarin Ruth Fasan hat sich aus der hektischen Großstadt nach Ostfriesland ins Polizeikommissariat Greetsiel versetzen lassen. Ihr zur Seite steht Hagen Reese, ein junger, frischgebackener Kommissar, in Ostfriesland gebürtig und mitunter ein wenig unbesonnen. Die manchmal recht abgeklärte und unterkühlte Art seiner neuen Chefin stößt Hagen anfangs etwas auf. Doch Ruth Fasan hat einen weichen Kern und merkt Stück für Stück, wie sympathisch ihr die Ostfriesen mit ihrer besonderen Mentalität sind.

Die Polizeiarbeit in der ostfriesischen Provinz hätte sie sich allerdings etwas geruhsamer vorgestellt, denn auch hier schläft das Verbrechen nie …

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

